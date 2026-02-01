Láska, která přežila skandály i vzdálenost. Páry, jež všichni odepisovali

Autor:
Podívejte se do galerie na páry, které zvládly vztahy na dálku, vzestupy i pády v kariéře nebo románky. Společnost předvídala, že jim to nevydrží, přesto jsou stále spolu a i přes pár skandálů jim to klape. Jsou důkazem, že láska není jen slovo. „Štěstí je najít druhou půlku,“ říká Ellen DeGeneresová.
Páry, které jsou spolu navzdory všem předpokladům, že spolu nevydrží. Alan Alda a jeho manželka Arlene (Dublin, 12. prosince 2018) Lily Tomlinová a Jane Wagnerová Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2.... Představitel nájemného vraha Julese Winnfielda přišel na setkání hvězd filmu... Goldie Hawnová a Kurt Russell na Oscarech v Los Angeles (2. března 2025) Tom Hanks a Rita Wilsonová na Governors Awards v Los Angeles (17. listopadu... Americký herec Denzel Washington a jeho žena Pauletta Pearsonová na 90.... Brad a George Takei Julia Louis-Dreyfusová a Brad Hall Helen Mirrenová a Taylor Hackford (Cannes, 6. července 2021) Lisa Kudrowová a Michael Stern

2. února 2026  8:29

Horoskop na první únorový týden: Co čeká vaše znamení?

horoskop

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

2. února 2026

Příběh Ireny: Zamilovala jsem se do mladšího kolegy, mám se rozvést?

Ilustrační snímek

Nemělo se to asi stát, ale stalo se. Můj dosavadní život je vzhůru nohama a to kvůli jednomu člověku, který loni nastoupil k nám do práce. Bude mi čtyřicet a myslela jsem si, že tohle se mně stát...

2. února 2026

Užijte si ples ve velkém stylu. V těchto kouscích vás nepřehlédnou

Stříbrné šaty vyniknou na drobných blondýnkách, které rozzáří. Špagetová...

Nezáleží na tom, jestli vyrážíte na maturitní ples svého potomka, hasičský bál nebo jinou společenskou událost. Za všech okolností jistě chcete, aby vám to slušelo a zároveň jste se cítila pohodlně....

2. února 2026

Móda ve znamení hygge. Je hřejivá, pohodlná, láká k zachumlání

Svetr, ze kterého už na první pohled sálá příjemné teplo, je základem šatníku...

Buďte trendy, buďte v pohodě. A jako bonus tak světu dokážete, že je vám dobře a teplo. Vyzkoušejte nosit hygge.

2. února 2026

Schoulila se mu do klína. Lucie Robinson o focení Formana i pravidlech Jiřího Bartošky

Premium
Lucie Robinson

Magazín Ona Dnes slaví právě v těchto dnech dvacáté narozeniny. Jednou z žen, které stály u jeho z rodu a provázely ho po celou dobu existence, je Lucie Robinson, přední česká portrétní a módní...

2. února 2026

Jak dostat toxiny z těla. Jednoduchý detox, který zvládnete doma

Ilustrační fotografie

Únava, zažívací obtíže nebo problémy s pletí mohou být signálem, že je tělo přetížené toxiny. Ukážeme vám jednoduché kroky, jak pomocí stravy, tekutin, bylinek a pohybu podpořit přirozenou očistu...

2. února 2026

Tělo vysílá varovné signály. Infarkt je letitý proces, nevznikne hned, líčí kardiolog

Premium
Richard Češka

Tělo často nebolí a udeří bez jediného varování. „Třeba vysoký cholesterol nebo vysoký krevní tlak se často nijak neprojevují. Mohou probíhat zcela bez příznaků. Není náhodou, že se jim říká ‚tiší...

1. února 2026

Ta druhá dává hlas skleněným dětem. Sourozenci často suplují asistenty

Z filmu Ta druhá

Dokumentární film Ta druhá, nominovaný na Českého lva, otevírá dosud přehlížené téma „skleněných dětí“, tedy sourozenců dětí, které vyžadují speciální péči rodičů. Nenásilnou formou tak poukazuje na...

1. února 2026

Zařaďte božská chia semínka. Jídlu dodají sytost a potřebnou vlákninu

Chia semínka

Jsou zdravá, levná a chutná. Zařaďte je do svého jídelníčku a nebudete litovat! Chia semínka jsou cenným zdrojem vlákniny.

1. února 2026

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

1. února 2026

Zůstaňte ještě v zimním režimu. Pleť si zaslouží pořádnou péči

Ilustrační snímek

Náhlé a výrazné změny teplot, mráz i suchý vzduch narušují přirozenou obranyschopnost pleti, umocňují ztrátu vlhkosti a zapříčiňují podráždění. Dopřejte jí proto čas přizpůsobit se ztíženým...

1. února 2026

