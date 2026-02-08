|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Nejikoničtější filmové páry všech dob. Milovali jste je taky?
Žádoucí ošklivost. Kontroverzní česká olympijská kolekce v konkurenci obstojí
Vypadá to, že se blýská na lepší časy. Český olympijský výbor snad konečně pochopil, že olympijská kolekce může být jak účelným, tak i módním počinem. Oděvy pro hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo...
Slavné hvězdy, kterým alkohol zničil život i kariéru
„Suchý“ únor je v plném proudu. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které bez alkoholu nedokázaly být mnohdy ani jeden den, natož měsíc. Propadly alkoholu a způsobily tím nejen sobě obrovské...
Krásky, které letos budou na zimních olympijských hrách
Jsou nejen skvělé ve sportu, ale navíc jsou i velmi pohledné. Podívejte se do naší galerie na hvězdné sportovkyně, které letos dorazí na Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a jsou in i na sociálních...
Žena zhubla díky injekcím. Pak přišel šok, narostla jí extrémní prsa
Třicetiletá Britka Tianna Moonová z Velké Británie byla v sedmém nebi, když se jí konečně po trápení s nadváhou podařilo díky injekcím na hubnutí a operaci shodit přebytečná kila. Radost ale brzy...
Trapasy slavných na place. Tak se znemožnili před ostatními
Každému z nás se někdy stal trapas, na který by raději zapomněl. A jinak na tom nejsou ani slavné hvězdy, které trapasy prožily rovnou během natáčení a nikdy na ně nezapomenou. Podívejte se do naší...
Falešné, přesto slavné: AI siamská dvojčata září na Instagramu
Říkají si Valeria a Camila, mají být z Miami a jsou siamská dvojčata. Nejsou to ovšem reálné ženy. Vytvořila je umělá inteligence a je až neskutečné, jak rychle se staly populárními. Postují...
Imunitu podpoříte nejen vitaminy. Zkuste taky spát a odpočívat
V zimě na vás číhá nejen spousta bacilů, svou daň si vybírají i krátké chladné dny bez dostatku slunce. Výsledkem je, že se cítíte často unavení, malátní, nic se vám nechce… Co s tím?
V barvě přírody. Zelená je odstín nejlepších kosmetických pomocníků
Kosmetika v barvě přírody dokáže povzbudit nejen pleť, ale i zlepšit náladu. Vyzkoušejte třeba produkty s olivovým olejem nebo zeleným čajem – vaše pleť bude hebká a budete se cítit prostě dobře.
Správná péče v šestinedělí: proč nespěchat a dát tělu čas
Šestinedělí není vhodnou dobou na lámání rekordů. S mateřskou rolí je potřeba se sžít pomalu, krok za krokem, a dopřát si prostor k tomu, aby se žena v „novém“ těle i životní roli cítila dobře a byla...
Nejikoničtější filmové páry všech dob. Milovali jste je taky?
Podívejte se do naší galerie na známé zamilované filmové dvojice, které se staly ikonickými a znají je lidé napříč světem. Patří sem pár z Titaniku, Zápisníku jedné lásky, Romea a Julie, Matrixu,...
Mít všeho tak akorát, zažít lásku, vychovat děti. Jak vypadá nový luxus?
Co je to luxus? Něco, po čem většina lidí touží a málokdo si to může dovolit? Červený sporťák na parkovišti před načančaným zámečkem? A všimli jste si, že většina celebrit, které si vzaly život pod...
Kvůli akné modelka nechtěla vycházet z domu, po letech se ho zbavila
Pětadvacetiletá modelka a influencerka Alix Earle z USA roky bojoval s bolestivým akné, za které se tak styděla, že někdy ani nechtěla vycházet ven z domu. Z noční můry však nakonec udělala přednost...
Být milenkou není výhra. Jsou vždy druhé a šance na vztah mají mizivé
I když jsou často společností odsuzovány, v roli milenky se za život objevila nejedna žena. Neznamená to však, že by měly padnout v zatracení. I na nich se totiž vztah se ženatým či zadaným mužem...
Hlíva jako elixír zdraví. Hlídá cholesterol a posiluje imunitu
Je k dostání po celý rok, výborně chutná a tělu dodává přesně to, co potřebuje. Hlíva ústřičná obsahuje cenné vitaminy, minerály i vlákninu a prospívá imunitě, trávení, cévám i pokožce. Skvělá volba...
Příliš štíhlé celebrity. Za extrémním hubnutím jsou často injekce
V minulosti se mluvilo o jejich kilech navíc a doporučovali jim hubnutí. Dnes jsou štíhlé příliš a pro změnu jim radí, aby se najedly. Řeč je o slavných osobnostech, které za sebou mají výraznou...
Horoskop pro každé znamení na 7. týden roku 2026
Únor se pomalu sune ke svému druhému týdnu a nás čeká svátek sv. Valentýna. Co si pro nás do následujících dní připravily hvězdy? Berani, máte pocit, že na ubíhající dny koukáte z rychlíku. Zpomalte...
Hrozný make-up. Sítě baví i rozděluje trend, který si utahuje z fanynek MAGA
Možná jste v posledních měsících zaregistrovali trend konzervativní dívky, který stvořila komička Suzanne Lambertová známá ze sociálních sítí. Někdy je označován také jako MAGA make-up nebo...