Vytřískejte z života maximum: vnímejte se pozitivně a čtěte

Hezký, voňavý a prozářený sluncem. Takový by mohl být svět, v němž žijete. Nezávisle na tom, jaký skutečně je. A stačí k tomu jen docela málo. Dívat se na svět z jiného úhlu. Z úhlu pozitivity. Jak na to?

Většina z nás se snaží udržovat zdravou životosprávu. Počítáme kalorie, chodíme na kosmetiku, ke kadeřníkovi, do fitcentra. Pro svou tělesnou schránku děláme maximum. Co ale ta duševní? Ta není vidět, tak bývá poněkud upozaděna. Zatímco svaly vzkvétají, duše chřadne. Už jen kdybychom jí věnovali polovinu času, který zasvětíme svému tělu, měli bychom zpola vyhráno.

Optimista versus pesimista

Obecně se rozlišují dva typy lidí, optimisté a pesimisté, přičemž optimistka o zpola naplněné sklenici řekne, že je napůl plná, a pesimistka, že je napůl prázdná. Proto má optimistka celkově lepší život. Na svět se usmívá a nepříjemnosti hází za hlavu, vychází z toho, že každý den jí přinese něco dobrého. A že život je takový, jaký si ho udělá. A spousta věcí se jí díky tomu také daří. Že venku prší? Nevadí, alespoň na zahradě nebude muset zalévat. Že vám životní optimismus příroda nenadělila? Ano, uznáváme, že tzv. rození optimisté to mají snazší. To ale neznamená, že se jím nemůžete stát. Můžete! Zkrátka si pozitivní vnímání světa budete muset osvojit. A my vám poradíme, jak na to.

Přeprogramujte svůj mozek

Pokud jste se doposavad řadili k té pesimističtější části lidstva a rozhodli jste se postavit k životu kladně, budete se muset k tomu naprogramovat, podobně jako programátoři vytvářejí počítačové programy, které nám pak usnadňují život. A vaším počítačem není nic jiného než váš mozek, z velké části stále tajemný a neprobádaný. Ne však jeho část, v níž je uložen takzvaný retikulární aktivační systém (RAS), který kontroluje a řídí vnímání reality. Neustále vyhodnocuje obrovské množství informací, které se na nás v každém okamžiku řítí. Eliminuje ty nepotřebné a upozorňuje na důležité. Obzvláště citlivý je na informace, které nás nějakým způsobem ohrožují. Jste-li založením optimista, spolupracuje tento systém ruku v ruce s vaší životní filozofií. Pokud vše vidíte černě, i váš RAS je na tom stejně. A začne bít na poplach. Chcete-li proto své negativní vnímání změnit na pozitivní, budete muset ze všeho nejdříve převychovat svůj RAS.