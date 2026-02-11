Zůstalo to v rodině. Slavní, kteří si vzali své příbuzné nebo s nimi randili

Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které zahořely láskou ke vzdálenému příbuznému a v mnoha případech si ho i vzaly. Patří mezi ně lidé z britské královské rodiny, politici ale i celebrity. Nejznámějším sezdaným příbuzenským VIP párem jsou herci Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková.
Slavní, kteří randili nebo si rovnou vzali příbuzné. Albert Einstein se stal synonymem génia. Kromě vysokého IQ (údajně 170) však... Charles Darwin v roce 1881 Co se dělo dny předtím, než jej nalezli? Franklin D. Roosevelt při vyhlášení války Japonskému císařství Rudy Giuliani (3. dubna 2025) Jesse James pózoval rád. Zpěvák Jerry Lee Lewis Princ Charles se na korunu připravoval celý život. Nyní tento okamžik nastal.... Princ William a princezna Kate na hradě Windsor na banketu u příležitosti... Vévodkyně Meghan a princ Harry v Bogotě na návštěvě Kolumbie (15. srpna 2024) Třetí americký prezident Thomas Jefferson (portrét z zhruba z roku 1801)

