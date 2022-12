Kdo studoval chemii, už se k alkoholu a cigaretám nepřiblíží, říká vědkyně

Natáčíte výuková videa, věnujete se popularizaci chemie. Jak se nám může hodit v běžném životě?

Chemie nám pomáhá rozumět věcem kolem nás. Ať už je to výživa, kosmetika, nebo třeba léky. Jakmile začnete chápat její principy, můžete se sami rozhodovat, co chcete konzumovat nebo kupovat. Budete například přemýšlet, zda si opravdu máte koupit vitamin C, jak vám to radí v reklamě, nebo na co je kyselina hyaluronová a proč je téměř v každém krému.

Při jednom pokusu s amoniakem v laboratoři mi přestala fungovat digestoř. Hodně jsem se ho nadýchala a omdlela.