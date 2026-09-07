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Houby jsou nebezpečnější než zmije. Mléko může otravu zhoršit, líčí toxikoložka

Anna Bortlová

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Kateřina Kotíková působí v Toxikologickém informačním středisku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze od roku 2012. | foto: Michal Fanta

Při procházce lze v lese narazit na houby i na zmiji. Překvapivě ale otrava houbami může mít fatálnější následky. „Uštknutí ve většině případů nezpůsobuje závažnější příznaky, navíc ne při každém kousnutí zmije vstříkne jed. Antisérum se podává jen v závažných případech,“ vysvětluje Kateřina Kotíková, vedoucí Toxikologického informačního střediska.

Jak často k vám do Toxikologického informačního střediska volají v létě houbaři?
Poměrně často, na jejich dotazy jsme během letní sezony zvyklí. Letos jsme od začátku května zaznamenali šedesát sedm případů otravy houbami nebo podezření na ni, přičemž zhruba polovinu tvořily děti. Oproti loňskému roku se toto číslo výrazně nezměnilo. Mimořádný byl naopak rok 2024, kdy jsme ve stejném období řešili celkem sto čtyřicet konzultací, tedy více než dvojnásobek.

Mobilní aplikace na určování hub rozhodně nemůžu doporučit. Loňský případ záměny za muchomůrku zelenou souvisel právě s použitím jedné z nich.

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