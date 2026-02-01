|
Láska, která přežila skandály i vzdálenost. Páry, jež všichni odepisovali
KVÍZ: Jaké byste měli vysvědčení? Otestujte své školní znalosti v 55 otázkách
Pamatujete si ještě, co jste se naučili ve škole? Otestujte se v zábavném kvízu a zjistěte, jaké byste dnes dostali vysvědčení. Čeká vás 55 otázek z českého jazyka, matematiky, dějepisu, ale i...
Když mi položí na stůl sto litrů, nebudu mít milence, řekla vyměněná manželka
Nový díl Výměny manželek nás zavedl do rodiny skalního slávisty. Se svérázným tatínkem a dvěma dětmi si musela poradit Veronika. Ivana putovala do domácnosti, kde jsou děti na prvním místě. Náhradní...
Slavné hvězdy, kterým alkohol zničil život i kariéru
„Suchý“ únor je v plném proudu. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které bez alkoholu nedokázaly být mnohdy ani jeden den, natož měsíc. Propadly alkoholu a způsobily tím nejen sobě obrovské...
Tragické nehody českých celebrit. Zranění i smrt během natáčení a vystupování
Osud se s některými slavnými osobnostmi v Česku opravdu nemazlil. Během natáčení či vystupování utrpěly vážná zranění, jiné zaplatily nejvyšší cenu. V naší galerii najdete příběhy infarktů, pádů z...
Ještě nebyli dospělí, ale už slavní. Neuvěřitelné příběhy mladých talentů
Úspěšní jsou dnes, ale úspěšní byli i jako náctiletí. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které ukázaly světu, že jsou hvězdy ve chvílích, kdy jejich vrstevníci měli zcela jiné starosti. Patří...
Horoskop na první únorový týden: Co čeká vaše znamení?
Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?
Příběh Ireny: Zamilovala jsem se do mladšího kolegy, mám se rozvést?
Nemělo se to asi stát, ale stalo se. Můj dosavadní život je vzhůru nohama a to kvůli jednomu člověku, který loni nastoupil k nám do práce. Bude mi čtyřicet a myslela jsem si, že tohle se mně stát...
Užijte si ples ve velkém stylu. V těchto kouscích vás nepřehlédnou
Nezáleží na tom, jestli vyrážíte na maturitní ples svého potomka, hasičský bál nebo jinou společenskou událost. Za všech okolností jistě chcete, aby vám to slušelo a zároveň jste se cítila pohodlně....
Móda ve znamení hygge. Je hřejivá, pohodlná, láká k zachumlání
Buďte trendy, buďte v pohodě. A jako bonus tak světu dokážete, že je vám dobře a teplo. Vyzkoušejte nosit hygge.
Schoulila se mu do klína. Lucie Robinson o focení Formana i pravidlech Jiřího Bartošky
Magazín Ona Dnes slaví právě v těchto dnech dvacáté narozeniny. Jednou z žen, které stály u jeho z rodu a provázely ho po celou dobu existence, je Lucie Robinson, přední česká portrétní a módní...
Jak dostat toxiny z těla. Jednoduchý detox, který zvládnete doma
Únava, zažívací obtíže nebo problémy s pletí mohou být signálem, že je tělo přetížené toxiny. Ukážeme vám jednoduché kroky, jak pomocí stravy, tekutin, bylinek a pohybu podpořit přirozenou očistu...
Tělo vysílá varovné signály. Infarkt je letitý proces, nevznikne hned, líčí kardiolog
Tělo často nebolí a udeří bez jediného varování. „Třeba vysoký cholesterol nebo vysoký krevní tlak se často nijak neprojevují. Mohou probíhat zcela bez příznaků. Není náhodou, že se jim říká ‚tiší...
Ta druhá dává hlas skleněným dětem. Sourozenci často suplují asistenty
Dokumentární film Ta druhá, nominovaný na Českého lva, otevírá dosud přehlížené téma „skleněných dětí“, tedy sourozenců dětí, které vyžadují speciální péči rodičů. Nenásilnou formou tak poukazuje na...
Zařaďte božská chia semínka. Jídlu dodají sytost a potřebnou vlákninu
Jsou zdravá, levná a chutná. Zařaďte je do svého jídelníčku a nebudete litovat! Chia semínka jsou cenným zdrojem vlákniny.
Podívejte se do galerie na páry, které zvládly vztahy na dálku, vzestupy i pády v kariéře nebo románky. Společnost předvídala, že jim to nevydrží, přesto jsou stále spolu a i přes pár skandálů jim to...
Zůstaňte ještě v zimním režimu. Pleť si zaslouží pořádnou péči
Náhlé a výrazné změny teplot, mráz i suchý vzduch narušují přirozenou obranyschopnost pleti, umocňují ztrátu vlhkosti a zapříčiňují podráždění. Dopřejte jí proto čas přizpůsobit se ztíženým...