Jak se naučila čelit vlastní minulosti? Proč ji ani úspěchy na tanečním parketu nedokázaly zbavit pocitu, že není dost dobrá? A co ji žene do vysokých hor, přestože se bojí výšek? O svých životních pádech, vítězstvích i hledání svobody otevřeně vypráví v rozhovoru a také v knize První krok, jež právě vyšla.
Co vás přimělo podělit se o svůj osobní příběh s širokou veřejností?
Abych byla upřímná, s tím nápadem přišlo nakladatelství Albatros poté, co jsem se o svém dětství jen okrajově zmínila v jednom podcastu. Pochopitelně se toho okamžitě chopil bulvár, který celý příběh vytrhl z kontextu a pořádně rozmázl. Později jsem ještě natočila 13. komnatu, jež byla podle mě trochu nešťastně sestříhaná. Knihu proto vnímám jako určitý reparát. Konečně mám možnost vyprávět svůj příběh celý, bez zbytečných zkratek a vytržených souvislostí. A především ho mám od začátku do konce ve vlastních rukou.
Když jsem mu pak oznámila, že mě do StarDance skutečně obsadili, řekl mi, že to nikdy nezvládnu. Ať se na sebe podívám. A to byl pro mě ten zlomový okamžik.