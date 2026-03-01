|
KVÍZ: Zvládli byste přijímačky z češtiny? Otestujte si znalost přísloví
Znáte opravdu všechna česká přísloví? Tento kvíz vás prověří nejen v nejznámějších rčeních, ale také v těch, která v minulých letech při přijímacích zkouškách z českého jazyka dokázala zaskočit i...
Odhalená poprsí, dokonalé křivky a masky. To nejlepší z karnevalu v Riu
Festival v brazilském Riu de Janeiro za poslední roky odhalil mraky skvělých tanečníků i tanečnic a jejich propracované kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr těch nejpikantnějších...
Trvalá, suchý šampon i Živé květy. Krása made in socialistické Československo
V šedesátých letech se účesy šplhaly do výšin, o jakých si může nechat snít i Marge Simpsonová, v osmdesátkách zase letěla krepatá trvalá. Ani šedivé období, kdy vládla strana a unifikace,...
Slzy u moře, šok z paneláku. Vyměněná manželka letěla do Itálie
Nová Výměna manželek zavedla diváky do slunné Itálie. Pohodová Dáša si vyzkoušela život v rodině s úplně jiným životním stylem a musela se poprat s jazykovou bariérou. Zdeňka si připomněla, jaký je...
Nejdřív hubnutí a pak nutná operace. Žena se změnila k nepoznání
Když měla čtyřiadvacetiletá Elliemay Sherwinová své „nejtěžší“ období, vážila sto šedesát kilogramů. Pak jí lékaři řekli, že s takovou nadváhou nikdy nebude mít potomky. To ji natolik vyděsilo, že se...
Žena spolkla celou lžičku, mohla za to bizarní nehoda
Osmadvacetiletá Reymy Amelinckxová z Belgie může děkovat osudu, že přežila poté, co se málem zadusila spolknutou lžičkou. A jak se jí podařilo lžičku spolknout? Za vše může její pes, který se chtěl...
Vitamin D je sluneční zázrak. V zimě hledejte zdroje v lednici
Kdy naposledy jste se zamýšleli nad vitaminem D? Zatímco v létě si ho načerpáme skrze sluneční paprsky, v zimě je to trochu složitější. Češi často trpí jeho nedostatkem, právě proto si teď zaslouží...
Srdeční selhání není infarkt. Jak poznat varovné signály včas
Mnoho lidí vůbec netuší, že srdeční selhání je onemocnění, které vůbec nesouvisí s infarktem, ale umírá se na něj více než na rakovinu nebo právě infarkt. Zvláště ohroženi jsou lidé s vysokým tlakem,...
Když je pleť na nervy. Stres se podepisuje i na naší pokožce
Věděla jste, že jsou kůže a nervová soustava velmi úzce propojené? Stres, emoční přetížení, nedostatek spánku i dlouhodobé napětí se tak velmi rychle projeví na kvalitě pokožky. Poradíme vám, jak o...
Váhy čekají komplikace, Býkům bude přát štěstí. Co říká horoskop na březen
Třetí měsíc roku 2026 přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co březen přinese jednotlivým znamením, na co se mohou těšit, čeho...
Nadějné lásky slavných, které skončily rozvodem
Každá láska se na počátku jeví jako jedinečná a ta, která vše ustojí. Ne vždy se však vyplní představy o nekonečném vztahu a své o tom vědí i známé osobnosti, které mnohdy k rozvodu dospěly po...
Dvoumilimetrový nádor rozjede hormony tak, že pacienta zničí, líčí neurochirurg
Operuje nádory u mozkového kmene, kde nesmí sáhnout vedle ani o milimetr. Vypíná bolest pomocí elektrod a zároveň přemýšlí o duši jako o anténě. Ředitel Ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust...
Romantika v dlouhodobém vztahu. Nákup kytek si spojte třeba s návštěvou benzinky
V kabelce schováváte harlekýnku, v playlistu vám vyskakují balady od Eda Sheerana, v audioknihovně máte předplacenou sekci Romantika nebo Erotika? Pozor, vztahoví kouči se už shodli, že nadměrná...
Žena je na vozíku a odnosila trojčata, pět dětí s manželem zvládají hravě
Stephanie a Ryan Woodwardovi z New Yorku oba k životu potřebují invalidní vozík, jinak by se nemohli samostatně pohybovat. Nefungují jim dolní končetiny a toto je jediná cesta pro jejich pohyb. Svůj...
Elegán s kšiltovkou. JFK Jr. byl ikonou 90. let, nový seriál vrací jeho styl zpět do hry
Nikdo nenosil čepici s kšiltem tak jako John F. Kennedy Jr. Právě jeho výrazný módní styl, ale také jeho tragický příběh znovu ožívá díky seriálu Love Story. Byla Kennedyho láska ke kulichům a...
Mají rádi lidi, ale v davu jsou za outsidery. Seznamte se s otroverty
Máte rádi lidi a kontakt s nimi, ale davy a hromadné hurá akce nesnesete? Vyhledáváte blízkost, ale mezi lidmi si přijdete jako naprostý outsider? Možná jste otroverti. Nová charakteristika...
Proč nás emoce nutí jíst? I tento hlad můžete zvládnout
Nejíme jen proto, že máme hlad. Často saháme po jídle ve chvíli smutku, stresu nebo únavy. Emoční pojídání a mlsání uklidní jen na chvíli – a pak zanechá výčitky i další kila navíc. Co s tím?