náhledy
Každá láska se na počátku jeví jako jedinečná a ta, která vše ustojí. Ne vždy se však vyplní představy o nekonečném vztahu a své o tom vědí i známé osobnosti, které mnohdy k rozvodu dospěly po desítkách let od svatby. Podívejte se do galerie, které zahraniční i české VIP už jsou rozvedené.
Autor: koláž iDNES.cz
Vztah Deborry-Lee Funesové a herce Hugha Jackmana byl často vychvalován až do nebes a zdálo se, že dokonalejší manželství snad ani neexistuje. Přesto však i tento pár došel do bodu, kdy se rozvod zdál jako jediné nejlepší východisko. Už spolu nejsou. Rozvedli se po sedmadvaceti letech.
Autor: AP
Melinda Gatesová a Bill Gates spolu byli sedmadvacet let. A dnes Gates tvrdí, že byl rozvod věcí, které ve svém životě lituje. „Rozvod byl utrpením pro nás oba. Minimálně dva roky jsme tím trpěli,“ uvedl.
Autor: Reuters
Podnikatelka Kris Jennerová podotkla, že kdyby se její manžel nerozhodl proměnit v ženu, zůstali by spolu. Jejich děti ovšem mají za to, že by manželství vydržet nemohlo, protože byli každý až příliš jiný. „Na konci byl rozvod vysvobozením pro nás oba. Ačkoli rozvod nikdy není příjemná záležitost a člověk lituje a stydí se,“ myslí si Jennerová.
Autor: Profimedia.cz
Rozvodu lituje i herec Morgan Freeman. Jeho bývalá žena však tvrdí, že rozvod byl pro ni velkou úlevou. Poslední roky totiž ve vztahu trpěla. Freeman měl mít sexuální vztah s nevlastní vnučkou, a to prý pro jeho ženu byla poslední kapka, na začátku to ovšem byla velká láska a herec mnohokrát uvedl, že měl ve své ženě obrovskou podporu.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Miley Cyrusová (uprostřed) a její rodiče Billy Ray Cyrus a Tish Cyrusová. Ačkoli byl jejich vztah na počátku brán jako osudový, nakonec i mezi nimi vznikla propast a rozvedli se. „Radši vidím mámu a tátu každého někde jinde. Věřte mi, že to tak je lepší,“ smála se v jednom z rozhovorů zpěvačka.
Autor: AP
Modelka Gisele Bündchenová nechtěla nějaký čas rozvod s Tomem Bradym přiznat, protože jí bylo líto, že to mezi nimi neklapalo. Byla přesvědčená o tom, že jde o lásku na celý život. Z rozvodu se však oklepala a dnes už je šťastná po boku jiného muže. „Myslíte si, že láska je navždy. Prožíváte ty dokonalé chvíle na počátku vztahu. Je to omamné, návykové. Ale někdy to odejde a nic s tím neuděláte. Tak to je. To je život,“ svěřila se pro People.
Autor: Reuters
Velkým šokem pro fanoušky bal i rozvod hudebníka Joe Jonase a herečky Sophie Turnerové. Jevili se jako dokonalý pár, ale opak byl pravdou. Nechtěli přiznat detaily rozvodu, nebyl za ním niko třetí, ale jejich vztah lidé přirovnávali k italské domácnosti.
Autor: Reuters
Designérka Christine Baumgartnerová a herec Kevin Costner spolu byli přes dvacet let, když došlo na rozvod. Žádost podala Christine a dodnes mlží o tom, co ji k takovému rozhodnutí vedlo. Delší čas pak vedli bitvy o majetek.
Autor: Profimedia.cz
Manželství herečky Reese Witherspoonové vypadalo jako idylka. S Jimem Tothem si pořídila benjamínka a užívala si zamilované chvilky v Los Angeles, kde si koupili obrovský dům. Po několika letech však oznámili rozvod. „Nic není takové, jaké se zdá. Nevěřte věcem, které vidíte na internetu. Lidé si tvoří vlastní realitu, která má k té pravé opravdu daleko,“ podotkla herečka.
Autor: AP
Jedním z nejbouřlivějších rozvodů Hollywoodu byl jistě ten mezi herečkou Angelinou Jolie a hercem Bradem Pittem. Soudili se o majetek, děti a prali špinavé prádlo na veřejnosti.
Autor: AP
A další šílený rozvod probíhal mezi herci Johnnym Deppem a Amber Heardovou. Vytahovali na sebe vzájemně před svědky nechutnosti a vypadalo to, že ani jeden neodejde s čistým štítem. Rozvod málem přispěl k ukončení jejich herecké kariéry. Nakonec to dopadlo v rámci možností dobře, ale oba si dodnes nemohou přijít na jméno.
Autor: Reuters
Rozvod Jeffa Bezose a MacKenzie Scottové v roce 2019 byl jedním z nejdražších v historii, který ukončil jejich pětadvacetileté manželství. MacKenzie získala přibližně 4 % akcií společnosti Amazon (hodnota v době rozvodu činila zhruba 36 miliard dolarů), čímž se stala jednou z nejbohatších žen světa. Pár má spolu čtyři děti.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Isla Fisherová a herec Sacha Baron Cohen, známý jako filmový Borat, spolu žili třináct let, než se rozvedli.
Autor: AP
Hudebníci Gwen Stefani a Gavin Rossdale oznámili rozvod v srpnu 2015 po třinácti letech manželství, přičemž jako důvod uvedli „nepřekonatelné rozdíly“. Rozchod, který byl pro mnohé šokem, údajně způsobila nevěra Rossdalea s chůvou jejich tří synů. Rozvod byl oficiálně dokončen v roce 2016, přičemž oba se zavázali ke společné péči o děti.
Autor: Reuters
Obrovským překvapením byl rozvod herečky Meryl Streepové. S manželem Donem Gummerem se rozvedli po dlouhých pětačtyřiceti letech. Jejich kolegové nechápali, že chtěli po tolika letech ještě řešit nepříjemnosti kolem rozvodu. Streepová se však nechala slyšet, že nepatří do starého železa a chce si ještě užívat života.
Autor: Reuters
Manželství Arnolda Schwarzeneggera a Marie Shriverové skončilo kvůli hercově nevěře. Prasklo na něj, že měl poměr s jejich domácí a navíc s ní počal dítě. Se Schwarzeneggerem prý měla Shriverová svatou trpělivost, ale pohár přetekl a už dál nechtěla jeho chování snášet.
Autor: Profimedia.cz
Měli spolu tři děti, vypadali jako dokonalý pár, ale pak oznámili rozvod. Herečka Jessica Alba se rozvedla po sedmnácti letech od svatby.
Autor: Reuters
Ke konci manželství se rozhodli i zpěvačka Jessica Simpsonová a Eric Johnson. Byli spolu čtrnáct let.
Autor: Profimedia.cz
Herci Melanie Griffithová a Antonio Banderas byli manželé osmnáct let. Oba měli dokonce vytetovaná jména toho druhého na těle, ale jejich láska bohužel nevydržela.
Autor: AP
Šokující byl i rozvod herců Bena Afflecka a Jennifer Garnerové. Rozchod oznámili krátce poté, co oslavili desáté výročí sňatku.
Autor: Getty Images
Nedá se říct, že by byl herec Ben Affleck zrovna v rovině rozvodů dítětem štěstěny. Nevyšlo mu totiž ani manželství s Jennifer Lopezovou. S tou se rozvedl po dvou letech.
Autor: AP
Jako osudovou lásku líčil vztah herec Channing Tatum s herečkou Jennou Dewanovou. Ani tento pár už však není pohromadě. Rozvedli se po devíti letech. Ale celkem šest let se soudili o péči o dítě i majetek.
Autor: Reuters
Smutní byli fanoušci z rozvodu herců Justina Therouxe a herečky Jennifer Anistonové. Manželé byli tři roky. V minulosti byla herečka vdaná i za herce Brada Pitta. S tím byla pět let, ale vyfoukla jí ho kolegyně Angelina Jolie.
Autor: Reuters
Bývalí manželé Gwyneth Paltrowová a Chris Martin se díky internetovému kurzu vědomě „rozpárovali“ a i po rozvodu jsou prý dobří přátelé. Teď už oba mají nové partnery. A v manželství byli deset let.
Autor: AP
Zpěvačka Mariah Carey se se svým o jedenáct let mladším mužem Nickem Cannonem rozvedla po šesti letech manželství.
Autor: Profimedia.cz
Herci Tom Cruise a Katie Holmesová se rozvedli po necelých šesti letech manželství.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Taťána Kuchařová a herec a hudebník Ondřej Gregor Brzobohatý se rozvedli po zhruba pěti letech manželství. Jejich láska vypadala dokonale, ale pravda byla podle páru někde jinde.
Autor: Profimedia.cz
Sportovci Gabriela Soukalová a Petr Koukal se vzali v květnu 2016. Rozvedli se o čtyři roky později.
Autor: Ondřej Kaftan
Politici Jana Nečasová a Petr Nečas se rozvedli po třinácti letech manželství. „Jako manželé jsme se po čase vzájemně odcizili a v poslední době jsme ani netrávili téměř žádný čas společně. Náš blízký osobní a po všech stránkách naplněný vztah tak po 21 letech končí,“ sdělila Nečasová v červnu loňského roku. „Budoucímu exmanželovi přeji v jeho dalším osobním životě štěstí,“ doplnila toto pondělí.
Autor: ČTK
Velmi nadějně vypadalo i manželství herečky Veroniky Žilkové a Martina Stropnického. Těžko říct, co vše stálo za jejich rozchodem, ale jisté je, že jejich manželství už podle obou stran nebylo dál udržitelné. Rozvedli se po čtrnácti letech.
Autor: Václav Šlauf / MAFRA / Profimedia
Rozvodem skončil i vztah herců Pavly Tomicové a Ondřeje Malého. Ti se rozvedli po devatenácti letech.
Autor: Profimedia.cz
Rozvodem šokoval i známý kuchař Radek Kašpárek. Vztah líčil jako idylický, ale nakonec skončila jejich láska rozvodem. S Andreou byli manželé pět let.
Autor: Profimedia.cz
Vzájemně se po letech soužití na rozvodu dohodli i herci Hynek Čermák a Veronika Macková. Manželé byli přibližně sedm let.
Autor: Profimedia.cz