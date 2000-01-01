náhledy
Že by dávalo rozum, aby si světová hvězda našla hvězdu? Mnohdy to tak opravdu bývá. Někdy se však celebrity zamilují do někoho, kdo pro ně pracuje, a je z toho láska jako trám. Podívejte se do naší galerie, komu to vyšlo, a pro koho taková láska byla jen povyražením.
Zpěvačka Christina Aguilera a její partner Matthew Rutler, který byl původně jejím asistentem během natáčení snímku Varieté, ve kterém účinkovala.
Herečka a zpěvačka Hilary Duffová chodila se svým osobním trenérem Jasonem Walshem kolem roku 2016. Hilary to nazvala „prvním vážnějším vztahem“ od doby, kdy se začátkem téhož roku rozvedla se svým dnes již bývalým manželem Mikem Comriem. Vztah ale netrval příliš dlouho a nakonec se rozešli.
Zpěvačka Britney Spearsová se zamilovala do tanečníka Kevina Federlina, který ji provázel na koncertech a natáčel s ní klipy. Nakonec si ho vzala a měla s ním dvě děti. Vztah ovšem nevyšel.
Herec Ethan Hawke se zamiloval do chůvy svých dětí. Technicky vzato byla jeho zaměstnanec. A ačkoli to zpočátku vypadalo všelijak a málokdo jim předvídal šťastný konec, tito dva se vzali a jsou spolu dodnes.
Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová propadla kouzlu vlastního bodyguarda. Shengo Deane se o ni staral několik měsíců a ochraňoval ji na každém kroku, pak mezi nimi přeskočila jiskra a měli spolu krátký románek. Jakmile se rozešli, skončila i jejich spolupráce a Kardashianová si najala jiného bodyguarda.
Herečka Natalie Portmanová a její bývalý manžel Benjamin Millepied se seznámili na natáčení filmu Černá labuť v roce 2010. Najala si ho jako osobního choreografa a spolupracoval s ní na některých baletních krocích, které ve filmu předvedla. Byli manželé asi sedm let, než se v roce 2024 definitivně rozvedli.
Raper Usher si vzal svou vlastní vizážistku Tameku Fosterovou. Uvedl, že nemohl odolat jejímu kouzlu. Nakonec se vzali a mají spolu dvě děti. Láska ovšem nevydržela. „Nevyšlo nám to. Ale přísahám, že to byla největší láska mého života. Takové city už k nikomu cítit nebudu,“ uvedla Fosterová pro People.
Hudebník John Legend si vzal tanečnici, kterou si původně najal na natáčení svého videoklipu. V jejich případě vše dopadlo na výbornou. Vzali se, mají spolu děti a vypadá to na další šťastné roky bok po boku. „Když jsem poprvé potkala Johna, měla jsem pocit, že ho znám už roky. Že jsem ho už dávno předtím potkala. Tehdy mi došlo, kdo je opravdová spřízněná duše,“ uvedla v rozhovoru s Jimmy Fallonem modelka.
Herečka a modelka Pamela Andersonová podlehla kouzlu bodyguarda Dana Hayhursta. A dokonce si ho vzala. Manželství ovšem nemělo dlouhé trvání. Bodyguard byl jejím pátým manželem. „Věci se v životě nevyvíjí tak, jak si je naplánujete. Můžete mít moře snů a jít si za nimi. Pak jich dosáhnete a zjistíte, že to vlastně od života nechcete, pak to musíte pustit a jít dál,“ uvedla herečka v dokumentu na streamovací platformě Netflix.
Herečka a zpěvačka Ariana Grande nějaký čas randila s tanečníkem Ricky Alvarezem, kterého si najala jako tanečníka. Doprovázel ji na koncertech, kde podle ní právě přeskočila jiskra. Později uvedla, že nebyl dobrý nápad randit s někým z vlastního týmu.
Zpěvačka Mariah Carey se zamilovala do Bryan Tanaky, který byl jejím tanečníkem. Jezdil s ní na tour v roce 2006. Tehdy se ale dohromady nedali, ačkoli na něj prý zpěvačka často myslela. Láska přišla až o několik let později, ale bohužel jim to stejně nevyšlo.
Herec Patrick Dempsey se se svou manželkou seznámil v kadeřnictví. Kadeřníkem ovšem nebyl on. Byla to jeho budoucí žena, kdo ho stříhal a do které se zamiloval. Technicky vzato si tedy Jillian vzala svého VIP zákazníka. A jejich láska trvá. Jsou manželé, mají děti a dokazují světu, že když je láska opravdová, ustojí ledacos.
Zpěvačka Madonna nějaký čas žila se svým tanečníkem Brahimem Zaibatem. Zdá se, že mezi zpěvačkami a tanečníky to až moc často jiskří a nemohou jeden druhému odolat.
Herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová randila hned se dvěma svými tanečníky. Jedním z nich byl Cris Judd (na fotografii).
Modelka Heidi Klumová je už nějaký čas šťastně vdaná, ale předtím randila se svým bodyguardem Martinem Kristenem.
Dnes již zesnulý herec Robin Williams zahořel láskou k chůvě svého vlastního syna. Tu si nakonec i vzal a měl s ní dceru.
Herec Arnold Schwarzenegger měl románek také s chůvou svých vlastních dětí. A co víc, počal s ní dítě.
Herec Jeff Bridges si vzal ženu, která se starala o catering během natáčení snímku Ranč Deluxe, ve kterém účinkoval. Ačkoli mu lidé ze štábu říkali, že se pomátl, když s ní začal chodit, dokázal jim i celému světu, že jejich láska je opravdová. Jsou stále spolu i desítky let poté.
Herec Nicolas Cage si technicky vzato nevzal svou zaměstnankyni, ale měl k tomu opravdu blízko. Zamiloval se totiž do své oblíbené servírky z restaurace v Los Angeles, kam pravidelně chodil na jídlo. Několik měsíců chodil jíst do restaurace v době, kdy měla směnu. Nakonec se vzali a měli spolu syna, ale vztah nevydržel.
Herec David Schwimmer se také zamiloval do servírky. Chodil pravidelně do nočního klubu, kde ho obsluhovala. Zoë Buckmanová mu nakonec porodila dceru, ale ani oni už spolu nejsou.
