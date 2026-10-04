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KVÍZ: Zahrajte si na doktora. Poznáte 40 nemocí podle příznaků?
Bolest břicha, záhadná vyrážka, dušnost nebo potíže se zrakem. Poznáte, co se za nimi skrývá? Nasaďte pomyslný bílý plášť a pusťte se do našeho kvízu. Čtyřicet pacientů, čtyřicet diagnóz. Kolikrát se...
Hvězdy seriálu Chlapci a chlapi tehdy a dnes. Některé byste sotva poznali
Seriál Chlapci a chlapi sledoval osudy mladých mužů, kteří nastoupili k motostřeleckému útvaru Československé lidové armády na základní vojenskou službu. A v roce 1988 byl velmi populární. Podívejte...
Přátelé, Kobra 11 i Krok za krokem. Jak se změnily hvězdy seriálů 90. let
Přátelé, Krok za krokem, Ženatý se závazky, Kobra 11, To je vražda, napsala nebo Hvězdná brána. To je výčet jen několika seriálů, které se v devadesátých letech v Česku objevovaly na televizních...
Kdo slaví narozeniny v říjnu? Tyto slavné tváře čekají i velká jubilea
Podzim je tu, listy se pomalu zbarvují a lidé se těší na oslavu Halloweenu. Kdo ovšem v tomto měsíci slaví, těší se navíc ještě na oslavu narozenin. Podívejte se do naší galerie, které známé tváře v...
Média z nich udělala monstra. Hvězdy, na které se dnes díváme úplně jinak
Podívejte se do naší galerie na slavné hvězdy, které některá média vykreslila jako monstra, ale realita byla někde jinde. Mnohdy jim právě nenávistné články zničily kariéru a dlouho trvalo, než světu...
Každý rok bez cukrovky se počítá. Remise je možná i po letech, říká diabetoložka
Diabetes 2. typu nemusí být vždy celoživotním ortelem. U části pacientů se nemoc může dostat do remise, tedy stavu, kdy mají hodnoty cukru mimo pásmo diabetu i bez léků. Největší šanci mají lidé,...
Dovolená skončila, únava zůstala. Dá se naučit skutečně vypnout?
Dovolená skončila, kufry jsou vybalené, ale vy se stále cítíte unaveni? Možná jste změnili prostředí, zato váš organismus si pořádně neodpočinul. Skutečná regenerace totiž začíná až tam, kde končí...
Make-up do fitka? I s činkami můžete být diva, vyberte správné produkty
Aby váš sportovní outfit vypadal dokonale, musíte tomu přizpůsobit i péči o pleť, účes a líčení. A proč ne. Stačí několik drobných triků a budete vypadat svěže i po náročných výkonech.
Vypadali jako dokonalé páry. Ani těmto slavným ale láska nevydržela
Měly fanouškovskou základnu po celém světě a lidé milovali právě to, jak moc jim to sluší dohromady. Pak se ale slavné VIP páry rozešly a lidé se k nim na čas otočili zády. Podívejte se do galerie,...
Královská influencerka i hladová vévodkyně. Kde se vzal tradiční čaj o páté
Křehký porcelánový šálek, konvička, mléko, sendviče a výběr sladkého pečiva. Čaj o páté je symbolem „staré dobré” Anglie. Proslulá tradice je však mnohem víc, než pouhý relax a klevetění nad kouřícím...
Největší tabu v sexu dnes je říct, že nemám chuť nebo to chci jinak, líčí sexuolog Trojan
V mobilech nezřídka kolují víc než lechtivé fotky, konají se erotické veletrhy, koukáme na porno, posloucháme odvážné podcasty, v ložnicích se hromadí hračky pro dospělé… Sex je veřejné téma, mluví...
Žena podstoupila radikální proměnu, byla sešívaná na všech částech těla
Jednačtyřicetiletá Victoria Vigorsová z Velké Británie toužila vypadat jako hollywoodská kráska s dokonalými křivkami i perfektním zářivým úsměvem. Za svým snem si šla i přes pochyby nejbližších a...
Karmické číslo odhalí temné stránky. Zjistěte, co v životě musíte napravit
K životnímu číslu se lidé často obrací v naději, že jim ukáže jejich silné stránky. Stejně si ale můžete spočítat i své karmické číslo, které na rozdíl od toho životního přináší trochu hlubší pohled...
Hvězdy seriálu Chlapci a chlapi tehdy a dnes. Některé byste sotva poznali
Seriál Chlapci a chlapi sledoval osudy mladých mužů, kteří nastoupili k motostřeleckému útvaru Československé lidové armády na základní vojenskou službu. A v roce 1988 byl velmi populární. Podívejte...
Podzimní restart. Napravte letní kosmetické škody, řešte pleť i vlasy
Léto umí pleti i vlasům dodat zářivost, ale také je pořádně potrápit. Slunce, horko, pot, chlor i slaná voda se podepisují na jejich kondici. Podzim proto přichází s jediným úkolem – dopřát jim...
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Tyto léky spolu raději nekombinujte. Chybu můžete udělat i s běžnou pilulkou
Někdy ani tolik nejde o množství léků, jako spíš o jejich kombinaci. Pilulka na tlak od praktika, další od specialisty, k tomu něco na bolest a při nachlazení ještě přípravek z lékárny. Některé léky...
Horoskop pro každé znamení na 41. týden roku 2026
Říjnové dny otevírají prostor pro vnitřní proměnu a nečekaná odhalení! Zatímco lvi se následující týden ponoří do řešení financí a osobního života, vodnáře čeká hluboké sebepřijetí. A co ostatní...