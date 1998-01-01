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Ženatí byli mnohokrát, partnerky často střídali jako na běžícím pásu a nemají rádi, když se jim říká proutníci. Šlo jim totiž podle jejich vlastních slov o hledání pravé lásky. A mnohdy ji slavní muži našli až na sklonku života. Podívejte se do galerie, kteří VIP fešáci neměli štěstí ve vztazích.
Autor: koláž iDNES.cz
Oscarový herec Leonardo DiCaprio je známý svými medializovanými románky. Často se objevuje v médiích kvůli randění s modelkami a herečkami a dostává se na titulní stránky novin kvůli randění s mladšími ženami. Už roky hledá opravdovou lásku. Měl zhruba dvacet vážnějších vztahů, ale ani jedna žena nebyla podle něj ta pravá.
Autor: AP
Hudebník a komik Pete Davidson bral randění v minulosti jako koníček. Jeho partnerkami byly světové hvězdy jako Kim Kardashianová nebo Kaia Gerberová. V roce 2025 se stal otcem, ale s matkou miminka, modelkou Elsie Hewittovou už není. Rozešli se jen pár měsíců po narození dítěte.
Autor: Reuters
Zpěvák John Mayer randil s kráskami, jako jsou Jennifer Anistonová, Jessica Simpsonová, Katy Perry nebo Taylor Swiftová. Měl více než třicet podle něj vážných vztahů, ale dnes je opět single. Štěstí v lásce zkrátka nemá.
Autor: AP
Italský podnikatel a bývalý šéf týmu formule 1 Flavio Briatore je známý svým luxusním životním stylem a častými vztahy s mnohem mladšími supermodelkami. Mladší ženy však v jeho případě myslí hlavně na jeho tučné konto, takže lásky příliš dlouhé trvání nemají. Měl desítky partnerek.
Autor: AP
Než se herec Warren Beatty usadil se svou hereckou kolegyní Annette Beningovou, byl to proutník. Alespoň tak ho vykreslovali v Hollywoodu. Ve skutečnosti podle jeho vlastních slov šlo o fakt, že měl smůlu na ženy.
Autor: Reuters
Hudebník Ben Folds byl pětkrát ženatý. Měl na lásku opravdu smůlu. Když se zamýšlel nad tím, čím to je, měl vlastně jasno. „Myslím, že za to vždy mohl můj způsob života. V počátcích vztahů jsem dokázal upřednostnit své ženy, ale později jsem nedokázal být jen doma, byl jsem často pryč. A to málokterá žena akceptuje. Je to pochopitelné,“ sdělil.
Autor: Profimedia.cz
Bývalý profesionální baseballista Jim Edmonds byl v životě ženatý čtyřikrát. Jeho současnou manželkou je Kortnie O’Connorová, se kterou se oženil v září 2022. „Roky jsem měl pocit, že mě někdo proklel. Připadalo mi, že všichni okolo mě žijí skvělé životy, které si vysnili a já jsem se brodil ve špatných časech,“ uvedl v minulosti. Už pár let je však spokojený a věří, že jeho žena je opravdu poslední.
Autor: Profimedia.cz
Americký herec Mickey Rooney byl ženatý celkem osmkrát. Pravá láska mu zkrátka nebyla souzena. V tomto případě prý však rozhodně nebyla chyba na straně žen. On sám zkrátka měl pro ženy extrémní slabost a manželský svazek pro něj neměl až takový význam. Co před oltářem slíbil, to málokdy dodržel.
Autor: Reuters
Moderátor Larry King byl celkem osmkrát ženatý se sedmi různými ženami. Marně hledal tu pravou, která by s ním byla až do konce života. „Ženy jsou úžasné bytosti, kterým je však velmi těžké porozumět,“ uvedl pro The Hollywood Reporter.
Autor: AP
Legendární americký komik Richard Pryor byl celkem sedmkrát ženatý s pěti různými ženami. Jeho vztahy byly často plné zvratů, napětí a byly poznamenané jeho drogovou závislostí a traumatizujícím dětstvím.
Autor: © Warner Bros.
Herec Billy Bob Thornton je známým hollywoodským proutníkem. Byl celkem šestkrát ženatý. Jeho nejznámějším vztahem bylo bouřlivé manželství s herečkou Angelinou Jolie.
Autor: Profimedia.cz
Hollywoodský herec Gary Oldman je známý svým pestrým milostným životem, během kterého byl celkem pětkrát ženatý. Od roku 2017 žije s kurátorkou umění a spisovatelkou Gisele Schmidtovou. Oldman ji požádal o ruku v kostýmu Winstona Churchilla během natáčení filmu Nejtemnější hodina.
Autor: Reuters
Kanadský hudebník a producent David Foster byl celkem pětkrát ženatý. Jeho manželkami byly postupně B. J. Cooková, Rebecca Dyerová, Linda Thompsonová, Yolanda Hadidová a jeho současnou chotí je Katharine McPhee. „Už jsem nevěřil, že najdu pravou lásku. Když máte tolik zkušeností se zpackaným manželstvím, přestáváte věřit,“ sdělil pár měsíců po poslední veselce.
Autor: Profimedia.cz
Legenda country hudby Kenny Rogers také neměl moc štěstí na vztahy. Během svého života se oženil celkem pětkrát a z těchto vztahů měl pět dětí.
Autor: Reuters
Boxer George Foreman měl celkem pět manželek. Ženy střídal často a byl znám i pro svou prudkou povahu, kterou právě jeho partnerky považovaly za jeden z největších problémů.
Autor: ČTK
Režisér James Cameron byl celkem pětkrát ženatý. Všechny jeho manželky byly úzce spjaty s filmovým průmyslem. Jednalo se o herečky, producentky a režisérky. Jeho současnou partnerkou, se kterou žije od roku 2000, je bývalá herečka a aktivistka Suzy Amisová. „Suzy je jediná žena, která zvládla můj šílený život,“ uvedl.
Autor: AP
Oscarový režisér Martin Scorsese byl v životě celkem pětkrát ženatý. Jeho současnou manželkou je od roku 1999 bývalá knižní redaktorka Helen Morrisová. „Než jsem se usadil, měl jsem na ženy vážně smůlu. Tak to bylo. Nic víc v tom nehledejte,“ sdělil.
Autor: Jan Pešek, iDNES.cz
Americký hudebník Billy Joel byl celkem čtyřikrát ženatý. Jeho životem prošly čtyři výrazné ženy, z nichž každá ovlivnila jeho život nebo tvorbu. „Někdy jdete do vztahu a nepřemýšlíte. Máte pocit, že je to láska. A pak zjistíte, že to bylo jen pobláznění,“ sdělil pro magazín People.
Autor: AP
Hudebník Frank Sinatra byl známý svým bouřlivým milostným životem a čtyřmi manželstvími. Jeho první velkou láskou a matkou jeho tří dětí byla Nancy Barbato, s níž byl ženatý v letech 1939–1951. Následovala bouřlivá manželství s hollywoodskými hvězdami Avou Gardnerovou (1951–1957) a Miou Farrowovou (1966–1968). Jeho poslední ženou byla Barbara Marxová, se kterou zůstal od roku 1976 až do své smrti v roce 1998. Kromě toho udržoval vztahy s mnoha ikonickými ženami, jako byla Marilyn Monroe nebo Grace Kelly.
Autor: archiv