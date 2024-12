Pamatujete si úplně první přání, které jste seniorovi splnila?

Je to už osm let zpátky, první dárek si nepamatuju, ale vím, že ho do rozhlasu přinesla teď už moje kamarádka a byl nádherně zabalený. Zlatohnědý papír ozdobila skořicí a sušeným pomerančem. Úplně mě tenkrát rozplakalo, jakou si s tím dala práci.

Když se na letišti divila, jaká je to velká čekárna, začaly jsme se bát, jestli pro ni není cesta do Vatikánu opravdu příliš velké sousto. Olga Štrejbarová, zakladatelka projektu Ježíškova vnoučata