Otřepané fráze nechte být. Poradíme, jak napsat originální velikonoční přání

Zuzana Stiboříková
  4:00
Tradice přání k Velikonocům či k Vánocům se vrací. Lidé si opět posílají pohledy, stejně jako to dělali rodiče a prarodiče. A pokud chtějí šetřit papírem, pak volí SMS nebo online formu velikonočního přání. Ve všech případech by však přání mělo být originální, spontánní a osobní, aby adresáta opravdu potěšilo.

Velikonoční malovaná vejce jsou spjatá s jarem, proto je tak atraktivní fotit je v zelené přírodě. | foto: Profimedia.cz

Jaká velikonoční přání letos vedou? Od českých rýmovaček po anglické „Easter wishes“

V ČR mají stále velmi silné kořeny rýmované SMS zprávy, kterým vévodí spojení láska – pomlázka anebo kraslice – velice. Trend minimalismu však pronikl i do české pohledové tradice a oblibu si získávají hlavně osobnější a přirozenější texty, které nepůsobí jako okopírovaná zpráva, kterou odesílatel posílá jedním tlačítkem na celý adresář.

Inspirovat se můžete i v zahraničí. Velikonoční přání v anglo-americkém prostředí mívají hlubší duchovní kontext. S trochou nadsázky pak dostává kreativita zcela nový rozměr.

Jak napsat vlastní velikonoční přání? Nejlepší je osobní, upřímný tón

Přání vždy koncipujte s ohledem na to, komu píšete. Pro rodiče a širší rodinu se hodí srdečné, ale trochu obecnější formulace, partnerovi nebo partnerce můžete naopak napsat něco něžnějšího a odkazovat na vzpomínky či věci, které vás spojují. Přátelům a kolegům, se kterými si dobře rozumíte, pište s nadsázkou a použít můžete i vtipy, které ve vašem kolektivu fungují. Díky tomu, že si dáte s personalizací trochu práce, se vyhnete trapným univerzálním frázím.

Inspirace na velikonoční přání

Pro rodiče a širší rodinu

  • Doufám, že vám velikonoční svátky přinesou hodně zdraví, štěstí, spoustu lásky a vajíčkové pomazánky.
  • Nevadí, že prší, když pak květiny o to krásněji kvetou. Nevadí, že vás bude pálit žáha, ale Velikonoce si pořádně užijte!
  • Díky, že vás mám a mohu stále posílat velikonoční pohledy.
  • Přeji vám krásné a požehnané svátky plné štěstí, lásky, víry a slivovice.
  • Bůh poslal Ježíše Krista, aby se za nás obětoval. Díky, tati, že já jsem nemusel. Veselé Velikonoce!

Pro přátele a kolegy

  • Doufám, že ti Velikonoce přinesou tolik úsměvů, kolik ty přinášíš ostatním.
  • Užij si krásné Velikonoce a pamatuj: čím déle budeš hledat svá velikonoční vajíčka, tím více kalorií spálíš. Přeji krásné svátky jara a beztrestného pojídání čokolády.
  • Ať se vám velikonoční svátky vydaří a hlavně brzy skončí, protože pak budou v obchodě všichni čokoládoví zajíci ve slevě!
  • Hody, hody, doprovody, nalej vodky místo vody!
  • Bůh žehná všem, kdo v něj věří. Ale důležité je, že zajíček naděluje všem bez rozdílu. Přeji vám skvělé Velikonoce plné zábavy a sladkostí!

Pro partnera nebo partnerku

  • Přeji krásné prožití velikonočních svátků a hodně koledníků, abys mohla po celý rok krásně rozkvétat!
  • Pokud ti zajíček moc čokolády nenadělil, nevadí. Zítra bude za poloviční cenu.
  • Možná jsi z příprav na Velikonoce unavená, ale neboj. I Kristus vstal v pondělí z mrtvých!
  • Nechceš slavit Velikonoce? Nevadí, krásná jsi i bez pomlázky!
  • Vím, že Velikonoce neslavíš, já je slavím za nás oba. Přeji klidné prožití svátků a ať tě zlobí co nejmíň koledníků!

Pro milovníky vajíček a jednoduchých básniček

  • Svátky v klidu prožijte, moc se doma nebijte!
  • Velikonoce se staly skutečností, tak jezte a pijte do sytosti!
  • Ať tvůj tatar dobře mete a frajárka ti jenom kvete!
  • Přeji všechno nejlepší, ať Vás svátky potěší! Aspoň je trochu sluníčka a zase plná lednička!
  • Hody, hody doprovody, dejte prachy papírový, nedáte-li papírový, dejte aspoň kovový! Vyděláte zas nový.
Vstoupit do diskuse

5. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.