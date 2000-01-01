náhledy
Podívejte se do naší galerie na známé zamilované filmové dvojice, které se staly ikonickými a znají je lidé napříč světem. Patří sem pár z Titaniku, Zápisníku jedné lásky, Romea a Julie, Matrixu, Supermana, Bodyguarda, Písně pro nevěstu a dalších proslulých snímků.
Na film Zápisník jedné lásky a neskutečné pouto herců Rachel McAdamsové a Ryana Goslinga alias Allie a Noaha nelze zapomenout.
Ikonickou dvojici ztvárnili ve filmu Barbie i herci Margot Robbie alias Barbie a Ryan Gosling alias Ken. Ačkoli ve filmu neskončili spolu, neodmyslitelně tito dva po desítky let zkrátka patří k sobě.
Záběr z filmu Zrodila se hvězda, kde předvedla zpěvačka Lady Gaga obdivuhodný výkon, a stejně tak i herec Bradley Cooper. Ztvárnili postavy Ally a Jacksona.
Po boku Jennifer Greyové v hitu Hříšný tanec zazářil Patrick Swayze. Tato milenecká dvojice vstoupila do dějin. Na Frances alias Baby a Johnnyho nelze zapomenout.
Ikonickou mileneckou dvojicí byli i herci Angelina Jolie a Brad Pitt ve filmu Pan a paní Smithovi. Tam totiž navíc přeskočila jiskra a tito dva se dali dohromady.
Kdo dnes nezná Pretty Woman? Hollywoodský trhák, ve kterém zazářil herec Richard Gere a herečka Julia Robertsová milují především ženy dodnes. A postavy Vivian a Edwarda málokdo překoná.
Nezapomenutelnou zamilovanou dvojicí ve filmu Mumie byli i herci Rachel Weiszová a Brendan Fraser alias Evelyn a Rick.
Především mladší generace asi budou souhlasit, že ikonickou mileneckou dvojicí byli Edward a Bella ve snímku Stmívání. Ztvárnili je herci Robert Pattinson a Kristem Stewartová. Nějaký čas po natáčení dokonce i tvořili pár v reálném životě.
Zcela nezapomenutelní byli herci Leonardo DiCaprio a Kate Winsletová jako milenecká dvojice ve snímku Titanic. Jack a Rose jsou ikoničtí.
A těžko bychom mohli zapomenout zmínit i romantický snímek Notting Hill, kde exceloval Hugh Grant a Julia Robertsová.
Dalším romantickým, ale velmi smutným snímkem je Město andělů, kde si zamilovanou dvojici zahráli herci Nicolas Cage a Meg Ryanová.
I pár z filmu My Fair Lady se stal ikonickým. Herci Audrey Hepburnová a Rex Harrison alias Líza a profesor Henry Higgins na plátně ukázali, jaká také může být láska.
Snímek Zamilovaný Shakespeare s romantickou dvojicí v podání Gwyneth Paltrowové a Josepha Fiennese v našem výčtu nemůže chybět.
Stejně tak jako Piráti z Karibiku a dvojice Keira Knightley a Orlando Bloom alias Elizabeth a Will.
Stejně tak film Pomáda a herci John Travolta a Olivia Newton Johnová alias Danny a Sandy
Milostnou dvojicí byli bezpochyby i herci Margot Kidderová jako Lois a Christopher Reeve jako Clark Kent alias Superman ve filmu Superman z roku 1978.
Nelze opomenout snímek Deník Bridget Jonesové, kde excelovala herečka Renée Zellwegerová a herec Colin Firth jako Bridget a Mark.
Snímek Velký Gatsby z roku 1974 přinesl herce Roberta Redforda a herečku Miu Farrowovou jako Gatsbyho a Daisy.
Ve snímku Věčný svit neposkvrněné mysli excelovali herci Kate Winsletová a Jim Carrey jako Clementine a Joel.
Nezapomenutelnou dvojicí byli i herci Leonardo DiCaprio a Claire Danesová jako Romeo a Julie ve stejnojmenném snímku.
Ve snímku 10 důvodů, proč tě nenávidím zazářily hvězdy Heath Ledger a Julia Stilesová jako Patrick a Kat.
Když Harry potkal Sally. Ikonický snímek, ve kterém hlavní role ztvárnili herci Meg Ryanová a Billy Crystal alias Sally a Harry.
Ikonickým párem byli ve filmu Matrix i herec Keanu Reeves alias Neo a herečka Carrie-Anne Mossová alias Trinity.
Hvězdy Cary Grant a Katharine Hepburnová ve snímku Leopardí žena jsou také nezapomenutelným párem.
Ve snímku Píseň pro nevěstu se jako romantický pár představili herci Drew Barrymoreová a Adam Sandler alias Julia a Robbie.
Herci Tom Hanks a Meg Ryanová zazářili v romantickém snímku Samotář v Seattlu, ale i Láska přes internet. Těmto dvěma to zkrátka před kamerou skvěle šlo.
Ve snímku Detektiv Nick v New Yorku se objevila ikonická dvojice Nicka a Nory v podání herců Williama Powella a Myrny Loyové.
Ve filmu Za zvuků hudby z roku 1965 vynikli v milostné dvojici herci Julie Andrewsová a Christopher Plummer.
Herec Kevin Costner a zpěvačka Whitney Houstonová ve filmu Bodyguard. Patří mezi jednu z nejikoničtějších dvojic a snímek je úspěšný i roky po svém natočení.
A zcela jistě nelze zapomenout na snímek Angelika, kde se v milenecké dvojici představili herci Michele Mercierová a Robert Hossein jako Angelika a Joffrey de Peyrac.
