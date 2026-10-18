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Senátní volby 2026
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- 3 – Cheb
- 6 – Louny
- 9 – Plzeň-město
- 15 – Pelhřimov
- 18 – Příbram
- 21 – Praha 5
- 24 – Praha 9
- 27 – Praha 1
- 30 – Kladno
- 36 – Česká Lípa
- 42 – Kolín
- 45 – Hradec Králové
- 51 – Žďár nad Sázavou
- 54 – Znojmo
- 60 – Brno-město
- 63 – Přerov
- 66 – Litovel
- 69 – Frýdek-Místek
- 72 – Ostrava-město
- 75 – Karviná
- 78 – Zlín
- 81 – Uherské Hradiště
Výsledky komunálních voleb
KVÍZ: Znáte české hity? Zkuste, co vám v hlavě zůstalo kromě refrénů
Česká hudba nabízí desítky písní, které známe z rádií, filmů i večírků. Jejich původ nebo příběhy nás ale dokážou pořádně potrápit. Otestujte si v kvízu, jak dobře znáte interprety největších hitů. O...
Co jedí Chorvati, když turisté odjedou? Objevte chutě, které možná neznáte
Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do vnitrozemí se k ní přidávají chutě pikantních Uher i sladkost osmanského Turecka. A voní jako celý Balkán dohromady!...
Milenecké páry z televizních obrazovek, na které se jen tak nezapomene
Podívejte se do naší galerie na třicet seriálových mileneckých párů, na které diváci jen tak nezapomenou. Mnohdy jim láska nebyla přána, ale nakonec si k sobě našli cestu. Patří sem páry z desítky...
Krásky z telenovel, které jsme milovali. Jak vypadají dnes?
Divoký anděl, Manuela, Jsi můj život, Esmeralda, Rosalinda. To je jen malý výčet telenovel, které běžely na televizních obrazovkách a lidé se těšili na každý nový díl, kde se odhalí novinky z životů...
Z obyčejných kluků světové hvězdy. Komu se povedlo vyšplhat až na vrchol
Dnes jsou z nich fešáci, které zná a na první pohled poznává celý svět. Ještě před lety to ale byli klučíci, kteří neměli kariéru v Hollywoodu jistou ani v nejmenším. Ke všemu se museli vypracovat a...
Rihanna i George Clooney založili vlastní značky. Nestačilo jim slavné jméno
Zpěvačka Rihanna neprodává jen hudbu, Kim Kardashianová nevsadila jen na reality show a George Clooney nevydělal miliony pouze před kamerou. Slavné tváře zjistily, že jejich jméno může mít cenu i...
Na dovolenou mimo sezónu? Místo vybírejte pečlivě, nekoukejte jen na cenu
Prázdniny dávno skončily, ale možnost vyrazit na dovolenou rozhodně ne. Podzimní termín může nabídnout příjemnější teploty, méně turistů a často také ceny, na které byste během hlavní sezony čekali...
Vykročte do podzimu stylově. Obujete raději mokasíny, nebo tenisky?
Chlad, přízemní mrazíky, déšť – počasí nás zkrátka nutí rychle se přezout z pantoflí a sandálů do úplně jiných bot. Možná jste jen sáhla do botníku a je to, možná budete kupovat nové. Které asi...
Sedm virálních trendů, které vypadají jako cesta do pohody, ale je to past
Sociální sítě se jen hemží virálními trendy, které nám ukazují, jak žít, odpočívat a zlepšovat se, abychom žili stejně dokonalý život jako naše influencerské vzory. Málokdo si ale přitom připustí, že...
Zavodnění, nebo dehydratace? Oteklé kotníky i tmavá moč mohou znamenat problém
Oteklé prsty, těžké nohy a kilo navíc na váze nemusí znamenat nárůst tuku. Za výkyvy často stojí voda, které může být v těle příliš mnoho, ale i málo. Vysvětlíme, jak poznat zadržování tekutin i...
Potkali se na place a láska si tyto VIP našla i v reálném životě
Těchto dvaačtyřicet párů si před kamerami buď zahrálo rovnou milenecké dvojice, nebo se prostě jen potkávalo mezi záběry. Tak či tak, nakonec se z jejich pracovního vztahu vyklubal ten opravdový....
Některé epilepsie v dospělosti odezní, jiné u žen přijdou až po porodu, líčí neuroložka
Neuroložka Michaela Nová z pražské nemocnice na Homolce se zaměřuje na léčbu epilepsie. Tato nemoc má více typů, může se vyskytnout už v dětství, ale i v dospělosti, a to i jako předzvěst nádorového...
Děsivá nehoda známé influencerky. Lednice ji málem připravila o život
Devětatřicetiletá komička a influencerka Laura Clery z USA zažila ve vlastím domě bizarní nehodu, kvůli které už tu nemusela být. Přimáčkla ji lednice, která se samovolně uvolnila a zavalila ji ve...
Nomen omen. Co říká naše jméno a jak může předurčit náš život
Botanik Václav Větvička nebo ornitolog Petr Orel jako by svým povoláním naplnili vlastní příjmení. Jméno ale může ovlivnit i první dojem, očekávání okolí nebo to, jak snadným terčem se jeho nositel...
Horoskop pro každé znamení na 43. týden roku 2026
Berani by měli zkrotit svou ohnivou povahu a nenechat se ovládat emocemi. Váhy zase touží po snění a tvoření, ale každodenní povinnosti jim stále házejí klacky pod nohy. Co dalšího nás čeká v příštím...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Je vám 50, ale vaše tělo může být starší. Co rozhoduje o biologickém věku
O tom, kolik je vám skutečně let, nevypovídá jen datum narození. Důležitý je i váš biologický věk, který ukazuje stav a opotřebení vašeho organismu. Od toho v občance se někdy může výrazně lišit.
Krásky z telenovel, které jsme milovali. Jak vypadají dnes?
Divoký anděl, Manuela, Jsi můj život, Esmeralda, Rosalinda. To je jen malý výčet telenovel, které běžely na televizních obrazovkách a lidé se těšili na každý nový díl, kde se odhalí novinky z životů...