Zatímco seznamování a vztahy se stále více přesouvají do online prostředí, sociální platformy zároveň lidem poskytují více prostoru k otevřeným diskusím o sexu a k získávání informací o něm.
„Svět sexu a vztahů se bezpochyby změnil. Mnoho sociálních interakcí dnes, ať se nám to líbí, nebo ne, probíhá online a virtuálně namísto osobního kontaktu, což se samozřejmě promítá i do našeho sexuálního života,“ vysvětluje psychosexuální terapeutka působící v Londýně Kate Moyleová.
Upozorňuje také na „optimalizaci“ sexuálního prožitku, a také na možná rizika toho, když se ze sexu stane další forma osobního rozvoje a sebezdokonalování.
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Podle terapeutky mohou lidé ke své sexualitě přistupovat uvědoměleji, přičemž mnozí mají pocit, že mají „větší svobodu“ objevovat, co jim v oblasti sexuálního wellbeingu vyhovuje, a rozhodovat se, jak by měl jejich sexuální život vypadat – podle jejich vlastních představ a podmínek.
Větší otevřenost, snadnější přístup k informacím a větší svoboda mluvit o těchto tématech však nutně neznamená, že celá generace prožívá sexuální rozkoš stejně.
Co je orgasmus gap?
Podle studie Davida Fredericka a jeho kolegů z roku 2018 uvedlo 65 procent heterosexuálních žen, že při sexu s partnerem „obvykle“ nebo „vždy“ dosáhnou orgasmu, ve srovnání s 95 procenty heterosexuálních mužů. U lesbických a bisexuálních žen byl tento rozdíl výrazně menší: 86 procent lesbických žen a 66 procent bisexuálních žen uvedlo, že orgasmu při sexu obvykle nebo vždy dosahují.
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Výzkumy naznačují, že orgasmus gap ovlivňuje víc než jen biologie – svou roli hraje také způsob, jakým jsme vedeni k přemýšlení o sexu, o vlastním uspokojení, genderu a rozkoši, stejně jako dlouhá historie přehlížení ženského sexuálního prožitku v medicíně a psychologii. Tento měnící se přístup k intimitě se dnes odráží také v jazyce, který používáme na sociálních sítích.
Honba za orgasmem
Od looksmaxxingu po moneymaxxing, z maximalizace různých oblastí života se stal na internetu trend – a nyní se podobného přístupu dostává i sexu v podobě trendu climaxxingu či orgasmmaxxingu – neboli maximalizace orgasmu. Vede však skutečně k lepšímu sexu? Kate Moyleová upozorňuje, že snaha „optimalizovat“ sexuální rozkoš nemusí být vždy ku prospěchu věci.
Ironií podle ní je, že někdy se honba za orgasmem stává cílem, který může samotný prožitek narušit. „Upřednostňování výkonu před rozkoší vede k většímu soustředění se na cíl – tedy na dosažení orgasmu – namísto vychutnávání si rozkoše, která vás k němu s největší pravděpodobností dovede,“ upozorňuje.
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Vysvětluje také, že orgasmmaxxing spočívá v přepisování pravidel týkajících se orgasmu a v povzbuzování žen, aby upřednostňovaly svou vlastní, individuální rozkoš. „Orgasmmaxxing znamená vymanit se ze zažitých vzorců, které mnoha lidem možná dříve nevyhovovaly – a zaměřit se na propojení rozkoše, co nejintenzivnější prožitek a pozornost věnovanou tomu, co je člověku příjemné,“ dodává.
Osobnější přístup k rozkoši
Nedávný článek britského deníku Metro o sexuálních pomůckách se zabýval frustrací žen z vibrátorů nabízejících stovky různých režimů, přičemž podle statistik ženě obvykle stačí tři. S tím, jak se oblast sexuálního wellness stále více zaměřuje na individuální prožitek, se tento posun čím dál výrazněji odráží i v produktech, které přicházejí na trh.
Pro ty, kteří používají sexuální pomůcky, jsou nejnovější produkty navrženy tak, aby se odklonily od klasických vibrátorů, které fungují na principu rytmické mechanické stimulace. Zaměřují se na celotělovou rozkoš, pomalejší stimulaci a emocionální propojení. Kate Moyleová však nakonec říká, že základním předpokladem prožívání rozkoše je především to, aby člověk lépe poznal vlastní tělo a cítil se v něm „známě a pohodlně“.
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Nechat to jen tak plynout
Ať už jde o sólo prožitek, nebo intimitu s partnerem, lidé by se podle odbornice měli zbavit neužitečného sebepozorování během sexu a místo toho se soustředit na to, jak se jejich tělo cítí, a věnovat pozornost rozkoši a vjemům.
Možná není skutečným cílem přidávat do svého sexuálního života jakýkoli maxxing, ale cítit se dostatečně sebejistě na to, abychom dokázali pochopit, co od něj skutečně chceme a nechali ho volně plynout, bez snahy mít vše neustále pod plnou kontrolou.