Zůstalo to v rodině. Slavní, kteří si vzali své příbuzné nebo s nimi randili
Žádoucí ošklivost. Kontroverzní česká olympijská kolekce v konkurenci obstojí
Vypadá to, že se blýská na lepší časy. Český olympijský výbor snad konečně pochopil, že olympijská kolekce může být jak účelným, tak i módním počinem. Oděvy pro hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo...
Krásky, které letos budou na zimních olympijských hrách
Jsou nejen skvělé ve sportu, ale navíc jsou i velmi pohledné. Podívejte se do naší galerie na hvězdné sportovkyně, které letos dorazí na Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a jsou in i na sociálních...
Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí
Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...
Slavní, kteří jsou rodina. Tyto příbuzenské vztahy byste nečekali
Podívejte se do naší galerie na slavné osobnosti, u kterých byste zřejmě ani neřekli, že mohou být příbuznými. A přesto je to tak. Příbuzný je Michael Douglas se Scarlett Johanssonovou, Marisa Tomei...
KVÍZ: Nejen pro pamětníky spartakiády: Co víte o fenoménu své doby?
Spartakiáda byla fenoménem své doby – masová událost, která zanechala stopu ve sportu, kultuře i vzpomínkách několika generací. Vyzkoušejte si kvíz a zjistěte, jak dobře se orientujete v jejích...
Narodila se bez možnosti mrkat. Drsná šikana mladou ženu navždy poznamenala
Dnes devatenáctiletá Sabrina Burlandová z Arizony se narodila bez svalu, který umožňuje zavřít víčko. Jde o genetickou poruchu známou jako vrozená ptóza, kterou má po svém otci. Kromě zdravotních...
Bodují nejen ve sportu, ale i u žen. Tihle krasavci letos závodí na olympiádě
Podívejte se do naší galerie, kteří fešáci se letos vydali bojovat na zimní olympijské hry. Tito chlapi mají úspěch nejen ve sportu, ale i u žen. Patří mezi ně nejen sportovci ze světa, ale také...
Nádech, výdech, vzpomínka. Co se v těle děje, když vám něco voní
Tipnete si, kolik vůní jsme zhruba schopni rozeznat? Člověk prý umí rozlišit i miliony vůní a ženy mají až o dvacet procent jemnější čich než muži.
Protahujete se správně? Vědci vyvrátili sedm mýtů o strečinku
Protahování je neodmyslitelnou součástí tréninku – ať už vyrážíte do posilovny, nebo třeba běhat. Jenže je opředené spoustu pověr a nejasností. Je lepší strečink před cvičením, nebo po něm? Opravdu...
Sexy nejen na Valentýna. Prádlo, které vás potěší klidně každý večer
Už jen párkrát se vyspíme a je tady svátek všech zamilovaných – svatý Valentýn. Že této „americké“ tradici neholdujete? Nevadí, potěšit svého milého novým svůdným prádlem můžete bez ohledu na to,...
Vydělej peníze a dám ti semeno. Motivací k přihlášce do Výměny bylo dítě
Nová Výměna manželek se nesla ve znamení odlišných životních stylů. Zatímco jedna rodina žije uprostřed moravských vinohradů, druhá si užívá pohodlného života ve středních Čechách. Na první pohled...
Cesta k perfektnímu orgasmu? Tlačit na pilu nepomůže, zkuste na něj zapomenout
Určitě jste už mnohokrát zažili, že čím víc po něčem toužíte, tím víc se vám to vzdaluje. Něco se jen tak „ulovit“ nedá a zdá se, že lepším řešením je změnit přístup a přestat se urputně snažit. Máme...
Mámo, dovez medaili! Které olympioničky si i po porodu plní sportovní sen?
Dřív se mělo za to, že mateřství ve vrcholovém sportu automaticky znamená konec velkých soutěží, snů a plánů. I když je díky rozvoji ženského profesionálního sportu situace lepší než před dekádami,...
Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které zahořely láskou ke vzdálenému příbuznému a v mnoha případech si ho i vzaly. Patří mezi ně lidé z britské královské rodiny, politici ale i celebrity....
Naučte se nastavit hranice. Ne není konec světa, ale nádech pro vás
Připadáte si vyčerpaní, bez energie a máte pocit, že od vás ostatní víc berou, než vy od nich přijímáte? Měli byste se naučit asertivní komunikaci – tedy ovládat umění říci „ne“ bez výčitek svědomí....
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
Kosmetika ve stylu hygge. Cílem je vypadat dokonale odpočatě
Jak nejlépe dokázat okolnímu světu, že je vám hej? Tak, že budete vypadat odpočatě. Hydratovaná a jemná pleť a make-up pod taktovkou přirozenosti k tomu směřují. Vyzkoušejte hygge trendy.
Když stres nikdy nekončí, ani odpočinek nepomáhá. Co s tím?
Stres se stal běžnou součástí našich životů. Nepřichází už jen ve vypjatých situacích, ale doprovází nás nenápadně každý den – v práci, doma, ve vztazích i ve chvílích, kdy bychom si měli odpočinout....