Svůdná přitažlivost „zlobivých kluků“. Proč padáme do náručí padouchům

Premium

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Autor:
  20:00
Proč se stává, že občas padáme do náruče mužů, kteří nám ubližují – tak trochu grázlíků se špatnou pověstí – zatímco „hodné“ kluky, kteří nás zahrnují něžnou péčí, necháváme stát stranou? „Toužíme po klidu, ale přitahuje nás drama,“ vysvětluje párová konzultantka Lucie Horká.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Třiačtyřicetiletá Petra je toho učebnicovým příkladem, když přiznává, že nikdy nechodila s „hodným“ mužem. „Když mi jde někdo takzvaně ‚na ruku‘, je milý, pozorný a se srdcem na dlani, okamžitě se začnu nudit. Ale když mi někdo přestane psát, drží mě v šachu a já jsem tak trochu v neklidu, jestli spolu jsme, nebo ne, spolknu to jak ryba návnadu i s navijákem a nemůžu se takového chlapa pustit, i když vím, že mi nic dobrého nepřinese.“

Teprve v terapii odhalila, že za tím stojí dětství a dospívání s otcem, který byl náladový a vzdálený. Udržování neustálého napětí se tak pro Petru stalo synonymem lásky.

„Pokud vedle partnera ztrácíte sebejistotu, cítíte napětí, čekáte, jestli se ozve, přemýšlíte, co říct, aby se nezlobil, nebo máte pocit, že se pořád musíte snažit, nervový systém vám tím dává jasné znamení.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nejžádanější kráska Hollywoodu? Sydney Sweeney a její bujné vnady

Sydney přezdívají novodobá Marilyn Monroe.

Osmadvacetiletá herečka Sydney Sweeney si užívá své místo na výslunní Hollywoodu. Ne vždy ji tento nablýskaný svět vítal s otevřenou náručí. „Udělej si něco s tím obličejem,“ říkali. Nakonec si ale...

Zemřela Pam Hoggová, návrhářka uměla svými modely šokovat

Návrhářka svými modely ráda šokovala.

Návrhářka Pam Hoggová patřila k nejvýraznějším osobnostem britské módní scény – rebelka, která dokázala propojit punk, umění, hudbu i vysokou módu do jednoho nezaměnitelného stylu. Její smrt ve věku...

Potupné vážení a ponižování. Bývalá tanečnice odhalila praktiky konzervatoře

Klára Novopacká otevřeně mluví o období studií na taneční konzervatoři v Praze....

Devětatřicetiletá Klára Novopacká měla sen jako spousta mladých dívek. Chtěla být tanečnicí. Na konzervatoř se dostala, ale už od počátku jí bylo sdělováno, že má skluz a nebude mít dobré známky....

Elizabeth Hurley jako šedesátnice i mladá dívka. Téměř se nemění

Elizabeth Hurley jako šedesátnice ukazuje, že zub času na ní příliš vidět není.

Už pár měsíců patří herečka a modelka Elizabeth Hurley mezi šedesátnice, ale málokdo by jí takový věk hádal. Postavu má roky stejnou a jen pár vrásek na obličeji ukazuje, že už jí dávno není dvacet...

Kvůli potetovanému bělmu žena zažívá peklo i na ulici

Žena má potetovanou velkou část těla a kromě toho i bělmo. Lidé se za ní stále...

Čtyřiačtyřicetiletá Heidi Zitna je trochu jako postava z jiného světa. Má potetované bělmo a působí jako víla. Přesto svým vzhledem někoho děsí a na ulici vždy působí rozruch. Málokdo dokáže...

Svůdná přitažlivost „zlobivých kluků“. Proč padáme do náručí padouchům

Premium
ilustrační snímek

Proč se stává, že občas padáme do náruče mužů, kteří nám ubližují – tak trochu grázlíků se špatnou pověstí – zatímco „hodné“ kluky, kteří nás zahrnují něžnou péčí, necháváme stát stranou? „Toužíme po...

3. prosince 2025

Kvůli obřím ňadrům jezdila na vozíku, po zmenšení prsou je žena šťastná

Po zmenšení ňader si žena užívá normální život, o kterém si ještě před pár lety...

Dvaadvacetiletá Thaynara Marcondesová z Brazílie mluví o plastice prsou jako o zázraku. Nenechala si ovšem ňadra zvětšit silikonovými implantáty, ale naopak si obří poprsí nechala zmenšit. „Měla jsem...

3. prosince 2025  8:16

Laserová liposukce není jen o tuku. Pomáhá i s pevnější kůží

Ve spolupráci
YES VISAGE

Ve snaze o postavu snů se často setkáváme s přirozenými limity: navzdory zdravému životnímu stylu a pravidelnému pohybu se některé tukové polštářky na těle tvrdohlavě drží. Tyto lokalizované oblasti...

3. prosince 2025

Nejhorší jsou Lvi a Štíři. U kterých znamení zvěrokruhu nepočítat s vděkem

Ilustrační snímek

Někdy to vypadá, že nevděk vládne světu. Přečtěte si, která znamení zvěrokruhu se na tomto dojmu podílejí nejčastěji. Pokud se nenajdete mezi největšími nevděčníky, není to ovšem ještě důvod k...

3. prosince 2025

Užijte si relaxaci v bublinkách. Koupel vás uvolní, bylinky uzdraví

Ilustrační snímek

Vana plná nadýchané pěny, aromatická vůně, hořící svíčky, ideální teplota vody a stres odplouvající pryč. Pro mnoho lidí dokonalý způsob relaxace po náročném dni. Dáte si koupel?

3. prosince 2025

Kosmetičtí parťáci: tyto kombinace vám zajistí nej péči

Líčení

Máte pocit, že kosmetika nefunguje tak, jak by měla? Třeba ji jenom nevhodně kombinujete. Nač si dát pozor?

3. prosince 2025

Byla jsem maminkou bez miminka. Dcera se narodila předčasně, říká olympionička

Dceru Lillinku si olympionička Petra Chocová odnesla domů den před Vánocemi.

Dříve jsem si neuměla ani představit, že jednou budu maminka. A že bych navíc mohla být jednou z maminek předčasně narozeného miminka? To už vůbec ne. Příběh české olympijské plavkyně Petry Chocové...

3. prosince 2025

Čokoládové dortíčky s mandlemi

Čokoládové dortíčky s mandlemi
Recept

Náročné

80 min

Vánoce se už pomalu blíží. S jakým cukrovím začnete vy?

Když nožní klenba způsobuje bolení hlavy. Primářka o skrytých příčinách bolesti

Premium
Bolest zad. Někdy vystřelující až do končetin. Mravenčení či brnění....

Bolest zad, mravenčení či necitlivost v okolí kloubů postihnou čas od času téměř každého. Nemusí však jít o přetížení, často je na vině podrážděný nebo utlačený nerv. A existuje i spousta...

2. prosince 2025

Kvůli potetovanému bělmu žena zažívá peklo i na ulici

Žena má potetovanou velkou část těla a kromě toho i bělmo. Lidé se za ní stále...

Čtyřiačtyřicetiletá Heidi Zitna je trochu jako postava z jiného světa. Má potetované bělmo a působí jako víla. Přesto svým vzhledem někoho děsí a na ulici vždy působí rozruch. Málokdo dokáže...

2. prosince 2025

Facelift i plastika prsou před třicítkou. Modelka chtěla být dokonalá

Málokdo se rozhodne pro facelift ještě před dovršením třiceti let věku. Tato...

Modelka a právnička Jade Mandongwe z Velké Británie šokovala, když se na Instagramu pochlubila proměnou. „Nenáviděla jsem své oči a malá prsa. Zvedlo mi to sebevědomí. O tom plastika je,“ myslí si....

2. prosince 2025  8:29

Mikuláš s čertem mají dlouhou historii. Rodiče dnes řeší, jak moc strašit

V předvečer svatého Mikuláše můžete v metropoli potkat mnohé party tradičních...

Každý rok se v podvečerních hodinách 5. prosince vydává do ulic měst i vesnic nevšední trojice – Mikuláš, anděl a čert. Co za tímto starobylým zvykem stojí? Jak se tradice vyvíjela? A jaké jsou...

2. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.