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KVÍZ: Akce Z, remo plátky, amara. Jestli nevíte, co to je, nezažili jste socialismus
Tahle slova znal v ČSSR úplně každý, dnešním dvacátníkům a třicátníkům ale možná znějí spíše jako cizí jazyk nebo zaklínadla. Pamatujete si ještě, co se dělo na akci Z, co přinesla maminka domů, když...
Slavné mužské páry spojuje láska. Některé vztahy trvají už desítky let
Podívejte se do galerie na páry, které jsou důkazem, že pravá láska zkrátka i „hory přenáší“. Slavným mužům to báječně klape a mnozí z nich už založili i rodiny a společně vychovávají potomky. Patří...
Hlavně aby šla vidět rýha. Ikonické kalhoty McQueen byly nižší než bokovky
Naditý dekolt, oblé boky, dlouhá šíje – některé části ženského těla móda oslavuje často a ráda. Jen málokdy se však model točí kolem zadnice. Návrhář Alexander McQueen hýždě miloval. Stvořil proto...
Jedna z nejkrásnějších Polek? Influencerka Natsu okouzluje miliony fanoušků
Devětadvacetiletá Natalia Karczmarczyková, známá především pod svou přezdívkou Natsu, je jedna z nejpopulárnějších polských influencerek, youtuberek, tiktokerka a také zápasnice MMA. Má obrovskou...
Stačilo málo a nikdy by se neproslavili. Nečekané osudy slavných herců
Dvaapadesát herců a hereček, kteří málem byli někým úplně jiným. Nebýt souhry různých okolností, hvězdy by z nich bývaly nebyly. Podívejte se do galerie, kdo z hollywoodských, ale i českých hvězd měl...
Cukr byl za Karla IV. raritou, dnes ho sníme třicet kilo za rok, líčí profesor Anděl
Rozhodně si nemyslím, že cukr je jed. Jeho nadměrný příjem však vede k řadě závažných onemocnění a my bychom se měli vážně zabývat možnostmi regulace jeho příjmu, říká Michal Anděl, který vysvětluje,...
Obyčejný běh ženu málem zabil, objevila se vzácná alergická reakce
Když sedmadvacetiletá Divz Mangatová z Kanady běžela k letadlu, aby stihla let, objevila se u ní nečekaná alergická reakce, která ji mohla připravit o život. Naštěstí se jí hned na palubě letadla...
Královna TikToku, která okouzluje svět. Domelipa se nebojí ukázat své křivky
Domelipa, vlastním jménem Dominik Elizabeth Reséndez Robledo, je mexická influencerka, zpěvačka, tanečnice a podnikatelka. V současnosti patří k nejsledovanějším osobnostem na TikToku na světě a...
Léto spolklo 45 dnů. Co dělat o podzimních prázdninách, když došla dovolená?
Sotva se rodiny vzpamatovaly z letního logistického maratonu, školní kalendář už staví rodiče před další výzvu. Na konci října čekají školáky podzimní prázdniny. Pro zaměstnané mámy a táty to znamená...
Čtyři varianty podzimní módy. Vyzkoušejte tyto barevné outfity na míru
Podzimní móda postupně ovládá pulty obchodů i naše ulice. Také pátráte po aktuálních trendech, abyste jim přizpůsobily své outfity? Zkuste monochromatické podzimní barevné ladění.
Dvacet nenápadných příznaků, kterými vás tělo může varovat před nemocí
Naše tělo nás někdy upozorňuje na zdravotní problémy dávno předtím, než se nemoc naplno projeví. Varováním mohou být zdánlivé maličkosti, kterým obvykle nevěnujeme pozornost. Změny na nehtech,...
Černé i béžové odzvonilo. Bláznivé barevné kombinace zase vládnou módě
Po letech nenápadného luxusu dostávají zase prostor barvy. Na přehlídky i červené koberce se vracejí překvapivé kombinace, jako je růžová s červenou nebo fialová se žlutou. Inspirujte se současnými...
Kostky jsou vrženy, tato móda k letošního podzimu patří. Jak ji nosit?
Jaký vzor je největší módní trefou letošní podzimní sezóny? Rozhodně kostky! Nosí se na všem od košil až po šaty. Necháte se i vy strhnout kostkovanou mánií?
Ta jediná správná půlka pomeranče. Má každý z nás někde svou spřízněnou duši?
Někoho potkáte a všechno se změní. Nemluvím o lásce. Mluvím o souznění. Pocitu, že teprve s tím druhým je svět v pořádku. Slova plynou bez námahy, masky padají, mizí strach, že budete souzeni. Náhle...
Spisovatelce nepřestávají růst obří ňadra, za vším je vzácné onemocnění
Spisovatelka Heather Becková byla normální holčička, které pak jako většině dívek začala ňadra růst v období puberty. Jenže zatímco většina jejích spolužaček měla prsa číslo dvě až tři, ona měla...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Slavné mužské páry spojuje láska. Některé vztahy trvají už desítky let
Podívejte se do galerie na páry, které jsou důkazem, že pravá láska zkrátka i „hory přenáší“. Slavným mužům to báječně klape a mnozí z nich už založili i rodiny a společně vychovávají potomky. Patří...
Dá se v menopauze zhubnout i bez cvičení? Svaly přitom s věkem ubývají
Břicho se nenápadně zvětšuje, i když jíte stále stejně a dodržujete zdravý životní styl? V období perimenopauzy a menopauzy jde o častý jev. Pokles hladiny estrogenu mění způsob, jakým tělo ukládá...