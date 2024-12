Zhubnu, přestanu pít, budu věrná. Novoroční předsevzetí berte vážně

Období po Vánocích a příchod nového roku jsou pro nás přelomové. Máme tendenci bilancovat, „jít do sebe“, přemýšlet nad tím, jak začít s prvním lednem s čistým štítem. A do našich diářů sázíme první předsevzetí: od ledna začnu chodit pravidelně do fitka, každý středeční večer bude pro saunu, přestanu sledovat nekonečné seriály a přečtu dvacet knih za rok, dokončím kurz španělštiny…

„Tento rituální přelom nás nabádá k možnosti začít něco dělat jinak, cosi změnit. Mnozí uchopí tento roční přerod jako výzvu a stanovují si různá novoroční předsevzetí. Také změna čísla roku má pro nás silný psychologický a motivační význam. Novoroční předsevzetí mají v tomto období sváteční atmosféru a i efekt rozhodnutí je v tento čas daleko silnější než během všedních opakujících se dní, kdy si říkáme: od zítřka, od úterý, příští měsíc…“ potvrdila adiktoloža Monika Plocová z Branického sanatoria Moniky Plocové.

Předsevzetí Znamená, že „něco chci předsevzít, vzít před sebe, dát před sebe“. Člověk má touhu osobně se rozvinout, změnit se .

. Velmi často jde o činnosti, které už v budoucím roce nechce dělat. Možná se potýkáme s nějakým zlozvykem (Chci přestat pít. Chci přestat kouřit. Chci zhubnout. Chci přestat brát léky. Chci přestat brát drogy.)

Nebo chceme zabývat novými činnostmi, teprve je zkoušíme a toužíme nový zvyk v životě více zakořenit (Chci více posilovat. Chci více běhat. Chci více vařit.)

Jenže ať už si přejeme v dalším roce změnit cokoli, hlava omámená silvestrovskou kocovinou a výčitky svědomí nám to trochu komplikují a místo jedné, dvou promyšlených a dobře rozplánovaných změn často skládáme (sobě i ostatním) víc slibů, než se dá zvládnout.

A pak, zpravidla na konci ledna, se hroutíme zlomení neúspěchy a demotivovaní tím, že nejsme schopní dodržet absolutně nic. Všichni přece známe ledňáčky a návaly v posilovnách v prvním měsíci nového roku…

Jak to tedy tentokrát ustát a dotáhnout do zdárného konce?

„Především, předsevzetí si musíme dávat kvůli sobě, ne kvůli druhým. Pokud se do nich pustíme jen proto, že „máma mi říká, že musím zhubnout, tak já to teda udělám“ nebo že „přítelkyni vadí, že kouřím, tak přestanu“, tlačíme na sebe a sebe do něčeho, o čem nejsme vnitřně přesvědčení,“ dodává Monika Plocová s tím, že obzvláště u závislostních věcí musí předsevzetí předcházet vnitřní motivace a vlastní rozhodnutí: „Když chci něco změnit, je třeba opravdu chtít,“ dodává.

Zůstaňte nohama na zemi

Veškerá vaše novoroční předsevzetí, ke kterým se uprostřed bujaré silvestrovské noci zavážete, musí být reálná. „Malou pravděpodobnost na úspěch mají přehnaná předsevzetí: nikdy jsem neběhal, ale do čtrnácti dnů uběhnu deset kilometrů, ale také nereálná a nebezpečná předsevzetí: jsem silný kuřák nebo pijan a rozhodnu se ze dne na den přestat. Taková mohou skončit i kolapsem,“ dodala odbornice.

U velkých závazků je proto dobré myslet na to, že je pravděpodobně nezvládneme sami a že se nám bude hodit odborná pomoc. Ostatně, pojďme si přiznat, předsevzetí, která často potřebujeme nejvíc, ale z různých důvodů se do nich chceme pustit sami, jsou pro nás ta nejtěžší.

„Patří sem hubnutí, problém s alkoholem, léky, kouřením, vztahové problémy: tyto velké problémy, které chci zvládnout sám, ale nedaří se mi to, potřebují pomoc druhých a není to žádná ostuda. Naopak, bez odborníka zůstávají pro mnohé nezvládnutelné a také nebezpečné,“ upozornila Monika Plocová.

Jak zvládnout předsevzetí Co konkrétně chcete změnit? Důležitá je jasná formulace.

Chcete změnu opravdu vy kvůli sobě?

Je změna reálná?

Co vám má změna přinést do života?

Pochvalte se za každý malý pokrok.

Nejde to? Zastavte se. Za nějaký čas to zkusíte znovu.

Není třeba být na změnu sám. Není ostuda říct si o pomoc.

Buďte trpěliví. Všechno má svůj čas.. A jsou i další roky...

Až budete prvního ledna počítat, kolik nových výzev ještě ustojíte, nenakládejte si toho příliš. „Jak říkáme: všeho s mírou. Doporučila bych malé cíle a častější změny. Malé cíle jsou splnitelnější než velké cíle a jít prostřednictvím malých cílů k velkému je jedna z úspěšných cest. Dovolte si postupovat krůček po krůčku. Zvládnout jednu věc a přidat k tomu jinou,“ míní adiktoložka a dodává, že skvělým pomocníkem bude deník, který vás bude k vašim předsevzetím vracet, udrží vás na cestě a připomene pokroky od samotného začátku, na které byste už možná zapomněli.

Jak dlouho trvá vytvoření návyku? Ve studii provedené v roce 2009 vědci z University College London zjistili, že budování návyků trvá v průměru asi 66 dní. Záleží ale na vaší volbě návyku, skutečné ukotvení může trvat 18 až 254 dní.

„Deník je velký pomocník. Je skvělé vypsat se z pocitů a napsat si, co se mi povedlo, mnoho lidí má totiž problém si malé úspěchy uvědomit. Pomáhá i večer před spaním najít tři malé věci, skutky nebo činnosti, které se nám povedly a pochválit se za ně,“ radí odbornice.

Zasvěťte kamarádku

Někdy je těžké vyložit karty před přáteli, kolegy či rodinou. Nechceme být sledováni, posuzováni, hodnoceni. Nechceme slyšet kritiku, když selžeme a nechceme svá selhání přiznávat, často ani sami sobě.

„Ale když si necháme předsevzetí pro sebe, může nám chybět podpora druhých, se kterými se o předsevzetí podělíme. Záleží na každém, co si zvolí, co je pro něj lepší a také jaké lidi má okolo sebe. Podpora a dohled se však často hodí a motivují nás k tomu vydržet,“ uzavírá Monika Plocová.

Bezpečná předsevzetí Každá změna potřebuje svůj čas. Je důležité, abychom změnu dělali pro sebe, nikoli pro někoho jiného. Je třeba, aby změna byla reálná, byla v našich silách. Měníme své staré zvyky na nové, měníme sebe.

Některá předsevzetí, zvláště zlozvyky (alkohol, drogy, léky, hubnutí, kouření), mají hlubší příčinu a někdy není v našich silách je změnit. Někdy je to i nebezpečné.

V tomto případě je lépe stanovit si toto smysluplné a účinné předsevzetí do Nového roku: „Vyhledám odbornou pomoc. Nebudu na problém sám.“