Než tyto ženy našly toho pravého, mnohdy to trvalo léta. Často měly smůlu na výběr partnerů a láska jim nebyla souzena. Najít druhou polovičku totiž není žádná legrace. O to složitější to je, když člověk čeká na spřízněnou duši. Podívejte se do naší galerie, které VIP ženy to s láskou neměly lehké.
Herečka Elizabeth Taylorová nebyla kočka jen ve filmu Kočka na rozpálené plechové střeše. Vždy platila za sexsymbol a muži po ní lačnili. Možná i proto pro ni bylo tak těžké zůstat s jedním mužem, ačkoli často hovořila o tom, že jen hledala pravou lásku. Měla osm svateb se sedmi muži a mezi tím navíc ještě románky s kolegy. Její první manžel ji fyzicky i psychicky týral, další tragicky zahynul. Jednoduché to s hledáním lásky rozhodně neměla. „Osud mi nebyl vždy nakloněn. Nevím, co se mnou zamýšlel,“ uvedla.
Herečka Marilyn Monroe uvedla, že ji měli muži jen za hračku, která měla být krásná a jen poslouchat. Ona ale hledala pravou lásku a muže, který bude po jejím boku za všech okolností a ne jen na večírcích, kde byla za hvězdu. Vdaná byla celkem třikrát a spekulovalo se o dalších vztazích se známými muži. Měli jimi být i tehdejší prezident USA John F. Kennedy, jeho bratr nebo herci James Dean, Marlon Brando a zpěvák Frank Sinatra.
Herečka Tallulah Bankheadová se chtěla všem zavděčit a nakonec si vysloužila pověst jedné z nejpromiskuitnějších hvězd Hollywoodu. Měla mít poměr s desítkami mužů, ale i žen a navíc byla závislá na drogách a alkoholu. Taky kouřila sto dvacet cigaret denně. Tallulah rozhodně uměla žít.
Herečka Zsa Zsa Gaborová byla vdaná celkem devětkrát, jedno z těchto manželství bylo ale později anulováno. Víc než pro své herecké výkony byla často v médiích zmiňována pro své aféry a skandály. Přesto žila plnohodnotný život a zemřela v devětadevadesáti letech.
Herečka Rita Hayworthová se vdala pětkrát. V průměru s každým mužem v manželství vydržela zhruba tři a půl roku a dál už to nedokázala vydržet. V životě to ale neměla vůbec jednoduché. Její otec ji týral a podle její biografie dokonce i pohlavně zneužíval. S muži tak měla velmi komplikované vztahy a nakonec zemřela sama opuštěná bez přátel i rodiny.
Herečka Halle Berry mnohokrát uvedla, že si ji opravdová láska jistě jednou najde a po boku toho pravého bude spokojeně žít až do konce života. Od roku 2020 to vypadá opravdu nadějně. Za sebou má tři manželství a v šedesáti letech se bude pravděpodobně vdávat už počtvrté. Je totiž zasnoubená se zpěvákem a skladatelem Vanem Huntem (55).
Štěstí v lásce moc neměla ani herečka Demi Moore. Díky vztahu s hercem Brucem Willisem má sice tři krásné dcery a s hercem má i dobrý vztah, ale ani tato nadějná láska nevydržela. Štěstí na chvíli našla po boku herce Ashtona Kutchera, jenže vztah nakonec ztroskotal na hercově přání stát se otcem. Moore měla celkem tři svatby. Aktuálně žádný vážný vztah nemá.
Herečka Drew Barrymore má za sebou tři nevydařená manželství. Sama uvedla, že ji tento fakt velmi trápil a dokonce se za to styděla. Nakonec ale uznala, že chyba nebyla jen na její straně a není proč se stydět. „Vždy jsem hledala dokonalého muže, kterého budu milovat a bude s ním úžasný sex. Postupem času jsem si uvědomila, že to často vůbec nejde dohromady a s tím se pojí i manželství. Nemyslím si, že bych se ještě vdala,“ uvedla na Instagramu.
Zpěvačka Mdonna byla vdaná dvakrát, ale parterů měla opravdu hodně. A v posledních letech žije s výrazně mladšími muži jako Brahim Zaibat, Timor Steffens nebo Ahlamalik Williams. Těžko říct, jestli se jí ještě podaří najít pravou lásku.
Herečka Angelina Jolie byla vdaná celkem třikrát. Poslední manželství s hercem Bradem Pittem ji ale velmi zasáhlo a bolestivý a táhlý rozvod pro ni byl natolik odstrašující, že už na další vdavky ani nepomýšlí.
Herečka Scarlett Johanssonová stála před oltářem třikrát. Mezi tím ale vystřídala další partnery a mnohdy to byli velmi známí fešáci jako Sean Penn nebo Josh Hartnett.
I modelka a moderátorka Agáta Hanychová to s muži neměla jednoduché. Má tři děti a každé má jiného tatínka. Její poslední partner Jaromír Soukup se k ní nezachoval hezky a napjaté vztahy mají i po rozchodu. V minulosti randila s mnoha známými muži, ale nakonec štěstí našla u toho, se kterým počala svého prvního potomka. Po boku Miroslava Dopity je nyní spokojená a zdá se, že jim to skvěle klape. Agáta tak patří mezi ženy, ke kterým byla nakonec štěstěna nakloněna.
Herečka Lindsay Lohanová má opravdu pestrý výčet partnerů. Patří mezi ně krasavci jako Justin Timberlake, Zac Efron, Joaquin Phoenix, Bruce Willis, Colin Farrell či Heath Ledger. V roce 2014 unikl na veřejnost seznam, kde si zapisovala všechny své partnery. Mezi vážnějšími vztahy bylo zapsáno šestatřicet slavných jmen.
Herečka a komička Amy Schumerová často uváděla, že měla víc partnerů, než by která žena unesla. Těžko říct, zda to myslela vážně, nebo šlo o její vtípek. V roce 2018 se ale po řadě románků konečně usadila a vdala. S manželem pak díky umělému oplodnění počala syna a vypadalo to na lásku na celý život. Před nedávnem ale odhalila, že je jejich vztah v troskách a jdou od sebe.
Bývalá modelka Janice Dickinsonová se čtyřikrát vdávala. Nedokázala prý najít muže, který by jí byl dostatečnou oporou. Zlé jazyky tvrdí, že byla až příliš promiskuitní a později moc zahleděná sama do sebe. V lásce každopádně štěstí neměla.
Modelka Heidi Klumová je už nějaký čas šťastně vdaná za mladšího partnera a zdá se, že by nemohla být spokojenější. V minulosti ale takové štěstí na lásku neměla. Vdávala se celkem třikrát.
Zpěvačka Cher se vdávala dvakrát. A nakonec našla štěstí po boku mladšího muže. Je o téměř čtyřicet let mladší než ona.
Herečka Kate Beckinsale by asi svůj život v posledních měsících přirovnala ke katastrofě a na nějakou lásku vůbec nepomýšlí. Přišla o blízkého člověka a není na tom dobře psychicky. Život se s ní zkrátka nemazlí. Jednou se vdala, měla devět oficiálních partnerů a pak krátké románky. Nikdy ale nenašla někoho, do koho by byla stoprocentně zamilovaná.
Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová aktuálně hledá toho pravého. Ale Hollywood už je vcelku přebraný a bohatých a krásných mužů je pomálu. V minulosti se podnikatelka třikrát vdala. Na manželství nezanevřela a věří, že ji dokonalá svatba ještě čeká.
Zpěvačka Kylie Minogue v roce 2021 uvedla, že do té doby měla dvanáct osudových mužů. A to není zrovna malé číslo. Přesto jí nebylo přáno v soukromém životě. Prodělala rakovinu, ale opět se vzchopila a vstala jako Fénix z popela. S muži už to tak veselé ale nebylo. A od roku 2023 je oficiálně single.
Herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová by mohla o nevydařených vztazích vyprávět hodiny a hodiny. Její poslední manželství s hercem Benem Affleckem byla pohroma a zcela jistě by ráda vrátila čas. Aktuálně s nikým nerandí a na další vdavky se nechystá. Vdaná byla celkem čtyřikrát.
Partnerky a partnery v minulosti často střídala herečka Sarah Paulsonová. Pak ale našla lásku po boku herecké kolegyně Holland Taylorové a její život prý konečně začal být dokonalý.
Štěstí na lásku roky neměla ani zpěvačka Lucie Bílá. Dvakrát se vdala, s otcem svého syna se rozešla, ale usmálo se na ni štěstí před pár lety. Od roku 2017 žije s partnerem Radkem Filipi a klape jim to skvěle.
Herečka Veronika Žilková se vdala celkem třikrát. A dohromady má čtyři vlastní děti a dvě měla v náhradní péči. Vždy rozdávala lásku na všechny strany a záleželo jí na tom, aby se její blízcí měli dobře. To se ale nedá říct o všech jejích partnerech. Její poslední manžel Martin Stropnický si totiž na sklonku jejich vztahu našel milenku. Přesto to herečka s muži nevzdala a nyní má za partnera dramaturga a scenáristu Ivana Hubače a všichni jim přejí, aby jim láska vydržela.
Herečka Meg Ryanová v mládí partnery velmi střídala. Nechtěla se vdávat ani příliš vázat a dokonce tvrdila, že nebude mít ani děti. Nakonec měla dítě s tehdejším manželem, hercem Dennisem Quaidem a o pár let později navíc ještě adoptovala holčičku z Číny. Říká, že měla šest vážných vztahů a románky nepočítá. Dnes ale na vážný vztah nepomýšlí a užívá si, že je single.
Herečka Melanie Griffithová se vdávala celkem čtyřikrát. Z toho jednoho muže si vzala dvakrát. Stihla se s ním rozvést a po letech dát opět dohromady. Sama mnohokrát podotkla, že na muže nemá štěstí a nikdy to nevyšlo tak, jak si na začátku vztahu vysnila. Chyba prý byla na straně mužů, kteří lačnili po mladších partnerkách a svobodném životě bez závazků.
Na muže neměla štěstí ani zpěvačka Britney Spearsová. Zpěvák a její bývalý partner Justin Timberlake ji donutil k potratu, další muž ji připravil o syny. Problém měla i s vlastím otcem. Každému muži až příliš věřila. Vdaná byla třikrát. Jedno manželství bylo ale pár hodin po sňatku anulováno.
Herečka a modelka Pamela Andersonová se do mužů zpravidla bezhlavě zamiluje, pak si je vezme a následně se rozvede. I ve svém dokumentu uvedla, že je až moc důvěřivá. Vdaná byla celkem šestkrát a dvakrát si vzala jednoho muže, stejně jako Melanie Giffithová.
Hollywoodská krasavice Ava Gardnerová si uměla muže omotat kolem prstu. A všechna její manželství byla neskutečně divoká. Hudebník Frank Sinatra si kvůli ní chtěl vzít život a další muži po ní toužili. Ona však uměla jen využít situace. Byla vdaná celkem třikrát, ale byla pověstná svými zálety.
Francouzská herečka Brigitte Bardotová se vdala čtyřikrát. Byla snem mnoha mužů a také tohoto faktu náležitě využívala ve svůj prospěch. Přesto si mnohokrát postěžovala, že neměla dostatek lásky.
Návrhářka Coco Chanel byla známá svou promiskuitou. Říká se, že právě muži jí pomohli nastartovat kariéru a jen díky nim se stala slavnou a obdivovanou. Životních partnerů měla mnoho a musela si toho také mnoho vytrpět. Trápila se kvůli lásce, která nebyla opětována. Muž jejího života si totiž vzal jinou ženu, protože Coco nebyla urozená. Přesto se žalu nepoddala a všechny své emoce předávala do modelů, které se staly ikonickými.
Modelka Katie Price měla tolik partnerů, že si už ani sama nedokázala vzpomenout, kolik jich bylo. Vdala se celkem čtyřikrát a z toho za posledního partnera se vdala po opravdu velmi krátké známosti. Chtěla ale začít nový život po další plastice, kterou podstoupila v Turecku. „Nikdo nevidí, jaký život opravdu žiji. Jaké starosti a problémy mám. Takže mě nikdo nemůže soudit. Mohu to udělat jen já sama. A stoprocentně si stojím za každou životní chybou, protože ze mě udělala lepší ženu,“ myslí si.
Herečka a modelka Jayne Mansfieldová měla mít údajně přes stovku mužů. Málokdo dokázal odolat jejímu dokonalému tělu i roztomilé tváři.
Herečka Hedy Lamarrová dokázala muže naprosto okouzlit pouze jedním pohledem. Mohla mít, koho chtěla. Často se ale zamilovala do mužů, kteří za to nestáli a měla kvůli nim jen problémy. Celkem šestkrát se vdala a také rozvedla. V lásce zkrátka štěstí neměla.
Herečka Jean Harlowová se vdala třikrát. Po posledním rozvodu prohlásila, že už muže nechce ani vidět a odmítá jakýkoli vztah. Přesto ale nakonec polevila a muže si našla. Nikdy už však ale nestála před oltářem a všechny žádosti o ruku odmítala.
Herečka Mae Westová byla oficiálně vdaná dvakrát, ale přesný počet jejích partnerů byl mnohem vyšší. Uvádí se, že měla milostný poměr s víc než šedesáti muži. Vždy prý ale toužila po pravé lásce, kterou nikdy neprožila.
Herečka Joan Crawfordová se čtyřikrát vdala. Muži ji využívali, psychicky týrali i ponižovali. Ani oni to s ní ale neměli jednoduché. Mívala prý velké výkyvy nálad a až příliš holdovala alkoholu.
Herečka Jennifer Coolidge šokovala fanoušky, když prohlásila, že za svůj život měla přes dvě stě milenců.
Desítky partnerů měla i Charlotte Crosby. A dokonce uvedla, že tajně randila rovnou s více muži najednou, aby si pak snáze a rychleji mohla vybrat, který z nich stojí za to.
