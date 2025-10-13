Udělala jsem detox šatníku. Je to zvláštní pocit, říká Lucie Vondráčková

Lenka Brož
Má ráda velké kabely a bokové džíny. Spíš než v butiku ale herečku a zpěvačku Lucii Vondráčkovou potkáte v obchodě s nábytkem. Při nákupech se prý rozhoduje celkem rychle a má slabost pro kousky, které mají duši. Co ještě prozradila tvář podzimních Nákupů Ona Dnes?
Lucie Vondráčková

Lucie Vondráčková | foto: Kozlík Petr

Lucie Vondráčková
Lucie Vondráčková
Nákupy Ona Dnes 2025
Lucie Vondráčková pro MF magazín. Praha (12.6.2024)
11 fotografií

Jste typ, co si oblíbí nějaký kousek a nedokáže se ho vzdát?
Mívala jsem to tak. Ale nedávno jsem udělala ve svém šatníku takový detox. Zjistila jsem totiž, že nosím pořád dokola věci, které už dávno nosit nemám. A tak jsem všechno rozdala a začala znova a jinak. Byl to podobný pocit, jako když ostříháte dlouhé vlasy, které vás už tíží.

Někdo sbírá boty, jiný kabelky, šperky… Máte nějakou podobnou sbírku?
Zbožňuju velké brašny, hlavně v hnědé a černé barvě, ty jsou mojí slabostí. Jednu takovou mám i jako Soňa Čechová v seriálu Ulice a hodně divaček se mě ptá, odkud je. Takže v této brašnové zálibě evidentně nejsem sama.

Zažila jste někdy trend, kdy jste si řekla: „Tak toto na sebe určitě nedám!“?
Jako osmdesátková holka jsem milovala takové ty svítivé gumičky do vlasů a růžové taneční šponovky. Potom lacláče, bokovky, džíny a obrovské mikiny s kapucí. Ale nechápala jsem třeba devadesátkovou módu tenkých linek místo obočí. Nebo takové ty kalhoty, co vypadají jako pytel – těm jsem tedy nepodlehla nikdy. Vždyť se v nich ani nemůžete rozběhnout, hned byste zakopli sami o sebe! Sem tam si na sebe vezmu džíny do pasu, ale to jen proto, že bokovky aktuálně nejsou k dostání.

Největší slevová akce podzimu se blíží. Nákupy Ona Dnes startují v pondělí

To skoro zní, že jsme se vám při focení trefili do vkusu.
Přesně tak, modely se mi moc líbily, jsou podle mého gusta.

V tomto čísle magazínu Ona Dnes je spousta slevových kuponů. Co vy a slevy?
Každá žena má přece radost, když objeví nějakou unikátní záležitost, a ta je navíc ještě ve slevě. U mě v tomto vedou lampy, šaty a různé doplňky do domu. Neodolám zrcadlům se starým rámem a starožitným skříním. Všechno tak, aby to sedlo do mé oblíbené kombinace dřeva, kovu, cihel a přírodních barev.

Jak se stavíte k volbě kamenný obchod, nebo e-shop?
Obojí je prima. Ale přiznávám, že já jsem spíš z doby kamenné… Ovšem online svět dokáže být i vzrušující – občas nevíte, co přesně vám dorazí, a pak třeba koukáte.

Lucie Vondráčková

herečka a zpěvačka (45)

  • Pochází z muzikantské rodiny – její otec Jiří Vondráček je skladatel, matka Hana Sorrosová textařka.
  • Vystudovala hudebně-dramatický obor na Pražské konzervatoři a kulturologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde získala i titul doktorky filozofie.
  • Vedle televizního, divadelního, filmového a dabingového herectví také zpívá a píše texty.
  • Na kontě má pět cen TýTý, osm stříbrných příček v anketě Český slavík a řadu hereckých cen ze zahraničních festivalů.
  • Z manželství s hokejistou Tomášem Plekancem má syny Matyáše a Adama.
  • Jejím současným partnerem je profesionální zápasník MMA Zdeněk Polívka.

Jste spontánní, nebo zacílený kupující?
Když mi cestou něco cvrnkne do klobouku, tak nečekám. Ale častěji chodím cíleně – teď třeba pro lampy do interiéru. A rychle se rozhoduju: Vidím, vím, beru. Pokud si nejsem jistá, je to znamení, že to většinou není pro mě.

Kdybyste měla neomezený rozpočet na „nákupní den snů“, jak by vypadal?
Určitě bych zajela do obchodů s nábytkem: XXXLutz, Donate, Hitra…

Máte doma věc, která nemá velkou materiální hodnotu, ale citově je pro vás nenahraditelná?
Těch je spousta. Ale největší radost mi vždycky udělají věci, které už byly pro někoho na odpis, a já jim dám novou šanci. Povětšinou nábytek. Takové kousky pak lidi nejvíc obdivují a ptají se, kde jsem je sehnala.

Hodně chodíte pěšky, tak to asi budete spíš tenisková než podpatková, že?
To ano. I když v taneční show Star Dance jsem se podpatky naučila nosit, takže dnes už nejsou mým nepřítelem a strašákem. Nicméně do divadla na zkoušky v nich rozhodně necupitám.

Nákupy Ona Dnes 2025

Máte svého oblíbeného módního návrháře?
Na akce mě často obléká skvělý Dominik Navrátil. To je takový velice tichý muž s velkou fantazií a ještě větším šarmem.

Pokud byste měla vytvořit vlastní značku, co by nabízela?
Můj sen byl mít vlastní parfém – a ten se splnil v podobě Vitco Perfect. Ještě bych chtěla vysázet les místo nějaké půdy, která pro nikoho nemá cenu. A pak mi taky přijde zajímavé vytvářet takzvané diamanty ze smutku – moderní technologií se z uhlíku z ostatků zesnulého vyrobí umělý diamant.

Představte si, že byste měla žít rok jen s deseti věcmi. Co by se do vašeho seznamu určitě dostalo?
Strom – ten bych zasadila. Pak určitě čaj. Džíny, velký svetr… Stínítko na oči na spaní, protože jinak neusnu. Určitě aspoň troje brýle, protože ty já pořád ztrácím. Lampička a román Kámen a bolest, aby se mnou na tom ostrově byl aspoň sochař Michelangelo…

Máte dva dospívající syny. Jak moc po sobě dědí?
Dědí hlavně trička. Je srandovní vidět toho mladšího v příběhu, který se u staršího odehrál tři roky zpátky. Jinak pořád kupuju spoustu oblečení – protože oni pořád a pořád rostou. Maty už je vyšší než já!

Kam pak oblečení, ze kterého definitivně vyrostli, putuje?
Řeknu vám, někdy je to hrůza – něco obléknou dvakrát, a už jsou v jiné velikosti. Věci, ze kterých vyrostli, odvážejí na koloběžkách do takových těch obrovských kontejnerů všeho druhu dětem, které tolik oblečení nemají. Myslím, že je to pro ně začátek charitativního cítění a pohledu na svět z jiné perspektivy.

OnaDnes

Doma máte ještě jednoho kluka – vaším přítelem je zápasník MMA Zdeněk Polívka. Ten má za sebou zdravotně náročné období, pak operace krčního obratle… Už je fit?
Pro nás oba to byl těžký rok. Snad už si zdravotní smůlu odžil. Ale zjistila jsem, jaký je to tvrdý chlap: Než mu přinesete první čaj a začnete ho opečovávat, už je zpátky v tréninku. Příště ho asi přivážu, ať mám aspoň malou šanci se o něj starat. Jsou to prostě trochu šílenci, tihle MMA borci

Lucie Vondráčková
Lucie Vondráčková
Lucie Vondráčková
Nákupy Ona Dnes 2025
11 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zázrak tam dole. Deset důležitých faktů, které by měl každý vědět o vagíně

Pipinka, štěrbinka, lasturka... Ať už vagínu nazýváte jakkoliv, autorky bestselleru Zázrak tam dole: Uživatelský průvodce vagínou, Ellen Støkken Dahlová a Nina Brochmannová, tvrdí, že i v 21....

Věk je jen číslo. V sedmasedmdesáti vypadá žena jako mladice

Za tři roky oslaví Norma Williamsová osmdesátku, ale cítí se lépe než ve třiceti. A vděčí za to plavání, jízdě na kole i rychlé chůzi. Sport je její vášní a u televize byste ji hledali jen těžko....

Chlupaté modelky i vesmírná show. To nejlepší z podzimních týdnů módy

V kalendáři sotva začal podzim, módní svět je však jako obvykle o krok napřed a již vyhlíží teplé měsíce. Návrháři během září a začátkem října představili v Paříži, Londýně, Miláně a New Yorku...

Mladí, krásní a slavní. Hvězdy, které teď vládnou Hollywoodu

Jsou mladí, jsou draví, jsou krásní. Herci a herečky, kteří jsou populární v Hollywoodu a díky tomu je zbožňuje celý svět, si užívají svou chvíli na výsluní a pokud nepropadnou nezřízenému životnímu...

Proměny Playmate Elizabeth Marie Chevalierové. Od přirozenosti k plastikám

Modelka Elizabeth Marie Chevalierová se mnohokrát objevila v magazínu Playboy a sama říká, že za to vděčí pouze svým proměnám. Zájem o ni byl ale už v době, kdy za sebou ještě plastiky neměla....

Příběh dívky bez nohou bere dech. Valerie tančí a jde ostatním příkladem

Dnes šestnáctiletá Češka Valerie Kmentová v patnácti letech přišla o obě nohy a část ruky kvůli přemnožené bakterii. Ačkoli její vyhlídky nebyly vůbec dobré a lékaři měli velké obavy o její život,...

13. října 2025

Příběh Táni: Jsem otrávená, naštvaná, všichni mě štvou. I já sama sebe

Za dva roky mi bude padesát let, ale málokdo mi ten věk hádá. Příroda mi nadělila tělo, které se zatím nijak extra neopotřebovalo a které mi závidí i o desítky let mladší kolegyně. Mám vcelku...

13. října 2025

Oční okolí potřebuje něžnou péči. Pomohou obklady, příroda i oleje

Prozradí o vás víc, než je vám milé – oči nelžou, a oční okolí už vůbec ne. Únava, stres i věk: to vše se na této části těla nemilosrdně podepisuje. Jak ten krutý sešup trochu přibrzdit?

13. října 2025

Podzim přeje kostkám. Slaďte je odvážně s výraznými barvami

Podzim bez kostky? To by přece nešlo! Ale i v károvaném světě došlo k několika změnám. Tou největší jsou odvážné kombinace. Troufnete si na ně?

13. října 2025

Týdenní horoskop od 13. října. Co vás čeká v lásce, práci i zdraví?

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoci k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

13. října 2025

Udělala jsem detox šatníku. Je to zvláštní pocit, říká Lucie Vondráčková

Má ráda velké kabely a bokové džíny. Spíš než v butiku ale herečku a zpěvačku Lucii Vondráčkovou potkáte v obchodě s nábytkem. Při nákupech se prý rozhoduje celkem rychle a má slabost pro kousky,...

13. října 2025

Žemlovka s ovocem a zapečeným sněhem

Žemlovka s ovocem a zapečeným sněhem
Recept

Střední

40 min

Tento dezert vás v chladných dnech příjemně zahřeje.

Cvičit se dá i s cihlou, říká fit stařík. V 76 letech má svaly jako mladík

Šestasedmdesátiletý Erkan Yilmazer z Turecka je v kondici jako někteří dvacetiletí mladíci. Každý den posiluje, chodí plavat do moře a zdravě se stravuje. Je inspirací pro mladší generace i stejně...

12. října 2025  11:28

Že autisté nejsou moc na sex, je mýtus, říká dívka s autismem Dodo

Premium

Kateřině Doudové, která si říká Dodo, diagnostikovali autismus ve čtrnácti letech. Různé duševní pochody, které se u ní do té doby děly, jí najednou začaly dávat smysl. Dnes je dívka aktivní nejen v...

12. října 2025

Ticho léčí psychiku i duši. Najděte si chvilku a užijte si klid

Je to síla, na níž se nyní často zapomíná. Zdroj energie, klidu a rovnováhy, který doba vytlačila na okraj. Jak z ticha vytěžit co nejvíc a proč je pro naše tělo i duši tak nesmírně důležité?

12. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čistý štít pro vaši pokožku. Nastal čas zatočit s pigmentovými skvrnami

Když slunce ztratí sílu, je ideální čas na řešení pigmentace v obličeji. Zajímá vás, jak mít sjednocenou a zářivou pleť? Poradili jsme se s dermatoložkou Helenou Aksamítovou z Kliniky Asklepion a...

12. října 2025

Slavní, kteří propadli závislosti na lécích proti bolesti

Závislost na čemkoli je těžké překonat. Své o tom vědí i některé zahraniční hvězdy, které se s ní potýkaly. V jejich případě byly na vině léky na předpis, které jim lékaři dali kvůli bolestem. Dostat...

12. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.