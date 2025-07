Část 1/4

V dnešní době je ve společnosti kladen velký důraz na výkon. Je běžné, že pracujeme o víkendech, po večerech, dokonce i během dovolené. V některých odvětvích se bohužel takový přístup očekává a je adorován.

Je ale takový život dlouhodobě udržitelný? A co víc, je takto vytížený člověk opravdu šťastný a naplněný? Nebo je to spíše cesta k vyhoření? Umění odpočívat je dnes opomíjenou dovedností. To je ale škoda, protože právě kvalitní regenerace je klíčem k lepšímu zdraví, duševní pohodě a dokonce i vyšší produktivitě.

Důležitostí odpočinku se zabývají i vědci a lékaři. Prostřednictvím různých studií a výzkumů došli k názoru, že nedostatek odpočinku vede ke zvýšení rizika vzniku úzkostí a depresí. Analýzy navíc ukázaly, že více než polovina dotázaných se necítí odpočatá, případně tvrdí, že nemá na odpočinek čas.

Říkáte si, že tělo i mysl si stačí oddechnout, když v noci spíte? I přes den se ale potřebují zotavit třeba po náročné směně v práci. Ovšem je třeba zvolit takový způsob relaxace, který je opravdu přínosný a účinný.

Jak opravdu vypnout?