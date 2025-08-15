Jen si to představte – naši předkové panenskou blánu vůbec neznali! Připouštěli sice, že dívka může při prvním styku krvácet, ale přisuzovali to prasklým žilkám či traumatu z průniku. Hymen se poprvé objevuje až v roce 1498, kdy jej italský lékař Michael Savonarola popisuje jako membránu, která „při ztrátě panenství je protržena, což způsobuje krvácení“.
Nezkušenost však byla v mnoha kulturách a obdobích žádoucí vlastností nevěsty. A přesto se našly i extrémy opačného charakteru.
Babylonské „děvky“
Podle dějepisce Herodota (narozen 484 př. n. l.) platil ve starém Babyloně zákon, který nařizoval pannám odejít do chrámu bohyně lásky Melitty a tam se podvolit jakémukoli zájemci. „Dívka se nesmí vrátit, dokud jí některý cizinec nevloží do dlaně peníz a pak s ní tělesně neobcuje,“ uvádí Herodotos. Krása je věcí vkusu, a tak se prý našly i chuděry, které tam na svého prvního čekaly několik měsíců, ba i let.
„Dívka musí večer pomočit trs proskurníků a ráno jej donést. Jsou-li stále čerstvé, je poctivá.“