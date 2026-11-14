Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Otec násilník, úzkosti i toxické vztahy. Mrazivá zpověď tanečnice ze StarDance

Veronika Cais
  20:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie14 Premium

Ve StarDance učí známé osobnosti taneční kroky, které jim zprvu připadají nemožné. V roce 2018 dokonce s hercem Jiřím Dvořákem vyhráli. Letos nastoupila do soutěže s Tomášem Matonohou. Ty nejtěžší kroky však musela tanečnice LENKA NORA NÁVORKOVÁ (35) udělat ve svém životě sama. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Ve StarDance učí známé osobnosti náročné taneční kroky. S hercem Jiřím Dvořákem v roce 2018 vyhrála, letos do soutěže nastoupila s Tomášem Matonohou. Ty nejtěžší kroky však musela tanečnice Lenka Nora Návorková udělat ve svém životě sama. Vyrůstala v rodině poznamenané domácím násilím, v dospělosti se potýkala s toxickými vztahy, úzkostmi i ochromujícím strachem z opuštění.

Jak se naučila čelit vlastní minulosti? Proč ji ani úspěchy na tanečním parketu nedokázaly zbavit pocitu, že není dost dobrá? A co ji žene do vysokých hor, přestože se bojí výšek? O svých životních pádech, vítězstvích i hledání svobody otevřeně vypráví v rozhovoru a také v knize První krok, jež právě vyšla.

Co vás přimělo podělit se o svůj osobní příběh s širokou veřejností?
Abych byla upřímná, s tím nápadem přišlo nakladatelství Albatros poté, co jsem se o svém dětství jen okrajově zmínila v jednom podcastu. Pochopitelně se toho okamžitě chopil bulvár, který celý příběh vytrhl z kontextu a pořádně rozmázl. Později jsem ještě natočila 13. komnatu, jež byla podle mě trochu nešťastně sestříhaná. Knihu proto vnímám jako určitý reparát. Konečně mám možnost vyprávět svůj příběh celý, bez zbytečných zkratek a vytržených souvislostí. A především ho mám od začátku do konce ve vlastních rukou.

Když jsem mu pak oznámila, že mě do StarDance skutečně obsadili, řekl mi, že to nikdy nezvládnu. Ať se na sebe podívám. A to byl pro mě ten zlomový okamžik.

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zná je celý svět, ale pod jiným jménem. Jak se slavné hvězdy jmenují doopravdy

Slavní, kteří si pozměnili jméno.

Léta je známe pod jedním jménem a mnohdy by málokoho nepadlo, že se některé slavné osobnosti ve skutečnosti jmenují úplně jinak. Hvězdy se ke změně rozhodly především kvůli kariéře a nutno uznat, že...

Sexy, průsvitné, oblečené obráceně. Šaty Jane Birkinové se zapsaly do dějin

Na první pohled něžný, téměř éterický model Jane Birkinové odhaloval trochu...

Šedesátky byly v módě dobou divokou a revoluční. S nástupem minisukní začaly ženy dávat své křivky nebývale na odiv. Hluboký dekolt byl však stále do velké míry tabu. Proto háčkované šaty herečky...

Fronty, pojízdné prodejny i košíky na ulici. Jak jsme nakupovali za socialismu

Fronta před jednou z pražských prodejen na Jungmannově náměstí po snížení cen...

Dnes jsme zvyklí párkrát ťuknout na displej telefonu a máme nakoupeno. V minulosti ovšem cesta za zbožím probíhala mnohem složitěji. Za socialismu jsme si postáli ve frontách, aniž bychom měli...

Obří poprsí je proslavilo po celém světě. Podívejte se na silikonové rekordmanky

Mají silikonová ňadra a objemný hrudník si velmi užívají.

Podívejte se do galerie na slavné ženy z celého světa, které se rozhodly zvětšit si ňadra pomocí silikonových implantátů a co se velikosti týče rozhodně nešetřily. Mnohé patří mezi světové...

Nová éra pánské módy. Alexander Skarsgard je sexy, i když nosí flitry a sukně

Na premiéře filmu Pillion v Berlíně zašel ještě o kousek dál (je-li to vůbec...

Minulý rok jsme Alexandra Skarsgarda viděli na filmovém festivalu v Karlových Varech. Tehdy měl na sobě slušivý, ale poněkud fádní smoking. Dnes už by se nejspíš oblékl jinak, zajímavěji. Během...

Otec násilník, úzkosti i toxické vztahy. Mrazivá zpověď tanečnice ze StarDance

Premium
Ve StarDance učí známé osobnosti taneční kroky, které jim zprvu připadají...

Ve StarDance učí známé osobnosti náročné taneční kroky. S hercem Jiřím Dvořákem v roce 2018 vyhrála, letos do soutěže nastoupila s Tomášem Matonohou. Ty nejtěžší kroky však musela tanečnice Lenka...

14. listopadu 2026

Vstávání ze země bez rukou ukáže, co o kondici neprozradí běh. Stačí koberec

Test vstávání ze země prověří souhru síly, pohyblivosti a rovnováhy. Za sednutí a postavení bez opory a zakolísání získáte deset bodů.

Kondici si často spojujeme s tím, kolik uběhneme nebo jak rychle vyjdeme schody. Jenže výdrž je pouze jedna její část. Při obyčejném vstávání ze země se uplatňuje také svalová síla, pohyblivost a...

14. listopadu 2026

Zkuste na podzim přidat vitamíny. Kila půjdou rychle pryč

Ilustrační snímek

Pokud zvýšíte svůj přísun vitaminů, podaří se vám hotový zázrak. Můžete jíst jako dosud, a přesto zhubnete. Geniální! Který potřebujete doplnit nejvíce?

14. listopadu 2026  4:30

Horoskop pro každé znamení na 47. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Další listopadový týden vám přinese prostor pro ujasnění si minulosti, hlubší vnímání rodinných vztahů a nalezení vnitřní svobody. Mnoho znamení pocítí příliv nové energie a šanci udělat si v životě...

14. listopadu 2026  4:30

Rýma nemusí být jen nachlazení. Osm druhů, které se vyplatí rozpoznat

Ilustrační fotografie

Ucpaný nos, stálé smrkání a nepříjemné kýchání zná každý. Rýma ale nemusí znamenat jen obyčejné nachlazení, může za ní stát alergie, hormony nebo třeba nosní sprej. Podle příčiny se liší i léčba....

14. listopadu 2026

Citliví Raci i umanuté Panny. Komu ze zvěrokruhu se ještě lepí smůla na paty

ilustrační snímek

Máte pocit, že o každou maličkost musíte bojovat dvakrát tolik a za kousek štěstí platíte tvrdou daň? Proč narážíte na stejné typy partnerů, potíže v práci a smůlu, která se vám lepí na paty? Některá...

14. listopadu 2026

Obří poprsí je proslavilo po celém světě. Podívejte se na silikonové rekordmanky

Mají silikonová ňadra a objemný hrudník si velmi užívají.

Podívejte se do galerie na slavné ženy z celého světa, které se rozhodly zvětšit si ňadra pomocí silikonových implantátů a co se velikosti týče rozhodně nešetřily. Mnohé patří mezi světové...

14. listopadu 2026

Přijetí rizika nemoci člověku změní hodnoty, říká ambasadorka onkologických pacientů

Premium
Věra Zukalová vystudovala sociální práci. Je ambasadorkou onkologických...

Věra Zukalová je ambasadorkou onkologických pacientů Fakultní nemocnice Olomouc. Sama prošla zkušeností, která jí umožnuje pochopit, co těžce nemocní prožívají. Své poznatky sdílela v rozhovoru pro...

13. listopadu 2026

Každé její prso váží 14 kilo. Ani v šedesáti se jich rekordmanka nechce vzdát

Maxi Moundsová

Dnes již šedesátiletá Maxi Mounds vlastním jménem Jenna Curlingtonová se stále živí jako modelka, striptérka. Proslavila se však především jako držitelka Guinnessova světového rekordu za největší...

13. listopadu 2026  8:35

Lékařce Janě Šimurdové nestačí plná ordinace. Její cíl je mnohem vyšší

Ve spolupráci
Jana Šimurdová

Chtěla být umělkyní, ale rodiče pro ni vybrali medicínu. Dnes je lékařka Jana Šimurdová nejen doktorkou, ale i úspěšnou podnikatelkou, mentorkou a také aktivní ženou, která na konferencích i...

13. listopadu 2026

Kosmetická rutina končí u obličeje a krku. Na která místa zapomínáme?

Ilustrační snímek

Lokty, pupík, místo za ušima... Tato místa na těle se v kosmetické rutině často vynechávají a přitom potřebují každodenní péči zrovna tak, jako zbytek těla. Proč by pro vás měla být přehlížená místa...

13. listopadu 2026  4:30

Vyjděte s kůží na trh. Nadčasový a elegantní materiál se neomrzí

Pokud nepatříte mezi milovnice sukní, přesto dáváte ráda svou ženskost na odiv,...

Kůže ve své přírodní i syntetické podobě je pro nadcházející nevlídné období jako stvořená. Navíc jí extrémně sluší čokoládově hnědá barva, která je v aktuální sezóně žhavým trendem. Pozvěte si ji do...

13. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.