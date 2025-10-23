Spal jako nemluvně. Lidé občas používají toto přirovnání, když chtějí vyjádřit, že se vyspali mimořádně dobře. Matky by však volily jiná slova (pokud by taková situace vůbec nastala).
„Během prvních tří let je spánek hodně proměnlivý a fragmentovaný. Novorozenci prospí jedenáct až devatenáct hodin denně, ale jednotlivé úseky můžou být velmi krátké. Za prospanou noc se u malých miminek dá považovat pět až šest hodin. Spánek děti nemůžeme naučit, musí k němu dozrát – a my bychom měli být trpělivými průvodci,“ vysvětluje Anna Ružičková.
Miminko do postýlky vždy ukládejte pomalu, nejdřív nožičky, hlavička jde až poslední.