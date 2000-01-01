náhledy
Možná si myslíte, že slavní randí jen se slavnými, ale ve skutečnosti často nachází partnery úplně mimo šoubyznys. A mnohdy je to láska na celý život. Podívejte se do naší galerie, kdo se zamiloval do „normálního“ člověka a nehledal lásku mezi hvězdami.
Herec Matt Damon si vzal Lucianu Barroso, která pracovala v baru. „Pozval jsem ji na rande a ona mi řekla, že jsem se zbláznil. Ale víte, já jsem už po jednom setkání věděl, že s ní chci být. Zní to šíleně, já vím, ale bylo to tak,“ uvedl herec v rozhovoru s moderátorkou Ellen DeGeneresovou.
Herec Eddie Redmayne si vzal svou dlouholetou kamarádku, která s ním studovala na vysoké škole. „Měli jsme na škole módní přehlídku, kde jsem se rozhodl jít oblečený jen do půl těla. Moc holek o mě neprojevilo zájem. Řekl bych, že kromě mé budoucí ženy žádná. Pak mi řekla, že jsem ji zaujal díky svým pihám,“ uvedl herec v rozhovoru s Jimmy Fallonem. Roky se pak jen přátelili a nakonec se vzali.
Herec Jesse Tyler Ferguson si vzal právníka. Potkali se v posilovně, zamilovali se a nakonec se vzali.
I hollywoodský fešák herec George Clooney si vzal ženu, která nebyla ze šoubyznysu. Zamiloval se do půvabné právničky Amal a nakonec si ji vzal a má s ní dvě děti.
Hvězda seriálu Chirurgové herečka Ellen Pompeo se zamilovala do marketingového ředitele módní značky. Potkali se náhodou v obchodě s potravinami, kde spolu začali flirtovat a nakonec je z toho celoživotní láska, ze které vznikly tři děti. „Najít spřízněnou duši v obchodě, to je myslím dost vzácná záležitost. Víte, těžko umím vysvětlit, co se tehdy mezi námi stalo. Ale cítila jsem propojení, které jsem nemohla ignorovat,“ uvedla herečka.
Hudebník Kevin Jonas se zamiloval do kadeřnice Danielle. Ačkoli byl obletován fanynkami a rozhodně o zájem žen neměl nouze, tato tmavovlasá kráska mu zkrátka nejvíc učarovala.
Když herec Christian Bale potkal poprvé svou budoucí ženu Sibi Blazicovou, pracovala jako asistentka herečky Winony Ryderové. Nechtěla být v centru dění, schovávala se před fotoaparáty a byla raději šedou myškou. Pak se ale do Christiana zamilovala a musela se smířit s tím, že bude vidět. „Obdivuji ji za to, co všechno musela ustát. S každou rolí se ze mě na pár měsíců stává někdo jiný, paparazzi nás nenechají, chodí se mnou na červený koberec a stále je nad věcí a optimistická. Jsem šťastný chlap,“ uvedl herec v rozhovoru s Ellen DeGeneresovou.
Zpěvák Ed Sheeran se zamiloval do ženy, která byla zcela mimo šoubyznys. Jeho dnes již manželka Cherry pracovala jako konzultantka v oblasti řízení a poradenství, konkrétně ve společnosti Deloitte v New Yorku, kde pomáhala firmám se strategií a rozvojem. Dnes se věnuje rodině a charitě.
Komediální herec a producent Jerry Seinfeld potkal svou budoucí ženu ve fitku. „Měla jsem na uších sluchátka, plnila si lahev vodou a myšlenky měla někde v práci. A v tom mě oslovil Jerry. Já neměla tušení, kdo je. Ale byl neskutečně pohledný a od prvního setkání tak vtipný. Prostě mě dostal,“ nechala se slyšet Jessica, která byla v té době PR manažerkou módní značky Tommy Hilfiger.
Herec Patgrick Dmepsey se zamiloval do své kadeřnice. „Pamatuji si den, kdy mi napsala šéfová, že přijde na stříhání Patrick Dempsey. Myslela jsem si, že je to vtip, takže když opravdu přišel, byla jsem v šoku. Znala jsem ho a byl neskutečně roztomilý. Tehdy jsme byli oba ve vztahu, ale o tři roky později a o dost stříhání později jsme se dali dohromady,“ uvedla žena Patricka pro magazín People. Jsou spolu od roku 1994, vzali se v roce 1999 a mají spolu tři děti.
Herečka Julie Robertsová sice ulovila svého muže ve „vodách“ u filmu, ale rozhodně nikdy nechtěl mít nic společného se šoubyznysem. Ba naopak. Má rád svůj klid a nejraději je schovaný za kamerou, protože je kameraman.
Americký komik Seth Meyers si vzal obhájkyni lidských práv Alexi Ashe. Dnes už s ní má tři děti.
Herec Jeff Bridges potkal svou ženu na natáčení filmu Ranč Deluxe. Když se po dlouhém natáčecím dni dostal do baru, potkal tam servírku, která je už desítky let jeho ženou. Susan byla zkrátka jeho spřízněnou duší a jak sám říká, zamiloval se do ní okamžitě.
Herec Alec Baldwin mohl mít všechny ženy v Hollywoodu. Obdivovaly ho, chtěly ho, ale on se zamiloval do Hilarie, která byla instruktorkou jógy. Podle herce to byla láska na první pohled. „Potkali jsme se v restauraci, kde jsme byli oba se svými přáteli. Tehdy mi bylo sedmadvacet let a on ke mně přistoupil, chytil mě jemně za ruku, podíval se mi do očí a řekl mi, že mě touží poznat. Kdo by tehdy tušil, že se vezmeme a budeme mít kupu dětí,“ poodhalila jejich seznámení Baldwinová na Instagramu.
Manželka herce Josepha Gordon-Levitta Tasha je vědkyní, která šéfuje společnosti Fellow Robots dodávající technologie organizaci NASA.
I zpěvačka Dolly Partonová kupodivu zahořela láskou k muži, který se úplně straní veřejnému životu. Existuje jen málo jejich společných fotek. Na snímku je Dolly s manželem krátce po jejich svatbě. Carl Dean je podnikatel, svou ženu ve všem plně podporuje, ale šoubyznys není nic pro něj.
Hollywoodský lamač srdcí herec Keanu Reeves měl za svůj život mnoho krásek ze šoubyznysu včetně herečky Winony Ryderové. Nakonec ale našel lásku u malířky Alexandry Grantové.
Herec Jason Schwartzman si vzal interiérovou designérku Brady Cunninghamovou. Schwartzman si pochvaluje, že doma nemusel nic dělat, protože má vše pod palcem jeho žena. A že má vskutku originální nápady. Na jejich kamenném krbu například nechala vystavět horolezeckou stěnu, protože oba dva jsou vášnivými horolezci.
Zpěvačka Lana Del Rey se zamilovala do Jeremyho Dufreneho, který se živí jako průvodce místy, kde se to jen hemží aligátory. S šoubyznysem neměl nic společného a ani netušil, že je Lana zpěvačkou.
Královna pop music a hollywoodských večírků zpěvačka Lady Gaga našla lásku u finančníka Miachaela Polanskyho.
Herec Paul Rudd a jeho manželka Julie Yaegerová. Když se Rudd přestěhoval do New Yorku, potkal publicistku Julii, která neměla o šoubyznysu ani ponětí. Při prvním setkání dokonce ani netušila, o koho se jedná. Když se pak začala vyptávat přátel, jestli o Paulovi něco nevědí, sdělili jí, že je to známý herec a ona dostala strach. Tehdy byl jejich vztah „nahnutý“, ale láska byla silnější.
