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Nejdřív se ptám, jestli to fakt potřebuji, říká Rozárie Haškovcová

Tereza Čaladi

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Greenfluencerka Rozárie Haškovcová | foto: Michal Fanta

Od sešlapávání krabic a plastových lahví přes nákupy z druhé ruky až po boj s klamavou reklamou. Greenfluencerka Rozárie Haškovcová ukazuje, že udržitelnost nemusí nutně znamenat radikální změnu životního stylu, ale především méně plýtvat a dělat promyšlená rozhodnutí.

Když se v Česku řekne „udržitelnost“, většina lidí si vybaví barevné kontejnery, které u nás využívá pětasedmdesát procent obyvatel. Nakolik samotné třídění skutečně pomáhá životnímu prostředí? Řeší klimatickou krizi?
Udržitelnost spočívá hlavně v rozumném využívání zdrojů a omezování plýtvání. Samotné třídění řeší spíš problém s nadbytkem odpadu než přímo s klimatem. Všechno ale souvisí se vším. Když například vytřídíme plast a vyrobíme z něj něco nového, nemusíme znovu těžit ropu, čímž zamezíme dalším únikům metanu – silného skleníkového plynu, který se výrazně podílí na ohřívání planety. V oblasti třídění by ovšem klimatu zásadně pomohla separace bioodpadu, kterou u nás dělá bohužel jen málo lidí, především ve městech. Bioodpad totiž tvoří až třetinu běžného směsného odpadu z domácností.

V čem konkrétně může jeho třídění pomoct?
Dá se z něj vytvořit spousta užitečných materiálů, přičemž tím nejcennějším je kvalitní kompost. Například v Praze se takhle získaným kompostem hnojí městské parky a záhony.

Většina lidí už si podstatu problému uvědomuje, mým hlavním cílem je tak představovat konkrétní řešení. Díky nim se můžeme na další vlnu veder lépe připravit.

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