Hodně lidí vás zná jako „princeznu z Řachandy“. Nemrzí vás to?
Vůbec ne. Neberu si to osobně. Navíc kdo by nechtěl být navždy princeznou? A média mě stále častěji mile překvapují tím, že už v titulcích nebývám „princeznou z Řachandy“, ale „Denisou Pfauserovou“.
Aby vás ještě častěji titulovali jménem, pojďte se hned úvodu pochlubit: Na čem právě pracujete?
Zrovna teď mi nejvíc času zabírá zkoušení autorské inscenace režiséra Doda Gombára Tak nám zabili Švejka ve Vršovickém divadle Mana. Jsme tam čtyři herci a všichni hrajeme všechno, takže jde o jedinečnou šanci, jak si i já můžu zahrát Švejka. Vedle toho hraju v divadlech, točím seriál Polabí, čekají mě tři filmy... Není toho málo. Taky moderuju a jsem aktivní na Instagramu. Práci ale musím ladit s osobním životem, aby ani jedno nestrádalo.
Na sociálních sítích jste velmi úspěšná. Setkáváte se s hejty?
Ono je to s nimi těžké. Určitě není dobré je normalizovat nebo ignorovat. Ale ani je moc prožívat, dávat jim energii, kterou si nezaslouží. Musím se přiznat a zaklepat, že já moc hejtů nedostávám. Samozřejmě když se nějaký objeví, svítí mi ten jeden mezi stovkou komplimentů. Zabolí to, jsem taky jenom člověk. Pak si ale vždycky uvědomím, že to ten člověk píše z nějaké své frustrace a bolesti – a že je mi ho vlastně líto.
|
Podzimní týden Nákupů Ona Dnes odstartoval. Kde najdete slevové kupony?
Vaší dceři jsou tři roky. Předpokládám, že si právě „užíváte“ období vzdoru...
Někdy je to o nervy, to přiznávám. Přesto jsem svou dceru nikdy neuhodila ani jsem na ni nezakřičela. Podle mě to dítě stejně ničemu dobrému nenaučí, dostane leda tak strach. Když má Naila vztek, nejdřív se na ni napojím – jako: „Vidím, že toho teď na tebe bylo moc. Toto jsi nechtěla, vid?“ Dřív nebo později se uklidní a schoulí se mi do náruče. Pak si můžeme situaci popsat, říct si, že je v pořádku mít občas vztek – a najít východisko: „Nemůžeš mít třetí zmrzlinu, ale třeba bychom si mohly kreslit, co říkáš?“
Jak moc vám nastavuje zrcadlo?
Hodně, samozřejmě. Nejhorší je, když z něčeho úplně pěníte, víte, že to má dítě po vás, do toho přijde vaše máma, a jako by to nestačilo, pronese: „Jó, přesně toto jsi dělala taky.“ Naila teď třeba prochází obdobím, kdy potřebuje všechno dělat sama. To znamená, že se na ni dívám, jak si třicet šest minut navléká jednu ponožku. Nastavuje mi ale i duchaplnější zrcadla. Například jak se raduje z maličkostí, je úplně v přítomném okamžiku nebo jak z ní čiší sebeláska.
Jsou kousky oblečení, které na ní takzvaně hoří?
To úplně ne. Spíš bych byla ráda, aby měla aspoň pár věcí, na kterých není nevypratelný flek.
V aktuálním nákupním čísle OnaDnes jsou kupony se slevami. Co vy a slevy?
Dřív jsem je měla ráda, ostatně jako všichni. Ale asi jsem se jimi nechávala ovlivnit víc než dnes. Koupila jsem zkrátka to, co bylo ve slevě, a moc jsem neřešila, jestli se mi věc doopravdy líbí. Dnes už to tak nemám. Ačkoli je super něco koupit za půlku, nevadí mi připlatit si za kvalitu. Nebo za to, že nemusím čekat, až nějaký kousek zlevní, a riskovat, že pak už sice bude ve slevě, ale ne v mojí velikosti.
Jak se stavíte k volbě kamenný obchod versus e-shop?
Myslím si, že za covidu spousta z nás zpohodlněla a z kamenných obchodů jsme se přesunuli víc do online prostředí. Nicméně my ženy jsme sběračky, a tak ráda procházím obchody a osobně vybírám, co se mi líbí a co mě zaujme.
Ženy často sbírají boty, kabelky, šperky... Máte taky nějakou takovou sbírku?
Ano, prosím, já sbírám všechno. Vyžívám se třeba v domácích dekoracích. Jedu si takový hygge styl – svíčky, lampy, polštářky, vázy a tak. Ohledně té¨to skutečnosti jsem jednou uslyšela ohodnocení: „Seš stejná jako tvůj byt – krásná, ale nepraktická.“
Takže vás tu a tam zláká něco, co jste původně vůbec nepotřebovala?
Čím jsem starší, tím se snažím být rozumnější. Nehromadit, nedělat impulzivní nákupy. Ale taky si občas řeknu: Jaký by ten život byl, kdyby si člověk tu a tam neudělal něčím radost?
Co vy a trendy?
Dávám přednost kvalitním nadčasovým kouskům, taky ráda podporuju lokální značky, udržitelnost. Když si nějakou takovou kvalitní věc koupím, vydrží mi většinou opravdu dlouho. Ovšem nedokážu v tom být příliš striktní, občas se nechám zlákat i trendem. Jen se snažím nemít jimi narvanou celou skříň.
Mám pocit, že ze šatníku neustále něco vyřazuju. Ale nezdá se mi, že by to nějak ubývalo.
Řekla jste si u nějakého trendu „Tak toto na sebe rozhodně nikdy nedám“, ale pak jste podlehla?
Asi u většiny trendů. Tenisky k sukni, vysoké ponožky, oversize saka, cyklistické kraťasy... Je toho spousta. Prostě davová psychóza: Uvidíte to jednou – hrůza. Pak to vidíte tolikrát, že se vám to vlastně začne líbit. A víte, co je nejhorší? Zjištění, že člověk už asi fakt není nejmladší, protože oblečení, které jednou nosil, se znovu vrací do módy. A že ačkoli si po čase řekl „Pane bože, co jsme to tehdy nosili?!“, vezme si to stejné po letech na sebe zase. Ať žijí devadesátky!
A co si obléknete, když potřebujete zvednout náladu?
Něco růžového. Slyšela jsem, že růžovou dáváte světu najevo, že se máte ráda. A když ne růžového, tak alespoň barevného, veselého. Ale rozhodně to musí být něco, u čeho vím, že mi to sluší, a tudíž mi to druhotně zvedne sebevědomí.
Máte svého oblíbeného návrháře či značku?
Jéje, těch je! Dlouhodobě spolupracuju s návrhářkou Kamilou Vodochodskou, která se za ta léta stala i mou blízkou kamarádkou. Má krásné věci, navíc si jí vážím kvůli tomu, že byla jednou z prvních, kdo do Česka přivedl téma udržitelnosti. Ze značek mě baví třeba Oneday, Lacl, ale i víc řetězcové jako COS nebo Zara.
Jste tábor podpatky, nebo tenisky?
Tenisky! Ačkoli když mám podpatky, připadám si hodně žensky a přitažlivě. Navíc v podpatku prostě noha vždycky vypadá hezčí. Užívám si příležitosti, kdy si je můžu vzít. A pak zase honem zpátky do tenisek.
Vyklízíte jednou za čas svůj šatník?
Mám pocit, že neustále něco vyřazuju. Ale nezdá se mi, že by to ubývalo. Ty lepší kousky – nebo novější, protože hrozné je, že někdy najdu ve skříni něco i s visačkou – zkouším dát někam do bazaru. Pak se vyřazenými věcmi prohrábnou kámošky a zbytek putuje na charitu.
Změnilo mateřství nějak váš vztah k módě a kráse?
Krátce po porodu jsem byla ráda, že jsem si zvládla aspoň vyčistit zuby a převléct spodní prádlo. Po čase jsem měla radost, že se vejdu do svého starého oblečení a nemusím komplet vyměnit šatník. Jinak se ale můj styl nebo péče o sebe příliš nezměnily. Možná jen s přibývajícím věkem přibylo do mé beauty rutiny pár sér.
Denisa Pfauserová
herečka(37)
Máte nějaký malý každodenní rituál, bez kterého se neobejdete?
Jsem milovníkem dobré kávy. Takže když nic jiného, na toto si vždycky chvilku udělám. Je to pro mě takové malé zastavení, meditace, relax, navození příjemné nálady.
Co vám pomáhá „vypnout hlavu“, když je toho moc?
Myslím si, že pro maminky, obzvlášť ty pracující, je nějaký wellbeing důležitý. Vyhořet se dá totiž ve všem, mateřství nevyjímaje. Hlavně je potřeba mít čas na sebe, zazdrojovat se. Pro mě je to dlouhá procházka v tichu, masáž, sauna, jóga, ale i třeba moje práce – herectví mě totiž neskutečně naplňuje. Vím, že pro spoustu maminek je těžké najít si na sebe chvíli čas, proto je fajn vypít si třeba tu kávu teplou a hlavně vědomě, v přítomném okamžiku.
Působíte energicky. Co vás spolehlivě dobíjí?
Rozhodně spánek. Občas mám pocit, že moje tělo ještě nezjistilo, že už není ve vývinu – když to jde, spím ideálně deset hodin. Kromě toho se občas potřebuju vyblbnout jako malé dítě: smát se s kámoškami, zahrát si míčovou hru, skákat na trampolíně, něco si vyrobit... Zkrátka být ve flow, jak se dnes říká.
Jak vypadá váš ideální den, kdy po vás nikdo nic nechce?
Ráno vstanu, pustím si příjemnou hudbu a věnuju se péči o pleť. Dám si kávu, jdu si zaběhat, dlouho snídám. Pak si třeba čtu nebo i udělám nějakou práci. Zajdu si s kamarádkou na oběd. Následovala by masáž nebo dlouhá procházka a večer rozhodně za kulturou.
Kterou vaši vlastnost by vaše nejbližší okolí označilo za nejotravnější? A kterou za nejlepší?
Pořád se na něco ptám a skáču lidem do řeči. Ale mám dobré srdce. A je se mnou sranda.
A kdybyste dceři mohla dát nějakou svou přednost, která by to byla?
To dobré srdce?
Existuje nějaké „ne“, které vás v životě nakonec nasměrovalo lépe než všechna „ano“?
Nechlastej.
Pokud byste mohla něco vzkázat sama sobě do období, kdy jste o sobě nejvíc pochybovala, co by to bylo?
Tak to je těžší, než se zdá. Prošla jsem si etapou, kdy jsem se opravdu hodně trápila a neměla se ráda. Vlastně nevím, jestli by mi nějaká rada či věta tehdy pomohla. Takže možná bych jen samu sebe uklidnila, že všechno má svůj čas. Ať se nebojím vystupovat z komfortní zóny, že mě to posílí a přidá mi to na sebevědomí. Ať se nesrovnávám s okolním světem a mám ráda svou jedinečnost. A že všechno je, jak má být, a všechno se děje z nějakého důvodu.
Co jste dřív považovala za hodně důležité, a dnes nad tím mávnete rukou?
Striktně si hlídat jídelníček, nejíst po sedmé hodině večer a dřít v tělocvičně. Nejvíc hubená jsem byla, když jsem se na to všechno vykašlala a začala mít své tělo a svůj život ráda. S tím mu totiž tak nějak přirozeně chcete dopřát zdravou lehkou stravu a pohyb. Ne proto, aby vám ubyly centimetry, ale protože se pak prostě cítíte líp.
Kdybyste měla současné období svého života pojmenovat jako kapitolu knihy, jak by se jmenovala?
Mateřská není dovolená.
Co vás v poslední době rozesmálo tak, že jste se nedokázala zastavit?
Když Lukáš Příkazký na večírku seriálu Polabí málem prošel skleněnými dveřmi. Naboural do nich tak, že byl na skle otisk jeho nosu. Smála jsem se tak dlouho a tak nahlas, že mě muselo být slyšet na druhé straně republiky.
Kde najdete slevové kupony Nákupy Ona Dnes?