Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

My ženy jsme sběračky. Svůj šatník třídím pořád, tvrdí Denisa Pfauserová

Lenka Brož
Herečka Denisa Pfauserová

Herečka Denisa Pfauserová | foto: Kozlík Petr

Herečka Denisa Pfauserová
Herečka Denisa Pfauserová
Herečka Denisa Pfauserová
Herečka Denisa Pfauserová
15 fotografií
Herečka Denisa Pfauserová si umí udělat radost. Má ráda hezké věci, domácí dekorace i nakupování. Zároveň už ale nechce řešit přetékající skříně. V módě proto sází na kvalitu, nadčasovost a kousky, které jí opravdu sluší. A když potřebuje zvednout náladu? Vezme si na sebe něco růžového.

Hodně lidí vás zná jako „princeznu z Řachandy“. Nemrzí vás to?
Vůbec ne. Neberu si to osobně. Navíc kdo by nechtěl být navždy princeznou? A média mě stále častěji mile překvapují tím, že už v titulcích nebývám „princeznou z Řachandy“, ale „Denisou Pfauserovou“.

Aby vás ještě častěji titulovali jménem, pojďte se hned úvodu pochlubit: Na čem právě pracujete?
Zrovna teď mi nejvíc času zabírá zkoušení autorské inscenace režiséra Doda Gombára Tak nám zabili Švejka ve Vršovickém divadle Mana. Jsme tam čtyři herci a všichni hrajeme všechno, takže jde o jedinečnou šanci, jak si i já můžu zahrát Švejka. Vedle toho hraju v divadlech, točím seriál Polabí, čekají mě tři filmy... Není toho málo. Taky moderuju a jsem aktivní na Instagramu. Práci ale musím ladit s osobním životem, aby ani jedno nestrádalo.

Na sociálních sítích jste velmi úspěšná. Setkáváte se s hejty?
Ono je to s nimi těžké. Určitě není dobré je normalizovat nebo ignorovat. Ale ani je moc prožívat, dávat jim energii, kterou si nezaslouží. Musím se přiznat a zaklepat, že já moc hejtů nedostávám. Samozřejmě když se nějaký objeví, svítí mi ten jeden mezi stovkou komplimentů. Zabolí to, jsem taky jenom člověk. Pak si ale vždycky uvědomím, že to ten člověk píše z nějaké své frustrace a bolesti – a že je mi ho vlastně líto.

Podzimní týden Nákupů Ona Dnes odstartoval. Kde najdete slevové kupony?

Vaší dceři jsou tři roky. Předpokládám, že si právě „užíváte“ období vzdoru...
Někdy je to o nervy, to přiznávám. Přesto jsem svou dceru nikdy neuhodila ani jsem na ni nezakřičela. Podle mě to dítě stejně ničemu dobrému nenaučí, dostane leda tak strach. Když má Naila vztek, nejdřív se na ni napojím – jako: „Vidím, že toho teď na tebe bylo moc. Toto jsi nechtěla, vid?“ Dřív nebo později se uklidní a schoulí se mi do náruče. Pak si můžeme situaci popsat, říct si, že je v pořádku mít občas vztek – a najít východisko: „Nemůžeš mít třetí zmrzlinu, ale třeba bychom si mohly kreslit, co říkáš?“

Herečka Denisa Pfauserová

Jak moc vám nastavuje zrcadlo?
Hodně, samozřejmě. Nejhorší je, když z něčeho úplně pěníte, víte, že to má dítě po vás, do toho přijde vaše máma, a jako by to nestačilo, pronese: „Jó, přesně toto jsi dělala taky.“ Naila teď třeba prochází obdobím, kdy potřebuje všechno dělat sama. To znamená, že se na ni dívám, jak si třicet šest minut navléká jednu ponožku. Nastavuje mi ale i duchaplnější zrcadla. Například jak se raduje z maličkostí, je úplně v přítomném okamžiku nebo jak z ní čiší sebeláska.

Jsou kousky oblečení, které na ní takzvaně hoří?
To úplně ne. Spíš bych byla ráda, aby měla aspoň pár věcí, na kterých není nevypratelný flek.

V aktuálním nákupním čísle OnaDnes jsou kupony se slevami. Co vy a slevy?
Dřív jsem je měla ráda, ostatně jako všichni. Ale asi jsem se jimi nechávala ovlivnit víc než dnes. Koupila jsem zkrátka to, co bylo ve slevě, a moc jsem neřešila, jestli se mi věc doopravdy líbí. Dnes už to tak nemám. Ačkoli je super něco koupit za půlku, nevadí mi připlatit si za kvalitu. Nebo za to, že nemusím čekat, až nějaký kousek zlevní, a riskovat, že pak už sice bude ve slevě, ale ne v mojí velikosti.

Jak se stavíte k volbě kamenný obchod versus e-shop?
Myslím si, že za covidu spousta z nás zpohodlněla a z kamenných obchodů jsme se přesunuli víc do online prostředí. Nicméně my ženy jsme sběračky, a tak ráda procházím obchody a osobně vybírám, co se mi líbí a co mě zaujme.

Ženy často sbírají boty, kabelky, šperky... Máte taky nějakou takovou sbírku?
Ano, prosím, já sbírám všechno. Vyžívám se třeba v domácích dekoracích. Jedu si takový hygge styl – svíčky, lampy, polštářky, vázy a tak. Ohledně té¨to skutečnosti jsem jednou uslyšela ohodnocení: „Seš stejná jako tvůj byt – krásná, ale nepraktická.“

Takže vás tu a tam zláká něco, co jste původně vůbec nepotřebovala?
Čím jsem starší, tím se snažím být rozumnější. Nehromadit, nedělat impulzivní nákupy. Ale taky si občas řeknu: Jaký by ten život byl, kdyby si člověk tu a tam neudělal něčím radost?

Co vy a trendy?
Dávám přednost kvalitním nadčasovým kouskům, taky ráda podporuju lokální značky, udržitelnost. Když si nějakou takovou kvalitní věc koupím, vydrží mi většinou opravdu dlouho. Ovšem nedokážu v tom být příliš striktní, občas se nechám zlákat i trendem. Jen se snažím nemít jimi narvanou celou skříň.

Mám pocit, že ze šatníku neustále něco vyřazuju. Ale nezdá se mi, že by to nějak ubývalo.

Řekla jste si u nějakého trendu „Tak toto na sebe rozhodně nikdy nedám“, ale pak jste podlehla?
Asi u většiny trendů. Tenisky k sukni, vysoké ponožky, oversize saka, cyklistické kraťasy... Je toho spousta. Prostě davová psychóza: Uvidíte to jednou – hrůza. Pak to vidíte tolikrát, že se vám to vlastně začne líbit. A víte, co je nejhorší? Zjištění, že člověk už asi fakt není nejmladší, protože oblečení, které jednou nosil, se znovu vrací do módy. A že ačkoli si po čase řekl „Pane bože, co jsme to tehdy nosili?!“, vezme si to stejné po letech na sebe zase. Ať žijí devadesátky!

A co si obléknete, když potřebujete zvednout náladu?
Něco růžového. Slyšela jsem, že růžovou dáváte světu najevo, že se máte ráda. A když ne růžového, tak alespoň barevného, veselého. Ale rozhodně to musí být něco, u čeho vím, že mi to sluší, a tudíž mi to druhotně zvedne sebevědomí.

Máte svého oblíbeného návrháře či značku?
Jéje, těch je! Dlouhodobě spolupracuju s návrhářkou Kamilou Vodochodskou, která se za ta léta stala i mou blízkou kamarádkou. Má krásné věci, navíc si jí vážím kvůli tomu, že byla jednou z prvních, kdo do Česka přivedl téma udržitelnosti. Ze značek mě baví třeba Oneday, Lacl, ale i víc řetězcové jako COS nebo Zara.

Herečka Denisa Pfauserová
Herečka Denisa Pfauserová
Herečka Denisa Pfauserová
Herečka Denisa Pfauserová
15 fotografií

Jste tábor podpatky, nebo tenisky?
Tenisky! Ačkoli když mám podpatky, připadám si hodně žensky a přitažlivě. Navíc v podpatku prostě noha vždycky vypadá hezčí. Užívám si příležitosti, kdy si je můžu vzít. A pak zase honem zpátky do tenisek.

Vyklízíte jednou za čas svůj šatník?
Mám pocit, že neustále něco vyřazuju. Ale nezdá se mi, že by to ubývalo. Ty lepší kousky – nebo novější, protože hrozné je, že někdy najdu ve skříni něco i s visačkou – zkouším dát někam do bazaru. Pak se vyřazenými věcmi prohrábnou kámošky a zbytek putuje na charitu.

Změnilo mateřství nějak váš vztah k módě a kráse?
Krátce po porodu jsem byla ráda, že jsem si zvládla aspoň vyčistit zuby a převléct spodní prádlo. Po čase jsem měla radost, že se vejdu do svého starého oblečení a nemusím komplet vyměnit šatník. Jinak se ale můj styl nebo péče o sebe příliš nezměnily. Možná jen s přibývajícím věkem přibylo do mé beauty rutiny pár sér.

Denisa Pfauserová

herečka(37)

  • Narodila se v Praze.
  • Po gymnáziu studovala na DAMU, studium dokončila na Vysoké odborné škole herecké v Praze.
  • Už během studií účinkovala v projektu Vlak Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.
  • Větší popularitu získala díky hlavní roli princezny Markétky v pohádce Řachanda.
  • S partnerem Martinem Kučerou, který se věnuje digitální tvorbě, mají tříletou dceru Nailu.

Máte nějaký malý každodenní rituál, bez kterého se neobejdete?
Jsem milovníkem dobré kávy. Takže když nic jiného, na toto si vždycky chvilku udělám. Je to pro mě takové malé zastavení, meditace, relax, navození příjemné nálady.

Co vám pomáhá „vypnout hlavu“, když je toho moc?
Myslím si, že pro maminky, obzvlášť ty pracující, je nějaký wellbeing důležitý. Vyhořet se dá totiž ve všem, mateřství nevyjímaje. Hlavně je potřeba mít čas na sebe, zazdrojovat se. Pro mě je to dlouhá procházka v tichu, masáž, sauna, jóga, ale i třeba moje práce – herectví mě totiž neskutečně naplňuje. Vím, že pro spoustu maminek je těžké najít si na sebe chvíli čas, proto je fajn vypít si třeba tu kávu teplou a hlavně vědomě, v přítomném okamžiku.

Působíte energicky. Co vás spolehlivě dobíjí?
Rozhodně spánek. Občas mám pocit, že moje tělo ještě nezjistilo, že už není ve vývinu – když to jde, spím ideálně deset hodin. Kromě toho se občas potřebuju vyblbnout jako malé dítě: smát se s kámoškami, zahrát si míčovou hru, skákat na trampolíně, něco si vyrobit... Zkrátka být ve flow, jak se dnes říká.

Jak vypadá váš ideální den, kdy po vás nikdo nic nechce?
Ráno vstanu, pustím si příjemnou hudbu a věnuju se péči o pleť. Dám si kávu, jdu si zaběhat, dlouho snídám. Pak si třeba čtu nebo i udělám nějakou práci. Zajdu si s kamarádkou na oběd. Následovala by masáž nebo dlouhá procházka a večer rozhodně za kulturou.

Kterou vaši vlastnost by vaše nejbližší okolí označilo za nejotravnější? A kterou za nejlepší?
Pořád se na něco ptám a skáču lidem do řeči. Ale mám dobré srdce. A je se mnou sranda.

A kdybyste dceři mohla dát nějakou svou přednost, která by to byla?
To dobré srdce?

Herečka Denisa Pfauserová

Existuje nějaké „ne“, které vás v životě nakonec nasměrovalo lépe než všechna „ano“?
Nechlastej.

Pokud byste mohla něco vzkázat sama sobě do období, kdy jste o sobě nejvíc pochybovala, co by to bylo?
Tak to je těžší, než se zdá. Prošla jsem si etapou, kdy jsem se opravdu hodně trápila a neměla se ráda. Vlastně nevím, jestli by mi nějaká rada či věta tehdy pomohla. Takže možná bych jen samu sebe uklidnila, že všechno má svůj čas. Ať se nebojím vystupovat z komfortní zóny, že mě to posílí a přidá mi to na sebevědomí. Ať se nesrovnávám s okolním světem a mám ráda svou jedinečnost. A že všechno je, jak má být, a všechno se děje z nějakého důvodu.

OnaDnes

Co jste dřív považovala za hodně důležité, a dnes nad tím mávnete rukou?
Striktně si hlídat jídelníček, nejíst po sedmé hodině večer a dřít v tělocvičně. Nejvíc hubená jsem byla, když jsem se na to všechno vykašlala a začala mít své tělo a svůj život ráda. S tím mu totiž tak nějak přirozeně chcete dopřát zdravou lehkou stravu a pohyb. Ne proto, aby vám ubyly centimetry, ale protože se pak prostě cítíte líp.

Kdybyste měla současné období svého života pojmenovat jako kapitolu knihy, jak by se jmenovala?
Mateřská není dovolená.

Co vás v poslední době rozesmálo tak, že jste se nedokázala zastavit?
Když Lukáš Příkazký na večírku seriálu Polabí málem prošel skleněnými dveřmi. Naboural do nich tak, že byl na skle otisk jeho nosu. Smála jsem se tak dlouho a tak nahlas, že mě muselo být slyšet na druhé straně republiky.

Kde najdete slevové kupony Nákupy Ona Dnes?

  • Pondělí 12. října: Slevový sešit vychází jako tradiční součást magazínu Ona Dnes v deníku MF DNES.
  • Čtvrtek 15. října: Další příležitost získat kupony nabídne čtvrteční vydání MF DNES s Magazínem DNES+TV.
  • Elektronická verze: Všechny slevy můžete mít neustále u sebe v mobilu díky aplikaci Portmonka.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hráli už jako děti. Dnes patří mezi největší hollywoodské hvězdy

Slavní, kteří byli hereckými hvězdami.

Pětatřicet současných hvězd začínalo už v dětství. K filmu přičichla většina z nich ve velmi nízkém věku a kupodivu se stále drží na výslunní a mají své čestné místo v Hollywoodu. Podívejte se, jak...

Co jíst každý den a co jen párkrát týdně? 40 potravin pro zdravější jídelníček

ilustrační snímek

Nemusíte shánět žádné exotické superpotraviny. Zdravý jídelníček lze poskládat z běžných potravin, které dobře znáte. Vybrali jsme 40 z nich a poradíme, čím tělu prospívají, jak často je jíst a na co...

Z chudoby mezi milionáře. 40 hvězd, které si své bohatství musely vydřít

Tito slavní si vybudovali dokonalý život plný peněz opravdu od píky.

Podívejte se do naší galerie na čtyřicet světových osobností, které se dnes „topí“ v penězích, ale v minulosti žily v chudobě. Všechen svůj majetek si musely tyto hvězdy tvrdě vydřít a rozhodně znají...

Instagramové krásky, které slávu staví na obřím poprsí

Krásky z Instagramu

Podívejte se do galerie na dvaatřicet krásek, které mají jedno společné. Všechny mají obří silikonová ňadra, kterými se rády chlubí a právě na nich postavily i svou kariéru a celkovou slávu....

Bikiny, volány, zvonáče. Módní přehlídky za socialismu inspirovaly i dráždily

Na plovárnu a pláž dámské opalovací kalhotky pasované živůtkem z bílého žlutě...

Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že móda nezná hranic. Pojďme se však vrátit pár desetiletí zpět. V dobách budování socialismu šly parádní outfity na export, zatímco v československých obchodech...

Šlápněte do podzimu. Trendy jsou mokasíny i šněrovací polobotky

Kožená perka jsou prostě klasika, můžete je nosit od podzimu do jara a pořád d...

Letní botičky už se chystají na zasloužený odpočinek a nám nezbývá než vykročit do nové sezony v novém obutí. Jestli si chcete na podzim pořídit jen jedny nové boty, mokasíny budou vhodnou volbou.

12. října 2026  4:30

Tenisky, sako, džíny. Které kousky tvoří základ smysluplného šatníku?

Sako, cena 550 Kč

Módní trendy se neustále mění a je jasné, že kdybyste měla mít v šatníku každý kousek, váš rodinný rozpočet by se zhroutil. Investovat se vyplatí do kvalitních základů šatníku, které vás podrží při...

12. října 2026  4:30

Z pana podnikatele se vyklubal zoufalec, nedovedu však opustit jeho syna

ilustrační snímek

Na seznamce se prezentoval jako úspěšný podnikatel, který má vyřešenou minulost a vlastní rodinný dům na předměstí. Když mě však po pár týdnech pozval k sobě, čekala mě studená sprcha. Místo vily...

12. října 2026

My ženy jsme sběračky. Svůj šatník třídím pořád, tvrdí Denisa Pfauserová

Herečka Denisa Pfauserová

Herečka Denisa Pfauserová si umí udělat radost. Má ráda hezké věci, domácí dekorace i nakupování. Zároveň už ale nechce řešit přetékající skříně. V módě proto sází na kvalitu, nadčasovost a kousky,...

12. října 2026

Co znamená bolest svalů? Někdy je běžná, jindy může varovat

Ilustrační fotografie

Stačí první hodina v posilovně po dlouhé pauze, víkendová práce na zahradě nebo delší výlet – a druhý den se každý schod promění v malou zkoušku odhodlání. Jindy se však svaly ozvou bez zjevné...

12. října 2026

Týdenní horoskop: Váhy musí s pravdou ven, Berani by měli zpomalit

ilustrační snímek

Říjnový týden od 12. do 18. října přinese pro mnohá znamení klíčový moment. Říct konečně nahlas, co si myslí. Váhy se nevyhnou zveřejnění svého stanoviska, Kozoroh by měl přestat závidět a Beran...

12. října 2026

Praskly jí prsní implantáty. Kosmetická magnátka skončila v nemocnici

Implantáty ženě způsobily nepříjemné problémy.

Dvaačtyřicetiletá Huda Kattanová vybudovala své kosmetické impérium na maximální otevřenosti k zákazníkům i fanouškům. Otevřeně tedy hovořila i o problémech, které jí způsobil prasklý implantát. A...

11. října 2026  11:20

Posviťte si na pigmentové skvrny. Zbavit se jich ale bude chtít čas

Ilustrační snímek

Léto je pryč, ale na tvářích, dekoltu nebo rukou po něm často zůstávají stopy v podobě tmavých skvrn. Jak se „podpisů“ od sluníčka zbavit?

11. října 2026  4:30

Lehce nedbale, ale přirozeně. Podzimní líčení chce i kapku nedokonalosti

Ilustrační snímek

Podzimní líčení letos opouští dokonale uhlazený vzhled a sází na přirozenost, kapku nedokonalosti a především na osobitost a jedinečnost. Základem zůstává zdravá, opečovaná pleť.

11. října 2026  4:30

Deset otázek, na které se možná stydíte zeptat gynekologa. Známe odpovědi

ilustrační snímek

Únik moči, bolest při sexu, nepravidelná menstruace nebo ztráta chuti na milování. O některých potížích se ženám nemluví snadno, jiné zase nevědí, zda jsou ještě normální. Odborníci odpovídají na...

11. října 2026

Objevte radost v obyčejných chvílích. Nový trend sází na romantiku v životě

ilustrační snímek

Někdy si myslíme, že náš život není tak skvělý a úžasný, jako mají hvězdy sociálních sítí. Možná si ho jen neumíme romantizovat. Není potřeba plout na obláčku dokonalých iluzí, jde spíš o jemnou...

11. října 2026

Milenecké páry z televizních obrazovek, na které se jen tak nezapomene

Seriálové milenecké dvojice

Podívejte se do naší galerie na třicet seriálových mileneckých párů, na které diváci jen tak nezapomenou. Mnohdy jim láska nebyla přána, ale nakonec si k sobě našli cestu. Patří sem páry z desítky...

11. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025