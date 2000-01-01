náhledy
Spojení modelky a sportovce nebo jiné VIP osobnosti a sportovce je v šoubyznysu celkem běžný. Podívejte se do naší galerie na nejznámější páry, které se daly dohromady. Patří sem zahraniční i české hvězdy. Někomu láska krásně kvete, jiní si nakonec našli druhou půlku v jiných „vodách“.
Autor: ČTK
Zpěvačka Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025. Zdá se, že tento pár si užívá ty nejkrásnější roky a brzy je čeká veselka.
Autor: Reuters
Dalším spojením VIP osobnosti a sportovce jsou manželé Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka. Moderátorka a bývalý fotbalista jsou spolu téměř deset let.
Autor: iDNES.cz / Marek Navrátil
Skvěle to klape i moderátorce a modelce Lucii Šlégrové a hokejistovi Jiřímu Šlégrovi.
Autor: Instagram @lucieslegr
Dalším VIP spojením jsou hráč amerického fotbalu Josh Allen a herečka a zpěvačka Hailee Steinfeldová. Svou lásku už zpečetili sňatkem.
Autor: Profimedia.cz
Olympijská vítězka a influencerka Simone Bilesová je ve vztahu s hráčem amerického fotbalu Jonathanem Owensem.
Autor: Profimedia.cz
Hráč amerického fotbalu Russell Wilson žije se zpěvačkou Ciarou. Vzali se už v roce 2016.
Autor: Reuters
Příkladným manželským párem jsou fotbalista Pavel Kadeřábek a jeho manžela modelka Tereza. Mají spolu tři děti a skvěle jim to klape.
Autor: Profimedia.cz
Asi nejznámějším spojením VIP osobnosti a sportovce jsou manželé Beckhamovi. I přes spoustu karambolů v životě jsou stále spolu. Mají tři syny a jednu dceru a zdá se, že v tomto případě spojení fotbalisty a zpěvačky bylo zkrátka skvělou volbou.
Autor: Reuters
Klape to i hokejistovi Jaroslavu Bednářovi a jeho ženě modelce Lucii Hadašové. I oni už spolu mají tři děti a žijí spokojeným a poklidným životem.
Autor: Herminapress
Na velkou lásku to vypadalo i u snowboardisty Shauna Whitea a herečky Niny Dobrevové. Zasnoubili se, ale nakonec na svatbu nedošlo a rozešli se.
Autor: Profimedia.cz
Topmodelka Gisele Bündchenová byla několik let vdaná za hráče amerického fotbalu Toma Bradyho. Vzath se ale rozpadl a nyní je modelka šťastná po boku jiného muže.
Autor: Reuters
Naopak vztah bývalé tenistky Anny Kurnikovové a hudebníka Enrique Iglesiase jen vzkvétá. Nedávno se jim narodilo čtvrté dítě. Pár je spolu dohromady přes čtyřiadvacet let.
Autor: Reuters
Dalším příkladným párem z Česka jsou modelka a moderátorka Radka Rosická a její manžel fotbalista Tomáš Rosický.
Autor: Česko-Slovenský ples / Peter Frolo
Vztah má i hokejista Mike Fisher a zpěvačka Carrie Underwoodová. Jsou spolu více než šestnáct let.
Autor: ČTK
Dalším super párem z Čech jsou hokejový útočník Patrik Eliáš a modelka a moderátorka Petra Eliáš Voláková.
Autor: Marek Navrátil
Dříve se sportovcem byla i herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová. Se sportovcem Alexem Rodriguezem byla čtyři roky.
Autor: AP
I herečka a zpěvačka Jessica Simpsonová žila s hokejovým obráncem Ericem Johnsonem. Byli spolu zhruba patnáct let.
Autor: Profimedia.cz
Americká zpěvačka a tanečnice Teyana Taylorová a americký basketbalista Iman Shumpert spolu byli přibližně deset let. Z toho sedm let byli manželé.
Autor: Profimedia.cz
V minulosti se sportovcem žila i podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová. Byla ve vztahu s Reggie Bushem, který je hráčem amerického fotbalu.
Autor: Profimedia.cz
Super párem jsou i modelka Jitka Nováčková a fotbalista Tim Sparv.
Autor: Instagram / Jitka Nováčková
Hráč amerického fotbalu Eric Decker je v manželství s Jessie James Deckerovou, která je zpěvačkou.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a zpěvačka Gabrielle Unionová a bývalá hvězda NBA Dwayne Wade jsou manželé od roku 2014. Ačkoli to jeden čas vypadalo na rozchod, pár všechny problémy ustál a jsou spolu.
Autor: ČTK
Herečka a zpěvačka Vanessa Hudgensová je ve vztahu s Colem Tuckerem, který je hráčem baseballu.
Autor: Profimedia.cz
Dalším českým párem, kde se spojila VIP osobnost a sportovec jsou manželé Kováčovi. Klára je modelkou a Radek Kováč fotbalistou. Mají spolu dva syny a jsou spolu přes dvacet let.
Autor: Profimedia.cz
Americká raperka a herečka Megan Thee Stallionová žije s Klay Thompsonem, který je americký basketbalista.
Autor: ČTK
I fotbalista Cristiano Ronaldo „vybíral“ mezi modelkami. Jeho milou je krásná Georgina.
Autor: Profimedia.cz