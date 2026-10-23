Narodila se v září roku 1907 v Praze na Vinohradech v rodině krejčího.
Rodiče Josef a Josefa byli velmi muzikální a jako by předvídali budoucnost, vedli Jarmilu i její starší sestru Pavlínu k hudbě a výuce jazyků. Bylo jí teprve patnáct let, když se na doporučení herečky Zdeňky Baldové stala elévkou Činohry Národního divadla. Tam prožila i svou první lásku. „Eduard Kohout (herec – pozn. red.) měl přítele, hezkého hocha, který na něj často čekával. Seznámili jsme se a našli v sobě zalíbení. Chodili jsme po Žofíně na procházky, obyčejně jsme se drželi za ruce a musím říci, že to pro mne bylo to nejvyšší blaho,“ vzpomíná ve vzpomínkové knize Byla jsem šťastná.
Netrvalo dlouho a Jarmilu, se kterou se při cestách sblížil, požádal o rytíř Daubek. Vyslovil ale přání, aby se vzdala divadla – a dostal za to košem.