Podívejte se do galerie na páry, které zvládly vztahy na dálku, vzestupy i pády v kariéře nebo románky. Společnost předvídala, že jim to nevydrží, přesto jsou stále spolu a i přes pár skandálů jim to klape. Jsou důkazem, že láska není jen slovo. „Štěstí je najít druhou půlku,“ říká Ellen DeGeneresová.
Hvězda seriálu Mash herec Alan Alda je se svou manželkou Arlene šťastný desítky let. Jedná se o jeho lásku z mládí, která ho podporovala a byla mu po boku celý život. Poprvé se potkali v roce 1956 na párty, kterou v New Yorku pořádali jejich přátelé. „Byli jsme ještě studenti. Stačil mi jeden večer, abych se do ní zamiloval. Nikdy jsem nepotkal ženu, která by pro mě byla přitažlivější. Je mi vším, rozumíme si ve všem. Najít druhou půlku není klišé. Jen myslím, že by se neměla hledat na sílu, přijde k vám ve správný čas,“ uvedl pro New York Times herec v minulosti.
Herečky Lily Tomlinová a Jane Wagnerová hrdě světu ukazovaly, že se milují. I přes jejich orientaci, která byla zprvu odmítána. Nebylo pro ně lehké toto období ustát, ale jsou důkazem, že pravá láska opravdu všechno ustojí. „Pravdou je, že jsme to nějaký čas tajily. Ale ne moc dlouho. Protože jsme se nestyděly za lásku, kterou máme,“ sdělila herečka Jane Wagnerová.
Herci Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková jsou hollywoodskými hvězdami a zároveň jedním z nejpříkladnějších párů ve světě šoubyznysu. Mají dvě dospělé děti, těší se z vnoučat, chovají na farmě domácí zvířata a pěstují plodiny. Zdá se, že by opravdu nemohli být šťastnější. „Říkali mi, že je Kevin příliš velký floutek a nemá smysl si s ním začínat. Ve skutečnosti to byl ale milý kluk, který se v soukromí choval skromně. Po letech je mi jasné, že jsme si vybrali dobře,“ smála se pro People herečka. Svého budoucího manžela potkala úplně poprvé, když jí bylo dvanáct let a jemu devatenáct. Tehdy se ale dohromady nedali. Na Kyru si Kevin ještě pár let počkal.
Herec Samuel L. Jackson se svou ženou LaTanyou setkal ještě na škole, kde se oba věnovali herectví. Vzali se jen o pár let později a už spolu budou šedesát let. Přečkali těžší období a pak si společně užívali i místo na výslunní. „Začít úspěch ale i neúspěchy. A ne je jen zažít. Hlavně přežít a jít dál. Společně a s radostí. Ne ve strachu,“ uvedl herec.
Skvělou dvojkou jsou i herci Goldie Hawnová a Kurt Russell. Dali se dohromady v roce 1983 a od té doby jsou spolu. „Až na stará kolena si uvědomíte, jak moc silná láska umí být,“ sdělila herečka, kterou v počátcích vztahu s Kurtem přátelé přemlouvali, aby si s ním nezačínala. „Říkali mi, že je to až moc velký fešák, že mi ho nějaká odloudí,“ smála se.
Herci Tom Hanks a Rita Wilsonová uvedli, že si zkrátka sedli. „Moje žena nemá ráda, když vtipkuji na téma našeho vztahu. Ale víte, jak je znak jing a jang? To okopírovali nás,“ smál se v rozhovoru pro Hollywood Reporter herec. Vůbec spolu neměli být. Stačilo, aby nepřišli na stejnou společenskou akci a jiskra by zřejmě nepřeskočila. Ritě kamarádky říkali, že nemá mezi snoby chodit. Nakonec šla a zamilovala se. Pak pro ni Tom prý nebyl ten pravý. Ale přemluvit se nenechala. A dobře udělala.
Americký herec Denzel Washington a jeho žena Pauletta Pearsonová se dali dohromady v roce 1978. Kdy se vraceli z romantické večeře domů, neměl Denzel na taxi. Zaplatila ho tedy Pauletta. Když o svém zážitku říkala kamarádkám, řekly jí, ať od něj dá ruce pryč, protože je „držgrešle“. Nenechala se přemluvit a odměnou je jí spokojené manželství s hollywoodskou hvězdou.
Američtí podnikatelé Brad a George Takei se potkali v roce 1984 na LGBTQ+ párty. Varovali je, aby si spolu nezačínali. Rodiny je dokonce přemlouvaly, aby si našly ženy. Jejich láska ale byla silnější. Jsou spolu a šťastní. A to i přes fakt, že museli roky hájit svou sexuální orientaci a neměli to ve společnosti jednoduché.
Herečka Julia Louis-Dreyfusová a její manžel Brad Hall jsou spolu pěknou řádku let. Pár se poprvé setkal v roce 1982 během studia na Northwestern University, když se Julia zúčastnila konkurzu do komediálního souboru Practical Theatre Company, jehož spoluzakladatelem byl Brad. V roce 1987 se pár vzal na obřadu, který vedl Bradův otec. Julia měla na sobě šaty inspirované svatebními šaty princezny Diany. „Říkali nám, že nám to nebude klapat, protože jsme spolu spolupracovali pracovně. Prý to nedělá dobrotu. Já vám nevím, ale koukněte se na nás. Máme děti, jsme v pohodě a pracujeme spolu. Divné, že?,“ vtipkovala herečka.
Herečka Helen Mirrenová a její manžel Taylor Hackford se dali dohromady v roce 1986. Tehdy měl Taylor po druhém rozvodu a podle přátel herečky byl příliš přelétavý a jejich vztah neměl budoucnost. Nyní světu ukazují, jak moc se v tom zmýlili. Jsou stále spolu a navzájem se podporují.
Hvězda seriálu Přátelé herečka Lisa Kudrowová a její manžel Michael Stern se dali dohromady v roce 1990. Lise říkali, že nemá smysl se vázat, když ji čeká hvězdná hollywoodská kariéra. Právě jistoty ale pro ni byly zásadní v osobním životě, takže si stála za svým a pár je spolu dodnes.
Herci Viola Davisová a Julius Tennon se dali dohromady v roce 1999. Jejich vztahu média moc šancí nedávala. Ale přesto spolu žijí dodnes.
Návrhář Ralph Lauren a jeho žena Ricky Anne Loew-Beerová se potkali už v roce 1964. Ralph dorazil na oční kliniku, kde měl mít vyšetření a Anne tou dobou byla v zařízení zdravotní sestrou. Návrhář mohl mít kohokoli, ale zamiloval se právě do Anne. A ačkoli jim mnozí říkali, že jsou extrémně nesourodým párem, všem vytřeli zrak. Stále jsou spolu.
Moderátorka Oprah Winfreyová a její partner Stedman Graham. Milostný příběh této dvojice je často popisován jako „duchovní partnerství“, které se vyznačuje vzájemnou podporou a společným rozhodnutím zůstat svobodní. Dali se dohromady v roce 1986, ale Oprah trvalo, než se odhodlala jít například na první rande. Říkali jí, že je to až příliš velký fešák a najde si jinou. O pár let později ji ale požádal o ruku. Řekla ANO, ale nikdy se nevzali. „Bylo to naše společné rozhodnutí,“ uvedla.
Herečka Portia de Rossi a moderátorka Ellen DeGeneresová spolu vůbec neměly být. Protože Portia byla až „příliš“ krásná a Ellen až moc domýšlivá. Ale skutečnost je taková, že jim to klape od roku 2004.
Herec William Daniels a jeho manželka Bonnie Bartlettová se zamilovali už na střední škole. „Uviděl jsem ji, jak sedí a natáčí si na prst vlasy. Koukala se z okna a byla tak přenádherná. Už nikdy jsem je nedostal z hlavy,“ uvedl. Rodiče nechtěli, aby se tak brzy vázali, ale neposlechli a dobře udělali. Dodnes světu svou lásku dokazují.
Herec Martin Sheen a jeho manželka Janet pocházejí oba z Ohia, ale potkali se až v New Yorku v roce 1960. Tehdy jejich láska započala. „Nevypadalo to příliš nadějně. Já jsem studovala umění, Martin se snažil prorazit jako herec, spal na gauči. Neměl kde bydlet. Podle mé rodiny nebyl dobrá partie,“ smála se Janet. Měla ale svou hlavu a podařilo se jim překonat i problémy s dětmi. Jejich herec Charlie Sheen měl problémy s drogami a nakonec přiznal světu, že je HIV pozitivní.
Vztah herce Christophera Walkena a jeho ženy Georgianne Walkenové je definován vzájemnou podporou v kariéře, sdíleným životem na venkově v Connecticutu a klidným, soukromým životním stylem. Jsou spolu od roku 1964. Christopher byl obklopen ženami a nebyl podle přátel Georgianne nejlepší partií. Přesto se ukázalo, že opak byl pravdou.
„V roce 1972 jsem přepínal programy na televizi. Zastavil jsem na reklamě, kde nádherná žena tančila tak ladně, jako by snad ani nebyla z naší planety. Zatajil se mi dech, musel jsem ji poznat,“ uvedl pro People. Netrvalo dlouho, setkal se s ní a dali se dohromady, i přes nevoli rodičů Shakiry. Jejich láska byla silná a jsou spolu dodnes.
