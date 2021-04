Vztah chce péči, já zase klid. Šest věcí, které nás naučil rok s pandemií

Vážit si i malých radostí

I špatná situace nám může přinést něco dobrého. Jak tvrdí psycholog Radek Ptáček, v první řadě si to musíme být schopni přiznat. „Pro život obecně je přínosné, že jsme se trochu otužili a uvědomili si, že jsme žili v nepřirozeném luxusu. Mohli jsme se neomezeně s kýmkoli setkávat a užívat si nekonečnou zábavu.

Současný stav nám ukazuje, že nemusíme být neustále ve vzrušení a že se stačí radovat z maličkostí a být za ně vděčni. To, že lze mít radost i ve velké sociální izolaci, dokazují třeba studie s mnichy. Ukázalo se, že se nesnaží uvažovat ani o minulosti, ani se upínat k budoucnosti. Kdybychom to převedli na dnešní dobu – neřeším, o co jsem přišel, ani nečekám, až to jednou skončí, ale snažím se žít tady a teď. Soustředit se na malé věci, které nám dělají radost,“ říká.