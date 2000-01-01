Těchto dvaačtyřicet párů si před kamerami buď zahrálo rovnou milenecké dvojice, nebo se prostě jen potkávalo mezi záběry. Tak či tak, nakonec se z jejich pracovního vztahu vyklubal ten opravdový. Někomu láska vydržela, jiní už pár dávno netvoří. Podívejte se do naší galerie, o koho jde.
Autor: koláž iDNES.cz
Herci Ginnifer Goodwinová a Josh Dallas hráli milence ve fantasy seriálu Bylo, nebylo (v originále Once Upon a Time), který se vysílal v letech 2011 až 2018. Nakonec spolu zůstali i v reálném životě a dnes už mají dva syny.
Autor: Profimedia.cz
Herci Cole Sprouse a Lili Reinhartová spolu randili v seriálu Riverdale a jejich láska se na čas přenesla i do opravdového života. Nakonec jim to nevydrželo.
Autor: Profimedia.cz
Herci Sophia Bushová a Chad Michael Murray hráli milence v populárním americkém teenagerském seriálu One Tree Hill. A randili spolu i v reálném životě. Nakonec se také vzali, ale pouhých pět měsíců po svatbě následoval rozvod.
Autor: Profimedia.cz
Herci Ian Somerhalder a Nina Dobrevová hráli milence v populárním seriálu Upíří deníky. Chodili spolu i v reálném světě. Vztah jim vydržel tři roky.
Autor: Profimedia.cz
Herci Adam Brody a Rachel Bilsonová hráli milence v kultovním seriálovém teen dramatu The O.C. a randili spolu i v reálném světě. A to celkem tři roky.
Autor: © Warner Bros. Television
Herci Alexis Bledelová a Milo Ventimiglia spolu randili v seriálu Gilmorova děvčata. A vztah měli nějaký čas i mimo obrazovky. V reálném životě spolu byli čtyři roky.
Autor: Profimedia.cz
Herci Milo Ventimiglia a Hayden Panettiere se potkali během natáčení sci-fi seriálu Hrdinové. Právě během natáčení se do sebe zakoukali a nakonec v reálném světě tvořili dva roky pár.
Autor: Profimedia.cz
Herci Blake Lively a Penn Badgley hráli milence v kultovním teenagerském seriálu Super drbna. Chemie mezi nimi nebyla jen předstíraná. Herci spolu randili i ve skutečném životě v letech 2007 až 2010, tedy přímo během natáčení úvodních řad seriálu. Svůj rozchod navíc dokázali před štábem dlouho tajit, aby to neovlivnilo jejich práci.
Autor: Profimedia.cz
Herci Charlie Heaton a Natalia Dyerová tvořili pár v seriálu Stranger Things. A láska mezi nimi propukla i v reálném životě.
Autor: Netflix
Herci Matthew Rhys a Keri Russellová hráli milence a manželský pár v oceňovaném špionážním seriálu Takoví normální Američané. Při natáčení tohoto seriálu se do sebe oba herci zamilovali i ve skutečném životě. Od roku 2013 tvoří stálý partnerský pár a v roce 2016 se jim narodil společný syn Sam.
Autor: AP
Herci Kaley Cuoco a Johnny Galecki spolu randili v seriálu Teorie velkého třesku. Zakoukali se do sebe a pár tvořili i v normálním životě. Nakonec se ale rozešli.
Autor: © CBS Television
Herci Kit Harington a Rose Leslie hráli milence v celosvětově úspěšném fantasy seriálu Hra o trůny. Chemie mezi herci byla tak silná, že se do sebe zamilovali i ve skutečném životě. V roce 2018 se vzali a dnes spolu mají dvě děti.
Autor: Profimedia.cz
Herci Anna Paquinová a Stephen Moyer hráli milence v úspěšném upírském seriálu True Blood. Chemie mezi nimi fungovala natolik, že se do sebe zamilovali už během natáčení pilotního dílu v roce 2007. V roce 2010 se vzali a dodnes tvoří manželský pár i v reálném životě.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Herci Charlie Day a Mary Elizabeth Ellisová, kteří jsou ve skutečnosti manželé, hráli milence (respektive jednostranně zamilovaného nápadníka a objekt jeho touhy) v kultovním komediálním seriálu It’s Always Sunny in Philadelphia. Zamilovali se do sebe, stále jsou spolu a dokonce oslavili už dvacet let v manželství.
Autor: ČTK
Herci Katie Holmesová a Joshua Jackson (na fotografii vpravo) tvořili pár v seriálu Dawsonův svět a nějaký čas spolu randili i v reálném světě.
Autor: © The WB Television Network
V legendárním sitcomu Zlatá sedmdesátá ztvárnili herci Mila Kunisová a Ashton Kutcher ikonickou ústřední dvojici Jackie Burkhartovou a Michaela Kelsa. Hráli spolu od samého počátku seriálu v roce 1998. Jejich postavy procházely neustálými rozchody a návraty a Mila Kunisová v jednom z rozhovorů prozradila, že její úplně první skutečný polibek v životě byl právě ten před kamerou s Ashtonem Kutcherem. Dnes spolu už nějaký ten pátek žijí a mají spolu dvě děti.
Autor: Profimedia.cz
Herci Rob McElhenney a Kaitlin Olsonová se potkali během natáčení seriálu It’s Always Sunny in Philadelphia. Na place to mezi nimi zajiskřilo, byť milenecký pár nehráli, a stal se z nich pár v reálném životě.
Autor: Profimedia.cz
Herci Jennifer Carpenterová a Michael C. Hall se potkali během natáčení seriálu Dexter, kde si zahráli nevlastní sourozence. V reálném životě tvořili pár a vzali se. Aktuálně jsou rozvedení.
Autor: Profimedia.cz
Herci Alexis Bledelová a Vincent Kartheiser zvárnili milence v seriálu Šílenci z Manhattanu. Chemie mezi nimi na place byla nepřehlédnutelná. Krátce po skončení jejího natáčení spolu začali v roce 2012 oficiálně randit. Pak následovala svatba a o deset let později od jejich oficiálního randění přišel na řadu rozvod.
Autor: ČTK
Herci Kelly Ripa a Mark Consuelos jsou jedním z nejikoničtějších televizních i skutečných párů v historii americké televize. Hráli spolu milence na obrazovce a v reálném životě oslavili již 30 let od svatby.
Autor: AP
Herci Charlotte Riley a Tom Hardy spolu hráli osudové milence v jedné z nejslavnějších romantických adaptací všech dob. V této britské minisérii Na Větrné hůrce z roku 2009 ztvárnili hlavní mileneckou dvojici, Cathy Earnshawovou a Heathcliffa. Právě toto natáčení bylo pro jejich životy zásadní. Jejich ztvárnění spalující, divoké a tragické lásky sklízelo chválu a jiskra mezi herci přeskočila i mimo kamery. Tvoří pár, jsou svoji a mají dvě společné děti.
Autor: AP
Samira Wiley a Lauren Morelli se potkaly na natáčení seriálu Orange Is the New Black (Holky za mřížemi). Samira Wiley v tomto seriálu z vězeňského prostředí ztvárnila jednu z nejoblíbenějších hlavních postav, vězeňkyni Poussey Washingtonovou. Lauren Morelli na projektu pracovala v zákulisí jako hlavní scenáristka a producentka. Na place spolu tedy jako milenky nebyly, ale Lauren byla tou, která pro postavu Samiry a další vězeňkyně psala scénáře a milostné dějové linky. A nebýt seriálu, jiskra mezi nimi nepřeskočila. Jejich vztah byl jako na horské dráze. Randily spolu, zasnoubily se, vzaly se a nakonec se i rozvedly.
Autor: Profimedia.cz
Herci Hayden Christensen a Rachel Bilsonová spolu hráli osudové milence v úspěšném sci-fi thrilleru Jumper. V reálném životě pár tvořili přes deset let, dokonce se jim narodila dcera. Ale vztah jim nevydržel.
Autor: Profimedia.cz
Herci Kirsten Dunstová a Jesse Plemons jsou jedním z nejuznávanějších a nejstabilnějších manželských párů současného Hollywoodu. Jako partneři a milenci se objevili hned v několika zásadních a oceňovaných projektech jako například Fargo. Pár tvoří i v reálném životě. Vzali se a společně vychovávají dva syny.
Autor: AP
V kultovním seriálu Buffy, přemožitelka upírů se v roce 1999 poprvé herci Alyson Hanniganová a Alexis Denisof potkali na place. Alyson Hanniganová zde hrála jednu z hlavních rolí, čarodějku Willow Rosenbergovou, jejíž osudovou láskou byla v seriálu Tara. Alexis Denisof se připojil ve 3. sérii jako upjatý a poněkud nemotorný nový Pozorovatel Wesley Wyndam-Pryce. Romanticky spolu jejich postavy neměly nic společného, ale během natáčení mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. V roce 2003 se vzali a vychovávají spolu dvě dcery.
Autor: Profimedia.cz
Herci Ashley Parková a Paul Forman tvořili romantickou dvojici v seriálu Emily v Paříži. A jikra mezi nimi přeskočila i mimo plac. Byli spolu dva roky, ale rozešli se.
Autor: Reuters
Herci Lea Michele a Cory Monteith prožili jeden z nejsmutnějších a nejvýraznějších milostných příběhů moderní televize. Byli ústředními milenci na obrazovce v seriálu Glee a jejich hluboký vztah v reálném životě ukončila tragédie. V roce 2013 totiž Monteith zemřel na předávkování drogami.
Autor: Profimedia.cz
Herci Jesse Lee Soffer a Sophia Bushová hráli milence v populárním kriminálním seriálu Chicago P.D. a v reálném světě to mezi nimi také zajiskřilo. Chodili spolu zhruba rok.
Autor: Profimedia.cz
Herci Dominic Fike a Hunter Schaferová spolu prožili velmi intenzivní románek jak před kamerou v seriálu Euforie, tak v reálném životě, ale v současnosti již pár netvoří.
Autor: Profimedia.cz
Herci Michael Vartan a Jennifer Garnerová spolu hráli osudové milence v kultovním špionážním seriálu Alias. Dali se dohromady i v soukromí, ale randili spolu jen zhruba rok.
Autor: Profimedia.cz
Herci Scott Speedman a Keri Russellová hráli milence v kultovním romantickém seriálu Felicity. Svou televizní romanci přenesli i do soukromí hned v počátcích natáčení. Pár tvořili na přelomu tisíciletí zhruba tři roky.
Autor: ČTK
Herci Sophia Bushová a Austin Nichols spolu hráli osudové milence a manžele v populárním dramatickém seriálu One Tree Hill. V reálném životě spolu byli zhruba sedm let.
Autor: ČTK
Herci Ross Lynch a Jaz Sinclairová se v roce 2018 potkali na natáčení temného teenagerského fantasy seriálu Sabrinina děsivá dobrodružství od Netflixu. V reálném životě spolu chodili zhruba pět let, ale už spolu nejsou.
Autor: Profimedia.cz
Herci Melissa Benoistová a Chris Wood spolu hráli osudové vesmírné milence v seriálu Supergirl a v reálném životě jsou manželé.
Autor: ČTK
Herci Jesse Spencer a Jennifer Morrisonová spolu hráli milence, manžele a nakonec i rozvedené kolegy v legendárním medicínském seriálu Dr. House. V reálném životě spolu byli zhruba čtyři roky. Dokonce se zasnoubili, ale pár měsíců po zásnubách se rozešli.
Autor: Profimedia.cz
Herci Jared Padalecki a Genevieve Cortese spolu hráli milence v seriálu Lovci duchů a v reálném životě jsou stále šťastně spolu. Patří k nejstabilnějším a nejoblíbenějším párům televizní scény.
Autor: Profimedia.cz
Herci Jacob Elordi a Joey Kingová spolu mileneckou dvojici hráli ve filmu Stánek s polibky. A pár tvořili nějaký čas i v reálném životě.
Autor: Profimedia.cz
Herci Anne-Marie Duffová a James McAvoy spolu hráli milence v seriálu Hříšníci. V reálném životě spolu nějaký čas žili také, ale aktuálně už spolu nejsou.
Autor: Profimedia.cz
Herci Meghann Fahy a Leo Woodall se potkali během natáčení seriálu Bílý lotos. Před kamerou se mihli jen na pár chvil ve společném záběru, ale mimo kamery na place mezi nimi přeskočila jiskra a již čtyři roky tvoří pár.
Autor: Profimedia.cz
Herci Josh Bowman a Emily VanCampová se na place poprvé potkali v roce 2011. Spojilo je natáčení úspěšného dramatického seriálu Pomsta. Od té doby jsou spolu a nyní už mají dokonce dvě malé holčičky.
Autor: Profimedia.cz
Herci Morena Baccarinová a Ben McKenzie spolu hráli osudové milence v seriálu Gotham. A v reálném životě jsou spokojenou dvojicí, která patří k nejstabilnějším v Hollywoodu.
Autor: Profimedia.cz
Herci Robert Pattinson a Kristen Stewartová hráli mileneckou dvojici ve filmu Stmívání a párem byli i v reálném životě. Jejich vztah už je ale dávnou minulostí.
Autor: Profimedia.cz