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Vypadali jako dokonalé páry. Ani těmto slavným ale láska nevydržela

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Svět je miloval, ale láska jim nevydržela. Liam Hemsworth a Miley Cyrusová (Los Angeles, 22. dubna 2019) Zayn Malik a Gigi Hadidová tvořili jeden ze stabilních párů showbyznysu, ani... Angelina Jolie a Brad Pitt (Los Angeles, 5. listopadu 2015) Katy Perry a Orlando Bloom na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března... Tom Hiddleston a Taylor Swiftová už netvoří pár (2016) Taylor Kinney a Lady Gaga (Los Angeles, 28. února 2016) Britney Spears a Justin Timberlake Johnny Depp a Winona Ryderová v 90. letech Gerard Piqué a Shakira (Barcelona, 20. září 2014) Kristen Stewartová a Robert Pattinson na premiéře filmu Rozbřesk - 2. část (Los...
Měly fanouškovskou základnu po celém světě a lidé milovali právě to, jak moc jim to sluší dohromady. Pak se ale slavné VIP páry rozešly a lidé se k nim na čas otočili zády. Podívejte se do galerie, které osobnosti zklamaly fanoušky tím, že jim nevyšly vztahy. Patří sem ty největší hollywoodské hvězdy.

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