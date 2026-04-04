Jaká velikonoční přání letos vedou? Od českých rýmovaček po anglické „Easter wishes“
V ČR mají stále velmi silné kořeny rýmované SMS zprávy, kterým vévodí spojení láska – pomlázka anebo kraslice – velice. Trend minimalismu však pronikl i do české pohledové tradice a oblibu si získávají hlavně osobnější a přirozenější texty, které nepůsobí jako okopírovaná zpráva, kterou odesílatel posílá jedním tlačítkem na celý adresář.
Inspirovat se můžete i v zahraničí. Velikonoční přání v anglo-americkém prostředí mívají hlubší duchovní kontext. S trochou nadsázky pak dostává kreativita zcela nový rozměr.
Jak napsat vlastní velikonoční přání? Nejlepší je osobní, upřímný tón
Přání vždy koncipujte s ohledem na to, komu píšete. Pro rodiče a širší rodinu se hodí srdečné, ale trochu obecnější formulace, partnerovi nebo partnerce můžete naopak napsat něco něžnějšího a odkazovat na vzpomínky či věci, které vás spojují. Přátelům a kolegům, se kterými si dobře rozumíte, pište s nadsázkou a použít můžete i vtipy, které ve vašem kolektivu fungují. Díky tomu, že si dáte s personalizací trochu práce, se vyhnete trapným univerzálním frázím.
Inspirace na velikonoční přání
Pro rodiče a širší rodinu
- Doufám, že vám velikonoční svátky přinesou hodně zdraví, štěstí, spoustu lásky a vajíčkové pomazánky.
- Nevadí, že prší, když pak květiny o to krásněji kvetou. Nevadí, že vás bude pálit žáha, ale Velikonoce si pořádně užijte!
- Díky, že vás mám a mohu stále posílat velikonoční pohledy.
- Přeji vám krásné a požehnané svátky plné štěstí, lásky, víry a slivovice.
- Bůh poslal Ježíše Krista, aby se za nás obětoval. Díky, tati, že já jsem nemusel. Veselé Velikonoce!
Pro přátele a kolegy
- Doufám, že ti Velikonoce přinesou tolik úsměvů, kolik ty přinášíš ostatním.
- Užij si krásné Velikonoce a pamatuj: čím déle budeš hledat svá velikonoční vajíčka, tím více kalorií spálíš. Přeji krásné svátky jara a beztrestného pojídání čokolády.
- Ať se vám velikonoční svátky vydaří a hlavně brzy skončí, protože pak budou v obchodě všichni čokoládoví zajíci ve slevě!
- Hody, hody, doprovody, nalej vodky místo vody!
- Bůh žehná všem, kdo v něj věří. Ale důležité je, že zajíček naděluje všem bez rozdílu. Přeji vám skvělé Velikonoce plné zábavy a sladkostí!
Pro partnera nebo partnerku
- Přeji krásné prožití velikonočních svátků a hodně koledníků, abys mohla po celý rok krásně rozkvétat!
- Pokud ti zajíček moc čokolády nenadělil, nevadí. Zítra bude za poloviční cenu.
- Možná jsi z příprav na Velikonoce unavená, ale neboj. I Kristus vstal v pondělí z mrtvých!
- Nechceš slavit Velikonoce? Nevadí, krásná jsi i bez pomlázky!
- Vím, že Velikonoce neslavíš, já je slavím za nás oba. Přeji klidné prožití svátků a ať tě zlobí co nejmíň koledníků!
Pro milovníky vajíček a jednoduchých básniček
- Svátky v klidu prožijte, moc se doma nebijte!
- Velikonoce se staly skutečností, tak jezte a pijte do sytosti!
- Ať tvůj tatar dobře mete a frajárka ti jenom kvete!
- Přeji všechno nejlepší, ať Vás svátky potěší! Aspoň je trochu sluníčka a zase plná lednička!
- Hody, hody doprovody, dejte prachy papírový, nedáte-li papírový, dejte aspoň kovový! Vyděláte zas nový.