Chybějící tátové ovlivňují budoucí životy svých dcer, vysvětluje dětský psychiatr

Vztahy tátů a dcer jsou velmi důležité a formují celý dospělý život budoucích žen. Nepotřebujeme, aby si tátové s holčičkami patlali make-up mezi vousy a nepřirozeně křížili nohy do tureckého sedu mezi titěrné porcelánové nádobíčko a pár dalších plyšových popíječů čaje. Stačí, když zabijí pavouka, který nás děsí v pokoji. Zvednou nás na ramena, když nedosáhneme na zralé třešně a podrží nás, když poprvé šlápneme do kola. Nepotřebujeme je ani od rána do večera pryč, aby vydělávali miliony. Vlastně nám bohatě stačí, když v našich životech skutečně budou.

O tom, že rozvod rodičů a život jen s jedním z nich děti do budoucna často hluboce zasáhne, polemizovat nemusíme. Je ovšem zajímavé, že mnoho lidí si neuvědomí, že mnohem větší ranou než pro syna je odchod otce pro dcery.