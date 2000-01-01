náhledy
Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které zahořely láskou ke vzdálenému příbuznému a v mnoha případech si ho i vzaly. Patří mezi ně lidé z britské královské rodiny, politici ale i celebrity. Nejznámějším sezdaným příbuzenským VIP párem jsou herci Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková.
Albert Einstein byl světoznámý vědec, držitel Nobelovy ceny a tvůrce teorie relativity. Byl ale také velkým milovníkem žen a pro zálety nechodil daleko. Vzal si nakonec dokonce i svou vlastní sestřenici Elsu. Spřízněni byli ze strany matky, sestra jeho jeho matky totiž byla po sňatku Einsteinovou tchyní. Sňatek pro něj ovšem příliš neznamenal, protože svou ženu dál podváděl s jinými.
Příbuznou si vzal i britský přírodovědec Charles Darwin. Oženil se se sestřenicí z prvního kolene. Dne 29. ledna 1839 uzavřel sňatek s Emmou Wedgwoodou, která byla dcerou jeho strýce.
Básník Edgar Allan Poe se v květnu 1836 oženil se svou sestřenicí Virginií Clemmovou. Sňatek byl šokující především v tom, že nevěstě bylo v té době pouhých třináct let a Poe byl o čtrnáct let starší.
Dvaatřicátý prezident USA Franklin D. Roosevelt si vzal svou příbuznou dne 17. března 1905. Oženil se s Eleanor Rooseveltovou, která byla jeho vzdálenou sestřenicí – konkrétně sestřenicí z pátého kolene. Nevěsta si po svatbě ani nemusela měnit příjmení.
Americký právník a republikánský politik Rudy Giuliani se také oženil s příbuznou. Jeho žena Regina Peruggi byla jeho sestřenicí z druhého kolene.
Slavný americký loupežník Jesse James si vzal také svou příbuznou. Jeho ženou se stala Zerelda Amanda Mimmsová, která byla jeho první sestřenicí z matčiny strany.
Zpěvák Jerry Lee Lewis byl během svého života ženatý celkem sedmkrát. Nejznámějším a nejkontroverznějším sňatkem bylo v roce 1957 manželství s jeho tehdy třináctiletou sestřenicí Myrou Gale Brownovou, což způsobilo obrovský skandál a málem zničilo jeho kariéru.
První ženou krále Karla III. byla Diana. I tito dva byli vzdálenými příbuznými. Jejich rodinné linie se protínaly na několika místech, přičemž nejčastěji se uvádí, že byli 16. bratranci a sestřenicemi.
Princ William a princezna Kate představují téměř pohádkový pár. Pro lásku museli bojovat a zdá se, že to stálo za to. Jsou příbuzní velmi vzdáleně, a to jako 14. až 15. bratranci a sestřenice z několika různých linií. Jejich společnými předky jsou převážně šlechtici z 15. a 16. století, například Sir Thomas Fairfax a jeho manželka Agnes Stricklandová, nebo přes linii princezny Diany rodina Gascoigne.
Vévodkyně Meghan a princ Harry mají mezi sebou také příbuznost. Pár je geneticky propojen – více než 200 způsoby – prostřednictvím předka zesnulé královny matky.
Třetí americký prezident Thomas Jefferson si vzal svou příbuznou. Dne 1. ledna 1772 se oženil s Marthou Wayles Skeltonovou, která byla jeho sestřenicí ze třetího kolene.
Slavný britský režisér David Lean si vzal také svou příbuznou. Jeho první manželkou byla Isabel Leanová, která byla jeho sestřenicí. (Na fotografii je s herečkou Sophií Lorenovou)
Herečka Greta Scacchi měla dlouhodobý partnerský vztah se svým bratrancem z matčiny strany, Carlem Mantegazzou. Nikdy si ho ale nevzala.
S manželem byla vzdáleně příbuzná i královna Alžběta II. Ona a princ Filip byli pravnuky britské královny Viktorie. Philipova matka byla pravnučkou královny Viktorie, což z něj činilo příbuzného z řady Mountbattenů i následníka britského trůnu.
Příbuznou si vzal i Saddam Hussein. Jeho první a hlavní manželkou byla Sadžida Talfahová, která byla jeho sestřenicí z prvního kolene.
Král Jiří V. a královna matka Mary byli bratranci, jejich společným předkem byl Jiří III. Marie si původně měla vzít staršího bratra Alberta, který ovšem několik týdnů po zasnoubení zemřel na zápal plic. O rok později si vzala jeho bratra Jiřího, budoucího krále Jiřího V.
