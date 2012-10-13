náhledy
Často si lidé myslí, že láska mezi výrazně mladší ženou a starším mužem nemůže mít dlouhé trvání. Některé české VIP páry jsou však důkazem, že věk je opravdu jen číslo a skvěle jim to až na pár „přeháněk“ klape. Podívejte se do naší galerie, kdo má vedle sebe o dost staršího partnera.
Autor: koláž iDNES.cz
Zpěvák Bohuš Matuš si ohledně vztahu se svou manželkou Lucií vyslechl mnoho. Pár let už jim to klape, vychovávají dceru a dělí je věkový rozdíl třicet let. „Já jsem takový věčný tajtrlíček a věčný chlapeček, že si se mnou to dětství užije nejméně do osmdesáti let. Já se nezměním. Rád si hraji, dělám blbosti a zastydl jsem někde v nižším věku,“ uvedl Bohuš v minulosti.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Marie Rottrová našla klid po boku třetího manžela Milana Říhy. „Je to mladý kluk,“ smála se umělkyně, která je o patnáct let starší než její manžel.
Autor: Profimedia.cz
Hudebník Jan Nedvěd v minulosti šokoval, když si vzal svou partnerku Pavlínu, která je o sedmatřicet let mladší. Ačkoli jim byl předvídán brzký konec manželství, pár je stále spolu. Nedvědovi je aktuálně devětasedmdesát let.
Autor: Lenka Hatašová, iDNES.cz
Větší věkový rozdíl mezi sebou mají i herec Ivan Vyskočil a jeho partnerka Romana Fenclová. Dělí je dvaačtyřicet let.
Autor: Herminapress
Skvěle to klape s mladší manželkou hudebníkovi Petru Jandovi. Jeho manželka Alice je o čtyřicet let mladší. Mají spolu dvě dcery a harmonický vztah.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Zpěvák Martin Chodúr září vedle partnerky Ivony Selníkové, která je o sedmnáct let starší. Mají spolu syna a podle všeho ve vztahu nemají žádné problémy.
Autor: Profimedia.cz
Větší věkový rozdíl mezi sebou mají i herec a hudebník Zdeněk Podhůrský a jeho přítelkyně Veronika. Dělí je čtyřicet let.
Autor: Petr Kozlík, MAFRA
Hudebník Ondřej Soukup je spokojený vedle zpěvačky Lucie Šoralové mladší o šestadvacet let. „Vždycky jsem se posmíval těm starým blbům, co si nabrnknou mladou ženu a pak v šedesáti tlačí kočárek. No, odříkaného chleba největší krajíc, přesně to se mi stalo,“ smál se hudebník v jednom z rozhovorů.
Autor: ČTK
Mladším partnerem před pár lety šokovala herečka Hana Gregorová. Zatímco v minulosti byla ona výrazně mladší ve vztahu s hercem Radoslavem Brzobohatým, dnes je o dost starší pro změnu ona. Její partner Ondřej Koptík je o třiatřicet let mladší než ona.
Autor: Herminapress
Moderátorka Martina Gavriely je šťastná vedle hudebníka Marcuse Trana, který je o šest let mladší.
Autor: Herminapress
Mladší partnerku si našel po nevydařeném manželství herec a moderátor Ondřej Sokol. Nikola je o jednadvacet let mladší.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Větší věkový rozdíl má mezi sebou i Ornella Koktová a její manžel Josef. Ačkoli Ornella často hovořila o tom, jak jim to ve vztahu klape, v poslední době se vyrojily spekulace o vztahových problémech. Ornella se zatím veřejně k situaci nevyjádřila. Na Instagramu ale hovořila o tom, že je možná čeká stěhování, takže to na tak velké problémy nevypadá. Dělí je věkový rozdíl šestatřiceti let.
Autor: Franck Provost, iDNES.cz
Vedle mladšího partnera jen kvete Lucie Bílá. Její partner Radek Filipi je o sedmnáct let mladší.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Dříve žila vedle staršího partnera Karla Svobody. Dnes je Vendula Pizingerová manželkou mladšího muže. Její partner Josef Pizinger je o šestnáct let mladší.
Autor: Profimedia.cz
S dcerou Rozárkou, manželkou Barborou a pejskem Timonkem si užívá zpěvák Daniel Hůlka. Štěstí našel po boku partnerky, která je o třiadvacet let mladší.
Autor: archiv Daniela Hůlky, Profimedia.cz
Herec Pavel Trávníček je šťastný po boku své ženy Moniky, která je o osmatřicet let mladší.
Autor: Profimedia.cz
Velký věkový rozdíl dělí i fotografa Jana Saudka a jeho ženu Pavlínu. Jsou od sebe pětačtyřicet let.
Autor: Profimedia.cz
Výrazně mladší partnerku má nyní i herec Hynek Čermák. Po jeho boku nyní září půvabná Veronika Šmídová a mají mezi sebou věkový rozdíl šestadvacet let.
Autor: Profimedia.cz
Podnikatel Richard Chlad je o dvaatřicet let starší než jeho manželka Anna-Marie.
Autor: Herminapress
I modelka Kateřina Sokolová je spokojená vedle staršího partnera. Dělí je rozdíl pětadvacet let.
Autor: Profimedia.cz
I hokejový bůh Jaromír Jágr má zálibu ve výrazně mladších partnerkách. Jeho přítelkyně Dominika je o třiadvacet let mladší.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Daniela Zálešáková je o dvaatřicet let mladší než její partner Josef Smolík.
Autor: Profimedia.cz