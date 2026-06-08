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Slavní muži, kteří nemají příliš štěstí v lásce
Kolo, večerníček pro vojáky i spartakiáda. Jak jsme sportovali za socialismu
Žádné značkové sportovní outfity a drahé náčiní z e-shopu, žádná selfíčka z gymu. V dobách budování socialismu se tělesné výchově a sportu věnovala pozornost, ovšem museli jsme si vystačit s...
Celebrity v bikinách: Miami Swim Week ukázal nejžhavější plavkové trendy
Miami Swim Week je každoroční týden módy, který se koná v Miami. Akce se zaměřuje na kolekce plavek a letního oblečení. Letos se konala na konci května. K vidění jsou nejnovější bikiny i plavky,...
Nezapomenutelní filmoví vrazi: 50 slavných hvězd, které naháněly hrůzu
Za celou historii filmů a seriálů ztvárnilo vrahy mnoho slavných hvězd. Podívejte se do naší galerie na výčet padesáti z nich, na které nelze jen tak zapomenout. Zahráli si je třeba Nadia...
Nezdravé jídlo a litry piva. Martin v Extrémních proměnách zhubl 70 kilo
Lenost, věčná únava, vysoký tlak a špatné vztahy s rodinou. To vše sužovalo teprve třicetiletého Martina. Přihláška do slovenských Extrémních proměn mu změnila život. Jeden den nemohl ani vyjít do...
Máte málo vlákniny? Těchto 30 potravin se vyplatí zařadit do jídelníčku
Vláknina patří mezi klíčové živiny pro zdravé trávení, spokojená střeva i delší pocit sytosti. Denně bychom jí měli přijmout přibližně 25 až 30 gramů, což ale mnoho lidí nesplní. Přitom často stačí...
Stres, chytré tričko pro astronauty i zkušenosti s autismem. Vědkyně vypráví
Už dvě desetiletí se věnuje výzkumu stresu. A zdůrazňuje, že bychom v něm neměli vidět jen něco škodlivého, protože bez stresu bychom nepřežili. Vědkyně a lékařka Julie Vašků překypuje energií a o...
Myslela si, že má otravu. O chvíli později porodila v autě dvojčata
Shelbee Dugger-Kempová z USA byla v jednatřicátém týdnu těhotenství a zhruba za deset týdnů se jí měla narodit dvojčata plánovaným císařským řezem. Nic nenasvědčovalo předčasnému porodu, ale kvůli...
Polibek od hvězdy? Tyto krásky jimi na červeném koberci nešetří
Podívejte se do naší galerie na neodolatelné hvězdné krásky, které s radostí svým fanouškům na červeném koberci posílají vzdušné polibky. Herečky, modelky, moderátorky. Všechny tyto slavné dámy jsou...
Po letech vztahu čekám na svatbu. Pro mého partnera je to zbytečný papír
S partnerem jsme spolu už patnáct let. Poznali jsme se ještě na vysoké škole, prošli jsme spolu úplně vším – prvními brigádami, stěhováním do malého bytu, finančními problémy i narozením a výchovou...
Věčně unavená a zklamaná. Daň, kterou platíte za to, že jste „ta hodná“
Spousta žen byla a je vychovávána k tomu, aby byly hodné, poslušné a vždy vstřícné k potřebám ostatních, protože jedině tak si pojistí jejich lásku, respekt a uznání. A výsledek? Ohromné zklamání,...
Vstupte do říše kabelek. Léto ovládnou ty bagetové i hodně zdobené
Dámská kabelka, to je takový malý ženský svět. Vypovídá toho o nás mnohem víc, než by se mohlo zdát. Jakou vybrat?
Hladká kůže bez debat. Holení je nejrychlejší, co ale vydrží déle?
Klasické holení žiletkou, vosk i moderní laserové technologie. Možností, jak se zbavit nežádoucího ochlupení, dnes existuje celá řada a každá z nich má svoje specifika, výhody i limity. Pro kterou se...
První příznaky podcenila. Dnes žije s roztroušenou sklerózou už 28 let
Paní Ružena z Prahy žije s roztroušenou sklerózou 28 let. První příznaky nemoci se ohlásily nenápadně. „Když jsem se podívala doleva, měla jsem pocit, že se točí svět a ztrácím rovnováhu,“ vzpomíná....
Pijete kolagen a nic se neděje? Pravděpodobně děláte jednu z těchto čtyř chyb
Kupujete kolagen, poctivě ho pijete a výsledky nikde? Možná není problém v kolagenu samotném, ale v tom, jak ho užíváte. Odborníci upozorňují na čtyři časté chyby, kvůli kterým tělo kolagen nedokáže...
Lékaři zlehčovali ženiny symptomy, skončila doma v kaluži krve
Čtyřiačtyřicetiletá Danielle Bryce z Velké Británie delší dobu pociťovala bolesti v podbřišku, měla krvácení mimo cyklus, výkyvy nálad a bývala velmi unavená. Lékaři ji odbyli s diagnózou...
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Létům navzdory: sedmitýdenní program, se kterým omládnete o deset let
Chcete vypadat dobře, chcete se cítit dobře a chcete ovlivnit svůj biologický věk? Prozradíme vám, jak na to.
Letní líčení je hravé a veselé. Nezapomeňte dodat pleti barvičky
Léta se už nemůžeme dočkat, ale přece jen je nám líto vzdát se tak rychle jara. Jak se to ukazuje v aktuálním líčení? Prostě si hrajeme.