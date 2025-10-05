|
Když hvězdy potkají obyčejné lásky. Slavní, co randí mimo svět showbyznysu
Jak se jmenují doopravdy? Skutečná jména známých hvězd
Známe je pod nějakým jménem, ale jejich rodiče jim dali jména jiná. Podívejte se do galerie, kterým hvězdám bylo doporučeno změnit si rodné jméno a rázem se z nich stal někdo jiný. Patří sem Marilyn...
Závislosti na sexu i pornofilmech. Tito slavní je přiznali
Hovořit veřejně o závislosti na alkoholu a drogách se zdá být snazší, než je tomu u závislosti na sexu nebo porno filmech. Mnohé hvězdy se delší dobu zdráhaly, než se k těmto závislostem přiznaly....
Sláma, krabice na hlavě a odhalená prsa. Největší úlety podzimních týdnů módy
Podzimní edice týdnů módy se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Na stovkách přehlídek v Paříži, New Yorku, Miláně a Londýně jsme viděli nejen žhavé novinky pro nadcházející rok, ale také celou...
Hvězdy, které se stáhly z Hollywoodu a vybraly si soukromí
Někteří opustili herectví napořád, jiní jen na pár let a zase se k němu vrátili. Podívejte se do naší galerie, kteří herci potřebovali pauzu, aby se dostali do lepší duševní pohody, a chtěli si...
Slavní, kteří potvrdili zničené partnerské vztahy kvůli vlastní chybě
Ani slavné tváře nejsou bez chyby a mnohdy umí i veřejně přiznat, že něco přehnaly. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které mají za sebou podvádění svých partnerů a veřejně uznávají, že to...
Láska ke koním ženu donutila zhubnout. Shodila 36 kilogramů
Jednapadesátiletá Clare Huntová z Velké Británie shodila šestatřicet kilo poté, co za sebou měla nepříjemný incident v jízdárně, kam pravidelně chodila jezdit na koních. Z nadváhy ji po letech dostal...
Klidně je zakažte, ale crop topy si cestu najdou. Proč jsou ultra krátká trička tak populární?
„Nevhodné! Odpudivé! Příliš vyzývavé,“ zní kritika na adresu crop topů, které nedávno ve svém řádu zakázala brněnská Základní škola Sirotkova. Odpůrce odhalených pasů ale můžeme uklidnit - současná...
Možná si myslíte, že slavní randí jen se slavnými, ale ve skutečnosti často nacházejí partnery úplně mimo šoubyznys. A mnohdy je to láska na celý život. Podívejte se do naší galerie, kdo se zamiloval...
Opalovací krém a častá hydratace. Máme pro vás tipy, jak se starat o ruce
Jediný pohled na ruce prozradí váš skutečný věk. Co tedy dělat, aby neodhalily více, než chcete, zkrátka aby byly stále hebké a mladě vypadající? Pár tipů bychom pro vás měli.
Umělé oplodnění je větší zátěží pro psychiku než pro tělo, říká lékařka
Pediatrička z motolské nemocnice Kristýna Zárubová si před lety prošla dlouhým a psychicky vyčerpávajícím procesem umělého oplodnění. Dnes má dva zdravé syny a díky své zkušenosti pomáhá ostatním. V...
Namaluj strom a já ti řeknu, jaký jsi. Co prozradí vaše kresba?
Tvar i velikost kresby o vás mnohé prozradí. Grafické uspořádání stromu totiž připomíná postavu člověka.
Česká onkologická léčba drží krok se Západem, říká primář
Preventivní screeningové programy zachraňují životy onkologických pacientů, připomíná David Vrána, vedoucí Komplexního onkologického centra Nemocnice AGEL Nový Jičín. „I když je však u nás...
Strom, který zapouští kořeny. Jaké překvapivé změny přináší mužský přechod
My holky v poslední době často mluvíme o menopauze. Je to fajn! Ty mladé vědí, co je čeká, ty starší nacházejí odpovědi na svůj zmatek. Zato andropauza, to je, panečku, tajuplná záležitost! Skoro...
Salát s bulgurem a dýní
Lehké
30 min
Zdravý salátek, který vám dodá všechny důležité živiny.
Infekce zubů pomalu a nenápadně poškozuje játra, kůži či mozek, líčí stomatolog
Nic nevydrží v dokonalém stavu věčně. Zuby nejsou výjimkou. Sklovina, jejich ochranná vrstva, s přibývajícím věkem slábne. Působí na ně i naše životní návyky, například kouření nebo nadměrná...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Hubnoucí program mě zachránil, říká muž po proměně
Čtyřicetiletý Glen Alison z Velké Británie měl ještě nedávno sto sedmnáct kilo a kvůli obezitě míval depresivní a úzkostné stavy. Pak si ovšem nechal sestavit plán na postupné hubnutí a po letech...
Pravda, nebo milosrdná lež? Někdy je lepší mlžit a pravdu rozložit
Odmala slýcháte, že nemáte lhát, a kdybyste to udělali, byla by to hanba! Jenže s přibývajícími zkušenostmi člověk zjišťuje, že je vše trochu složitější. A jsou chvíle, kdy může pravda skutečně bolet.