Trable generace X: ani mladý, ani starý. Jak těžké je být padesátníkem

Už nejsou mladí, ale ještě nejsou staří. Kdyby byli, mohli by přiznat, že už na ledacos nestačí. Jenže to přiznat nemůžou. Je jim okolo padesáti, což je věk, kdy se očekává parádní výkonnost ve všech směrech. Mají to těžké. Proč? Zamýšlí se Scarlett Wilková v Magazínu DNES+TV.