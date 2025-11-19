|
Slavní, kteří se zamilovali do svých zaměstnanců
KVÍZ: Co jsme jedli a pili za socialismu?
Pamatujete si na doby Československa, nebo je znáte jen z vyprávění? Pojďte si teď spolu s námi zavzpomínat na to, co jsme tehdy jedli a pili, kam jsme si chodili pro sladké i slané speciality a jak...
Eiza Gonzalezová ukazuje světu dokonalost bez příkras
Mexická herečka a zpěvačka Eiza Gonzalezová má spoustu obdivovatelů a na Instagramu má přes osm milionů sledujících. Její dokonalá krása nedotčená plastickými operacemi nenechá jen tak někoho v...
Pes napadl ženu v parku. Při útoku přišla o část brady a rtu
Pětatřicetiletá Minna Pickellová se procházela v parku se svým jedenáctiletým psem Diem, když se k nim najednou přiřítil cizí pes a začal ho napadat. Žena se snažila svého mazlíčka ochránit a v tom...
Když mozek jede na půl plynu: proč přichází mozková mlha a jak se z ní dostat
Možná se vám někdy stalo, že jste se nedokázali soustředit, zapomínali jednoduché věci nebo vám všechno připadalo jako přes závoj. Může jít o takzvanou mozkovou mlhu. Proč vlastně vzniká a jak s ní...
Nezmenšujte si ňadra, vzkazuje modelka, která kvůli nim roky trpěla
Třicetiletá modelka Anastázie Berthierová si kvůli poprsí prošla už na základní škole drsnou šikanou. Zatímco dříve svá ňadra nenáviděla, dnes je naopak miluje a nechápe, proč si ženy ňadra nechávají...
Zdravá žárlivost neexistuje. Je to jen převlečená nejistota
Žárlivost někdy pocítil každý. Co když ale přeroste únosnou míru a začne ničit váš vztah? Stejně jako je obtížné s ní žít, je těžké se jí zbavit. Poradíme, co v takové situaci dělat.
Nebojte se, už nenaletíte. Tyto triky na nás zkouší prodejci
Nákupy hrají v předvánočním čase hlavní roli. Čeho byste se při nich měli vyvarovat, abyste zbytečně nenaletěli. Pár tipů pro vás máme...
Vlčí hlad není selháním vůle. Co se děje ve vašem těle doopravdy
Možná to také zažíváte. Je po večeři, žaludek je plný, a přesto se zničehonic dostaví neodolatelná touha sníst sáček chipsů nebo zmrzlinu přímo z krabičky. Ruka jako by jednala sama. Vyčítáte si to,...
Sladké kaše plné chutí, barev a energie. Jak začínají den známé foodblogerky?
Jak nejlépe začít den? S miskou syté, teplé a voňavé kaše. Zahřeje, zasytí a můžete ji připravit na milion způsobů – podle chuti, nálady i toho, co zrovna nejdete doma. Je to takové malé ranní...
Barbecue vepřová žebra
Střední
140 min
Barbecue žebra jsou nejlepší s čerstvým nebo rozpečeným pečivem.
Sex nebude, pokud... Hranice mezi nevinným komentářem a manipulací je tenká
„Vše je o sexu. Kromě sexu samotného, ten je o moci,“ prohlásil kdysi spisovatel Oscar Wilde. A moc, jak známo, chutná. I v ložnici. „Chceš mě? Tak pověs prádlo a vyluxuj!“ Klišé? Ne. Čistá...
Chtěla si najít muže snů, tak začala hubnout pomocí léků. Shodila 31 kilo
Devětatřicetiletá Donique Wintová byla závislá na gumových medvídcích a bonbonech. Projedla se až k obezitě a nebyla schopná si najít partnera. Proto se rozhodla pro hubnutí za pomoci injekcí. Díky...
Listopadové novoluní 2025 ve Štíru. Ticho noci přinese nové touhy
Ve čtvrtek 20. listopadu 2025 v 7:46 nastane novoluní ve znamení Štíra. V tomto okamžiku se Měsíc nachází přesně mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená strana je obrácená pryč od nás, a tak z našeho...
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...
Práce v obřích módních korporátech vás zničí, jedete na dřeň, říká návrhářka
Vytváří hedvábné šátky a kabelky, které jsou malými uměleckými díly. Její tvorbu si zamilovala i první dáma, která kabelku z dílny Andrey Vytlačilové vynesla na korunovaci krále Karla. Mladá...
Mrkněte na řasy. Aby mohly chránit, potřebují vaši důkladnou péči
Nerostou jen tak pro parádu, hrají zásadní roli při ochraně očí. A když jsou navíc krásné a pěstěné, je to jen dobře. Víte, jak se starat o své řasy?