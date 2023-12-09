Podívejte se do galerie na páry, které jsou důkazem, že pravá láska zkrátka i „hory přenáší“. Slavným mužům to báječně klape a mnozí z nich už založili i rodiny a společně vychovávají potomky. Patří sem hvězdy z Česka i zahraničí. Někomu to klape už desítky let.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Pavel Vítek a Janis Sidovský. Již ikonický pár. Jejich vstup do registrovaného partnerství na Karlštejně v roce 2006 jistě pomohl mnoha dalším.
Autor: Profimedia.cz
Michal Jagelka a Aleš Cibulka. Známý moderátor a populární dabér tvoří pár již přes pětadvacet let a patří k velmi oblíbeným dvojicím české kulturní scény.
Autor: Soukromý archiv
Milan Peroutka a Dominik Roubínek. Zpěvák a herec Milan Peroutka překvapil veřejnost v roce 2023 svým coming outem a svatbou s partnerem Dominikem. Skvěle jim to klape.
Autor: Tilen Vajt / Pavel Dvořák, Expres.cz
Karel „Kovy“ Kovář a Miroslav Romaniv. Jeden z nejúspěšnějších českých youtuberů a influencerů žije se svým partnerem, stylistou Miroslavem Romanivem, od roku 2019.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Lumír Olšovský a Pavel Bár. Divadelní herec a režisér Lumír Olšovský žije se svým partnerem, dramaturgem Pavlem Bárem, od roku 2001.
Autor: Lenka Hatašová
Elton John a David Furnish. Legendární britský zpěvák a kanadský filmař se seznámili již v roce 1993. Patřili mezi první páry, které v Británii uzavřely registrované partnerství (2005) a následně manželství (2014). Společně vychovávají dva syny.
Autor: AP
Neil Patrick Harris a David Burtka. Hvězda seriálu Jak jsem poznal vaši matku a jeho partner, šéfkuchař a herec David Burtka, jsou spolu od roku 2004 a v roce 2014 se vzali. Mají spolu dvojčata.
Autor: Getty Images
Jim Parsons a Todd Spiewak. Představitel Sheldona Coopera ze seriálu Teorie velkého třesku žije se svým partnerem (grafickým designérem a producentem) již přes 20 let, vzali se v roce 2017.
Autor: Reuters
Matt Bomer a Simon Halls. Americký herec (známý ze seriálů White Collar či Fellow Travelers) žije s vlivným hollywoodským publicistou Simonem Hallsem. Vzali se v roce 2011 a vychovávají tři syny.
Autor: Reuters
Honza Musil a Jakub Bialý. Populární televizní moderátor žije se svým o mnoho let mladším partnerem Jakubem již od roku 2012. V roce 2016 uzavřeli registrované partnerství. Jakub stál při Honzovi i během jeho těžkého úrazu páteře a dlouhé rekonvalescence.
Autor: Lenka Hatašová
Tom Daley a Dustin Lance Black. Britský olympijský šampion ve skocích do vody Tom Daley a americký oscarový scenárista Dustin Lance Black se vzali v roce 2017. Patří k velmi vlivným párům, které inspirují miliony lidí na sociálních sítích, a společně vychovávají dvě děti.
Autor: AP
Luke Evans a Fran Tomas. Hvězda velkofilmů jako Hobit nebo Rychle a zběsile, velšský herec Luke Evans, žije se svým partnerem, španělským stavebním projektovým manažerem Franem Tomasem, od roku 2022.
Autor: AP
RuPaul a Georges LeBar. Nejslavnější drag queen světa a televizní producent RuPaul žije se svým partnerem, australským rančerem Georgesem LeBarem, už od roku 1994. Svatbu měli po 23 letech vztahu v roce 2017.
Autor: ČTK
Jesse Tyler Ferguson a Justin Mikita. Hvězda seriálu Taková moderní rodinka (Modern Family) Jesse Tyler Ferguson a právník Justin Mikita jsou spolu od roku 2010 a v roce 2013 uzavřeli manželství. Jsou velmi aktivní v charitativní činnosti a v boji za LGBT práva v USA, společně vychovávají dva syny.
Autor: AP
Gus Kenworthy a Adam Umhoefer. Americko-britský olympijský lyžař a medailista Gus Kenworthy, který se stal ikonou poté, co udělal coming out na vrcholu své sportovní kariéry, žije se svým partnerem, hollywoodským manažerem Adamem Umhoeferem.
Autor: Instagram/@guskenworthy
Jan Bendig a Lukáš Rejmon. Úspěšný zpěvák a jeho partner, který zároveň působí jako jeho manažer. Tvoří stabilní dvojici již od roku 2013, společně zvládají pracovní i osobní život a otevřeně hovoří o svém soukromí i plánech na rodinu.
Autor: Archiv J. Bendiga
Tan France a Rob France. Oblíbený módní expert z úspěšné reality show Queer Eye (Gastro tým) žije se svým partnerem, ilustrátorem Robem, již od roku 2007. Vzali se v roce 2013 a pomocí náhradního mateřství společně vychovávají dva syny.
Autor: ČTK
Nate Berkus a Jeremiah Brent. Hvězdná dvojice interiérových designérů, kteří v USA moderovali vlastní televizní show o bydlení. Vzali se v roce 2014 na proslulém Manhattanu a společně vychovávají dceru a syna.
Autor: Profimedia.cz
Jordan Roth a Richie Jackson. Americký divadelní producent Jordan Roth žije se svým manželem, producentem Richiem Jacksonem, se kterým má 2 děti.
Autor: Profimedia.cz
Uznávaný cukrář Josef Maršálek žije se svým manželem Petrem Tejmlem, který působí jako vysokoškolský pedagog a chovatel morčat.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Zac Posen a Harrison Ball. Světoznámý módní návrhář Zac Posen (který obléká ty největší hollywoodské hvězdy) žije s Harrisonem Ballem, bývalým hlavním tanečníkem newyorského baletu. Zasnoubili se v roce 2022 a tvoří stálou dvojici.
Autor: AP
Greg Berlanti a Robbie Rogers. Mimořádně vlivný hollywoodský producent a režisér Greg Berlanti (stojící za seriály jako Arrow či The Flash) žije s bývalým profesionálním fotbalistou Robbiem Rogersem, který jako jeden z prvních otevřeně prošel coming outem v americké lize MLS. Jsou spolu od roku 2013, vzali se v roce 2017 a společně vychovávají dvě děti.
Autor: Getty Images
Sam Smith a Christian Cowan. Světoznámý, cenami Grammy ověnčený, britský zpěvák Sam Smith tvoří od roku 2023 pár s britským módním návrhářem Christianem Cowanem. Dvojice se pravidelně podporuje na módních přehlídkách i hudebních akcích.
Autor: AP
Scott Hoying a Mark Hoying. Scott Hoying, zakládající člen a zpěvák fenomenální a-cappella skupiny Pentatonix, žije se svým partnerem, spisovatelem Markem (rozeným Manio). Po šesti letech vztahu měli v roce 2023 velkolepou romantickou svatbu na pláži v Kalifornii a v současnosti společně tvoří rodinu.
Autor: AP
Jason Landau a Cheyenne Jackson. Americký herec a zpěvák Cheyenne Jackson a podnikatel Jason Landau jsou spolu již 13 let a mají spolu 2 děti (dvojčata).
Autor: AP
Yemi A.D. a Richard Appiah. Slavný tanečník pocházející z Česka se již brzy dočká narození prvních potomků díky náhradní matce. S partnerem se na ně usmálo štěstí a narodí se jim dvojčata.
Autor: Instagram/ Yemi
Martin Polák a Andrej Polák. Slavný slovenský herec pravidelně na Instagramu dokumentuje, jak se mu s jeho partnerem žije v Itálii, kde dávají do kupy nemovitost, kterou společně koupili.
Autor: Instagram/ Andrej Polak
Jonathan van Ness a Mark Peacock. Tvoří manželský pár od června 2020, takže jsou spolu již více než 6 let.
Autor: Profimedia.cz
Karan Soni a Roshan Sethi. Životní a kreativní partneři, kteří jsou spolu již 6 let.
Autor: Profimedia.cz
Gary Janetti a Brad Goreski. Vlivný manželský pár z amerického showbyznysu, který tvoří stabilní dvojici již 25 let.
Autor: Profimedia.cz
Scott Icenogle a Sean Hayes. Americký herec Sean Hayes a hudební producent Scott Icenogle tvoří pár již 20 let a jsou manželé necelých 12 let.
Autor: ČTK
Lance Bass a Michael Turchin. Americký zpěvák Lance Bass a vizuální umělec Michael Turchin tvoří pár již 15 let, z toho jsou necelých 12 let manželé, a společně vychovávají dvojčata.
Autor: Profimedia.cz
Andrew Rannells a Tuc Watkins. Američtí herci jsou partneři již 8 let a společně v Los Angeles vychovávají dvě děti.
Autor: Profimedia.cz
Colman Domingo a Raul Domingo. Americký herec Colman Domingo a spisovatel či producent Raúl Domingo tvoří pár již 21 let, z toho jsou 12 let manželé.
Autor: ČTK
Colton Underwood a Jordan C. Brown. Bývalá hvězda reality show Colton Underwood a politický stratég Jordan C. Brown jsou partneři již 5 let, z toho 3 roky manželé, a společně vychovávají jednoho syna.
Autor: Profimedia.cz
Michael Kors a Lance Le Pere. Světově proslulý americký módní návrhář Michael Kors a kreativní ředitel Lance Le Pere tvoří pár již 36 let, z toho jsou 15 let manželé. Nemají žádné děti.
Autor: Profimedia.cz
Pete Buttigieg a Chasten Glezman Buttigieg. Americký politik Pete Buttigieg a spisovatel či aktivista Chasten Glezman Buttigieg tvoří pár již 11 let, jsou 8 let manželé a společně vychovávají dvě děti.
Autor: Profimedia.cz
George Takei a Brad Altman. Americký herec George Takei a jeho manžel Brad Takei (rodným jménem Altman) tvoří jeden z nejstabilnějších párů Hollywoodu – jsou spolu již 40 let, z toho 18 let jako manželé, a nemají žádné děti.
Autor: Profimedia.cz
Jaymes Vaughan a Jonathan Bennett. Americký herec Jonathan Bennett a televizní moderátor, zpěvák či podnikatel Jaymes Vaughan tvoří pár již 10 let, z toho jsou více než 4 roky manželé. Nemají žádné děti.
Autor: Profimedia.cz
Noah Galvin a Ben Platt. Američtí broadwayští herci a zpěváci Ben Platt a Noah Galvin tvoří pár již téměř 7 let, z toho jsou od září 2024 manželé. Nemají žádné děti.
Autor: Profimedia.cz
Sam Altman a Oliver Mulherin. Sam Altman, šéf společnosti OpenAI, a Oliver Mulherin jsou manželé, kteří tvoří pár přibližně od roku 2015, a společně vychovávají jednoho syna.
Autor: Profimedia.cz