Nadějné lásky slavných, které skončily rozvodem

Autor:
Každá láska se na počátku jeví jako jedinečná a ta, která vše ustojí. Ne vždy se však vyplní představy o nekonečném vztahu a své o tom vědí i známé osobnosti, které mnohdy k rozvodu dospěly po desítkách let od svatby. Podívejte se do galerie, které zahraniční i české VIP už jsou rozvedené.
Něco končí, ale něco krásného zase začíná. Deborra-Lee Furnessová a Hugh Jackman (New York, 18. dubna 2023) Melinda Gatesová a Bill Gates (Davos, 26. ledna 2007) Proměna Bruce Jennera v ženu sice vedla k jeho rozvodu s Kris, zůstali ale... Miley Cyrusová a její rodiče Billy Ray Cyrus a Tish Cyrusová (New York, 16.... Tom Brady a Gisele Bündchenová na Met Gala (New York, 7. května 2018) Joe Jonas a Sophie Turnerová na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 12.... Christine Baumgartnerová a Kevin Costner (Los Angeles, 27. března 2022) Reese Witherspoonová a Jim Toth (Los Angeles, 27. února 2017) Brad Pitt a Angelina Jolie (Beverly Hills, 15. ledna 2007) Johnny Depp a Amber Heardová v Benátkách. (4. září 2015) Jeff Bezos a MacKenzie Scottová (Vanity Fair Oscar Party, Beverly Hills, 26....

Vitamin D je sluneční zázrak. V zimě hledejte zdroje v lednici

Losos s lehkým zeleninovým salátkem

Kdy naposledy jste se zamýšleli nad vitaminem D? Zatímco v létě si ho načerpáme skrze sluneční paprsky, v zimě je to trochu složitější. Češi často trpí jeho nedostatkem, právě proto si teď zaslouží...

Srdeční selhání není infarkt. Jak poznat varovné signály včas

Ilustrační snímek

Mnoho lidí vůbec netuší, že srdeční selhání je onemocnění, které vůbec nesouvisí s infarktem, ale umírá se na něj více než na rakovinu nebo právě infarkt. Zvláště ohroženi jsou lidé s vysokým tlakem,...

Když je pleť na nervy. Stres se podepisuje i na naší pokožce

Ilustrační snímek

Věděla jste, že jsou kůže a nervová soustava velmi úzce propojené? Stres, emoční přetížení, nedostatek spánku i dlouhodobé napětí se tak velmi rychle projeví na kvalitě pokožky. Poradíme vám, jak o...

Váhy čekají komplikace, Býkům bude přát štěstí. Co říká horoskop na březen

ilustrační snímek

Třetí měsíc roku 2026 přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co březen přinese jednotlivým znamením, na co se mohou těšit, čeho...

Dvoumilimetrový nádor rozjede hormony tak, že pacienta zničí, líčí neurochirurg

Václav Masopust

Operuje nádory u mozkového kmene, kde nesmí sáhnout vedle ani o milimetr. Vypíná bolest pomocí elektrod a zároveň přemýšlí o duši jako o anténě. Ředitel Ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust...

Romantika v dlouhodobém vztahu. Nákup kytek si spojte třeba s návštěvou benzinky

ilustrační snímek

V kabelce schováváte harlekýnku, v playlistu vám vyskakují balady od Eda Sheerana, v audioknihovně máte předplacenou sekci Romantika nebo Erotika? Pozor, vztahoví kouči se už shodli, že nadměrná...

Žena je na vozíku a odnosila trojčata, pět dětí s manželem zvládají hravě

Stephanie Woodwardová

Stephanie a Ryan Woodwardovi z New Yorku oba k životu potřebují invalidní vozík, jinak by se nemohli samostatně pohybovat. Nefungují jim dolní končetiny a toto je jediná cesta pro jejich pohyb. Svůj...

Elegán s kšiltovkou. JFK Jr. byl ikonou 90. let, nový seriál vrací jeho styl zpět do hry

Pro JFK mladšího byla typická kvalitní krejčovina a dokonale padnoucí obleky....

Nikdo nenosil čepici s kšiltem tak jako John F. Kennedy Jr. Právě jeho výrazný módní styl, ale také jeho tragický příběh znovu ožívá díky seriálu Love Story. Byla Kennedyho láska ke kulichům a...

Mají rádi lidi, ale v davu jsou za outsidery. Seznamte se s otroverty

Ilustrační snímek

Máte rádi lidi a kontakt s nimi, ale davy a hromadné hurá akce nesnesete? Vyhledáváte blízkost, ale mezi lidmi si přijdete jako naprostý outsider? Možná jste otroverti. Nová charakteristika...

Proč nás emoce nutí jíst? I tento hlad můžete zvládnout

Ilustrační fotografie

Nejíme jen proto, že máme hlad. Často saháme po jídle ve chvíli smutku, stresu nebo únavy. Emoční pojídání a mlsání uklidní jen na chvíli – a pak zanechá výčitky i další kila navíc. Co s tím?

