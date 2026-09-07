Jak často k vám do Toxikologického informačního střediska volají v létě houbaři?
Poměrně často, na jejich dotazy jsme během letní sezony zvyklí. Letos jsme od začátku května zaznamenali šedesát sedm případů otravy houbami nebo podezření na ni, přičemž zhruba polovinu tvořily děti. Oproti loňskému roku se toto číslo výrazně nezměnilo. Mimořádný byl naopak rok 2024, kdy jsme ve stejném období řešili celkem sto čtyřicet konzultací, tedy více než dvojnásobek.
Mobilní aplikace na určování hub rozhodně nemůžu doporučit. Loňský případ záměny za muchomůrku zelenou souvisel právě s použitím jedné z nich.