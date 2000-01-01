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Měly fanouškovskou základnu po celém světě a lidé milovali právě to, jak moc jim to sluší dohromady. Pak se ale slavné VIP páry rozešly a lidé se k nim na čas otočili zády. Podívejte se do galerie, které osobnosti zklamaly fanoušky tím, že jim nevyšly vztahy. Patří sem ty největší hollywoodské hvězdy.
Autor: koláž iDNES.cz
Zpěvačka Miley Cyrusová a herec Liam Hemsworth spolu s přestávkami strávili deset let. Poprvé se dali dohromady v roce 2009 během natáčení romantického filmu Poslední píseň (The Last Song) a jejich bouřlivý vztah definitivně skončil rozchodem v srpnu 2019, pouhých osm měsíců po svatbě. Rozvod byl právně dokončen na začátku roku 2020. To fanoušky velmi zklamalo a sama Miley později uvedla, že jí bylo fanoušků líto. „Vím, jak moc nás dva dohromady milovali, ale láska je velmi nestálá,“ uvedla pro People.
Autor: Reuters
Hudebník Zayn Malik a modelka Gigi Hadidová spolu s přestávkami žili a chodili téměř šest let. Poprvé se dali dohromady v listopadu 2015 a k jejich definitivnímu rozchodu došlo v říjnu 2021. A nejvíc je oplakávali fanoušci Malika. Kupodivu především jeho fanynky.
Autor: AP
Herci Angelina Jolie a Brad Pitt spolu strávili dvanáct let. Dohromady se dali v roce 2004 během natáčení filmu Mr. & Mrs. Smith a oficiálně se rozešli v září 2016, kdy Angelina Jolie podala žádost o rozvod. Z jejich dvanáctiletého vztahu byli manželé pouze dva roky. Svatba proběhla v srpnu 2014 na jejich zámku v jižní Francii, avšak v září 2016 přišel definitivní konec po incidentu v soukromém letadle. Následná právní bitva o majetek a opatrovnictví šesti dětí se táhla dlouhé roky a definitivní rozvodové narovnání podepsali až na konci roku 2024. Jejich hádky fanoušky šokovaly.
Autor: Reuters
Zpěvačka Katy Perry a herec Orlando Bloom spolu s jednou pauzou prožili necelých devět let a definitivně se rozešli v červnu 2025. Pár se poprvé potkal na začátku roku 2016. Už v únoru 2017 sice oznámili krátký rozchod, ale netrvalo ani rok a dali se znovu dohromady. V roce 2019 se zasnoubili, v roce 2020 přivítali na svět dceru Daisy Dove a jejich vztah vydržel až do oficiálního oznámení rozchodu na začátku léta 2025. Společné prohlášení tehdy potvrdilo, že po měsících odcizení ukončili zasnoubení a dál fungují jako přátelé a rodiče.
Autor: AP
Herec Tom Hiddleston a zpěvačka Taylor Swiftová spolu prožili velmi intenzivní, ale krátký románek, který trval pouhé tři měsíce. Přesto byli z jejich rozchodu fanoušci smutní, protože se těšili na další eskapády hvězdného páru.
Autor: Profimedia.cz
Taylor Kinney a Lady Gaga spolu žili a tvořili pár téměř pět let. Seznámili se v červenci 2011 při natáčení videoklipu k písni „You and I“ a randit spolu začali krátce poté. Na Valentýna v roce 2015 se zasnoubili. Oficiálně se rozešli a zrušili zasnoubení v červenci 2016. Zpěvačka později v dokumentu Gaga: Five Foot Two přiznala, že k rozchodu přispělo její extrémní pracovní vytížení a to, že právě získala velkou filmovou roli ve snímku Zrodila se hvězda.
Autor: AP
Hudebníci Britney Spearsová a Justin Timberlake spolu oficiálně chodili tři roky. Jejich vztah začal na začátku roku 1999 a definitivně se rozešli v březnu 2002. V období milénia byli miláčky veřejnosti. Pikantní bylo, že se Justin rozešel s Britney pomocí SMS. To tehdy fanoušky dost pobouřilo.
Autor: Profimedia.cz
Herci Johnny Depp a Winona Ryderová spolu žili a randili čtyři roky. Pár tvořili v letech 1989 až 1993, přičemž se zasnoubili pouhých pět měsíců od seznámení. K oficiálnímu rozchodu došlo v červnu 1993. Oba dva na vztah rádi vzpomínají a mají za to, že kdyby se tehdy bývali nerozešli, možná by spolu byli doteď. „Nevím, jak popsat přesně vztah s Johnnym, ale bylo tam něco víc. Nebyla to jen láska. Bylo to spojení, které se vám stane jednou za život. Ale nevyšlo to. Tehdy ne, ale měli jsme bojovat,“ sdělila před lety herečka pro People.
Autor: Profimedia.cz
Fotbalista Gerard Piqué a zpěvačka Shakira spolu žili jedenáct let a svůj oficiální rozchod oznámili v červnu roku 2022. Za vším měla být fotbalistova několikátá nevěra a fanoušci ho za to ihned odsoudili. Dnes už je to pár let a bouřlivé detaily rozchodu jsou téměř zapomenuty.
Autor: AP
Herci Kristen Stewartová a Robert Pattinson spolu žili čtyři roky a definitivně se rozešli v květnu 2013. Jejich vztah začal v polovině roku 2009 krátce po premiéře prvního dílu filmové ságy Stmívání (Twilight), kde ztvárnili hlavní milostnou dvojici. Prošli si sice vážnou krizí v létě 2012, kdy byla Kristen vyfotografována při románku s ženatým režisérem Rupertem Sandersem. Na podzim se však k sobě ještě na několik měsíců vrátili. V květnu 2013 se ale Robert definitivně odstěhoval z jejich společného domu v Los Angeles.
Autor: Profimedia.cz
Herci Emma Stone a Andrew Garfield spolu chodili čtyři roky. Seznámili se na konci roku 2010 při kamerových zkouškách k filmu The Amazing Spider-Man, oficiálně začali randit na jaře 2011 a definitivně se rozešli v říjnu 2015. Důvodem rozchodu byla především jejich obrovská pracovní vytíženost, náročné natáčecí plány na opačných koncích světa a tlak ze strany médií a paparazzi.
Autor: Falcon
Závodník Lewis Hamilton a zpěvačka Nicole Scherzingerová spolu s přestávkami chodili osm let. Poprvé se potkali na předávání cen MTV Europe Music Awards v listopadu 2007 a jejich bouřlivý vztah plný rozchodů a návratů definitivně skončil v únoru 2015. Hlavním důvodem jejich rozchodu byla obrovská pracovní vytíženost na obou stranách. Lewis neustále cestoval po světě kvůli kolotoči seriálu formule 1 a Nicole měla plný kalendář kvůli své hudební kariéře a televizním projektům (např. The X Factor). Svou roli sehrálo i to, že se Lewis tehdy příliš nehrnul do svatby a založení rodiny, po čemž Nicole toužila.
Autor: Profimedia.cz
Hudebníci Rihanna a Chris Brown spolu s přestávkami chodili čtyři roky. Jejich komplikovaný vztah byl rozdělen do dvou hlavních fází a definitivně se rozešli v květnu 2013. Ačkoli je fanoušci milovali a přáli jim, aby jim to klapalo, nakonec se jim ulevilo, že Rihanna od násilnického Browna odešla.
Autor: ČTK
Zpěvák Justin Bieber a herečka Selena Gomezová spolu střídavě chodili osm let. Jejich legendární on-again, off-again vztah (kterému fanoušci přezdívali „Jelena“) začal na konci roku 2010 a definitivně se rozpadl v březnu roku 2018.
Autor: Profimedia.cz
Tom Brady a Gisele Bündchenová spolu žili bezmála šestnáct let, z toho byli třináct let manželé. Pár začal oficiálně randit v lednu 2007, vzali se 26. února 2009 a jejich rozchod vyvrcholil rozvodem 28. října 2022.
Autor: Reuters
Herečka Jennifer Lopezová a hudebník Marc Anthony žili jako manželé sedm let. Mají spolu dvojčata. Lidé jim fandili a věřili, že překonají krizi, kterou veřejně ventilovali. Vztah zachránit nedokázali.
Autor: Profimedia.cz
Herci Demi Moore a Ashton Kutcher spolu strávili celkem osm let, z čehož byli šest let manželé. Pár se seznámil v roce 2003 a svatbu měli v září 2005. Rozešli se v listopadu 2011 po vlně mediálních zpráv o Kutcherově nevěře. Kvůli dlouhým sporům o majetek byl jejich rozvod oficiálně dokončen až v listopadu 2013.
Autor: Reuters
Podnikatelka Kim Kardashianová a hudebník Kanye West spolu jako manželé žili téměř sedm let. Pár začal oficiálně randit v dubnu 2012 a velkolepou svatbu měli 24. května 2014 v italské Florencii. K definitivnímu rozchodu došlo na přelomu let 2020 a 2021. Kim Kardashian oficiálně podala žádost o rozvod 19. února 2021 a rozvodové řízení bylo po dlouhých průtazích definitivně uzavřeno v listopadu 2022.
Autor: AP
Hudebník Chris Martin z Coldplay a herečka Gwyneth Paltrowová spolu jako manželé žili deset let. Vzali se v prosinci 2003 a oficiální rozchod oznámili v březnu 2014. Jejich rozvod byl formálně dokončen v červenci 2016. Byli pro fanoušky skvělou a inspirativní dvojkou, přesto jejich vztah nevydržel. Dodnes jsou ale skvělými přáteli i kvůli dvěma dětem. které spolu mají.
Autor: Profimedia.cz
Herci Johnny Depp a Vanessa Paradispvá spolu žili čtrnáct let. Pár tvořili od roku 1998 a oficiálně se rozešli v červnu 2012. Přestože spolu měli dvě děti (Lily-Rose a Jacka) a prožili dlouhý stabilní vztah, nikdy se nevzali.
Autor: Profimedia.cz
Herci Vincent Cassel a Monica Bellucci spolu strávili celkem osmnáct let života, z čehož byli čtrnáct let manželé. Nakonec se rozhodli jít každý svou cestou a fanoušci konec jejich vztahu oplakali.
Autor: Profimedia.cz
Herci Dennis Quaid a Meg Ryanová spolu jako pár žili dvanáct let, přičemž z toho strávili devět let v manželství. Vzali se na Valentýna 14. února 1991 a rozchod oznámili v červnu 2000. Jejich rozvod byl oficiálně dokončen v červenci 2001. Z jejich vztahu vzešel syn Jack Quaid, který je dnes úspěšným hercem (známým např. ze seriálu The Boys).
Autor: Profimedia.cz
Herci Nicole Kidmanová a Tom Cruise spolu žili v manželství přesně deset let. Seznámili se na začátku roku 1990 při natáčení filmu Days of Thunder (Bouřlivé dny) a vzali se ještě téhož roku na Štědrý den, 24. prosince 1990. Oficiální oznámení o rozchodu přišlo 5. února 2001. Cruise podal žádost o rozvod ve stejném měsíci a samotný rozvod byl finálně dokončen 8. srpna 2001.
Autor: ČTK
Camila Cabello a Shawn Mendes spolu oficiálně chodili dva roky. Pár tvořili od července 2019 do listopadu 2021, kdy na sociálních sítích oznámili svůj první rozchod. V jarních měsících roku 2023 se sice na krátkou dobu dali znovu dohromady, ale tento pokus trval jen několik týdnů, než se rozešli definitivně.
Autor: Reuters
Herci Jennifer Garnerová a Ben Affleck spolu v manželství žili přesně deset let. Vzali se 29. června 2005 a své odloučení oficiálně oznámili o deset let později, 30. června 2015. Ačkoliv spolu od roku 2015 již nežili jako partneři, jejich rozvod byl kvůli majetkovému vyrovnání a Affleckovým problémům s alkoholem formálně dokončen až v říjnu 2018.
Autor: AP
Herci Alec Baldwin a Kim Basingerová spolu jako manželé žili sedm let, přičemž celý jejich partnerský vztah trval přibližně deset let. Pár se rozešel na konci roku 2000 (v prosinci Kim Basingerová oficiálně podala žádost o rozvod). Samotný rozvod byl po vleklých a velmi emotivních sporech o majetek a opatrovnictví dcery dokončen v září 2002.
Autor: Profimedia.cz
Herci Sienna Millerová a Jude Law spolu s přestávkou žili a chodili přibližně pět let. Poprvé se rozešli v roce 2006 po masivním skandálu. Definitivní a konečný rozchod nastal v únoru 2011, kdy podle vyjádření jejich přátel vztahu „dohořela svíčka“, ale rozešli se v dobrém.
Autor: Profimedia.cz
Herci Demi Moore a Bruce Willis spolu žili v manželství necelých jedenáct let. Vzali se v listopadu 1987, ale oficiálně oznámili rozchod v červnu 1998. Samotný rozvod byl kvůli majetkovým záležitostem a péči o jejich tři dcery dokončen až v říjnu roku 2000.
Autor: Profimedia.cz
Herci Channing Tatum a Zoë Kravitzová spolu chodili zhruba tři roky a v říjnu 2023 se dokonce zasnoubili. Pár se ale nakonec rozešel koncem října 2024, kdy několik nezávislých zdrojů potvrdilo, že zrušili zasnoubení a šli každý svou cestou. Rozchod proběhl v klidu a bez veřejných dramat.
Autor: AP
Hudebník Joe Jonas a herečka Sophie Turnerová spolu strávili celkem téměř sedm let, z toho byli čtyři roky manželé. Pár spolu začal chodit na konci roku 2016 a v roce 2017 se zasnoubil. Svatbu měli v roce 2019 a během manželství se jim narodily dvě dcery. Oficiálně se rozešli v září 2023, kdy Joe Jonas podal žádost o rozvod. Samotné rozvodové řízení a majetkové vyrovnání bylo definitivně uzavřeno o rok později, v září 2024.
Autor: Reuters