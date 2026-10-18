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Potkali se na place a láska si tyto VIP našla i v reálném životě

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Potkali se na place a v reálném světě se do sebe zamilovali. Ginnifer Goodwinová a Josh Dallas Cole Sprouse a Lili Reinhartová Sophia Bushová a Chad Michael Murray Ian Somerhalder a Nina Dobrevová Adam Brody, Rachel Bilsonová, Mischa Bartonová a Ben McKenzie v seriálu O.C.... Alexis Bledelová a Milo Ventimiglia Milo Ventimiglia, Hayden Panettiere a Sendhil Ramamurthy na předávání cen... Blake Lively a Penn Badgley Charlie Heaton v roli Jonathana Byerse a Natalia Dyerová jako Nancy Wheelerová... Matthew Rhys a Keri Russellová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026) Kaley Cuoco a Johnny Galecki v seriálu Teorie velkého třesku (2007)
Těchto dvaačtyřicet párů si před kamerami buď zahrálo rovnou milenecké dvojice, nebo se prostě jen potkávalo mezi záběry. Tak či tak, nakonec se z jejich pracovního vztahu vyklubal ten opravdový. Někomu láska vydržela, jiní už pár dávno netvoří. Podívejte se do naší galerie, o koho jde.

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Témata: Los Angeles

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