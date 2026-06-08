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Slavní muži, kteří nemají příliš štěstí v lásce

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Ženatí byli mnohokrát, partnerky často střídali jako na běžícím pásu a nemají rádi, když se jim říká proutníci. Šlo jim totiž podle jejich vlastních slov o hledání pravé lásky. A mnohdy ji slavní muži našli až na sklonku života. Podívejte se do galerie, kteří VIP fešáci neměli štěstí ve vztazích.
Tito muži marně hledali opravdovou lásku. Leonardo DiCaprio na cenách BAFTA v Londýně (22. února 2026) Pete Davidson na Met Gala (New York, 13. září 2021) John Mayer v New Yorku na premiéře filmu F1 (16. června 2025) Flavio Briatore Warren Beatty (West Hollywood, 8. prosince 2016) Ben Folds Jim Edmonds Americký herec Mickey Rooney se svými cenami, Oscarem, Zlatým globem i Emmy. Larry King bude moderovat politické debaty na televizním kanále Russia Today,... Richard Pryor ve filmu Zkus se přestěhovat (1988) Billy Bob Thornton (duben 2026)

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