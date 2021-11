Přísná výchova, postava, muž. Olga Šípková popsala, co ji dohnalo na psychiatrii

Rozumím tomu dobře, že jste opustila fitness svět a přeorientovala se aktuálně na koučink?

Léta jsem cvičila ve fitkách, ale nikdy jsem se necítila jako ten pravý zástupce „fitness světa“. V posledních deseti letech jsem vnímala, že mi to nedává smysl. Přesto jsem za ně cítila velkou odpovědnost. Jenže pak jsem vyhořela a skončila na psychiatrii. Tehdy jsem je opustila. Začala jsem na sobě pracovat a přišla jsem na to, že role „nositele jména“ fitka mi zásadně bere energii. Chtěla jsem dál cvičit, ale už jsem nechtěla být tou, která někde visí a pod ní je spousta lidí, o nichž ani neví, co jsou zač, nebo co se v těch zařízeních děje.

Pět let jsem užívala antidepresiva, ale pořád jsem se necítila spokojeně. Olga Studničková Šípková sportovkyně