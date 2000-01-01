náhledy
Někdy láska nevydrží a pár si jde raději po svých. A ač se dva snaží sebevíc, nemá smysl ve vztahu přetrvávat. Mnohé slavné hvězdy spolu vydržely jen pár hodin, jiné týdny, další měsíce. Každopádně šlo ale o krátká manželství, která už jsou minulostí. Podívejte se, o jaké VIP šlo.
Manželství moderátora Libora Boučka a Marianny Ďurianové trvalo jen pět měsíců. Dnes už je moderátor šťastně ženatý s jinou ženou a má dvě malé děti.
Herec Eddie Murphy byl nejprve ze vztahu s Tracey Edmondsovou nadšený a prezentovali se jako dokonalý pár. Moc dlouho spolu ale po svatbě nebyli. Vydrželo jim to dva týdny. Brali se na Bora Bora a jejich sňatek nebyl v USA oficiálně platný, o to jednodušší odloučení potom bylo.
Modelka Iva Frühlingová má za sebou také manželství, které nemělo příliš dlouhé trvání. Její sňatek s muzikantem Richardem Krajčem prý nebyl zrovna dobrý nápad. Vydrželi spolu šest měsíců.
Herci Mario Lopez a Ali Landry byli svoji dva týdny. Lásky byl konec, když Ali zjistila, že jí její manžel podvádí i po svatbě s jinými ženami. Tehdy se nechala slyšet, že bude raději sama, než aby vedle sebe měla muže, který si jí neváží.
Manželství zpěvačky Lucie Bílé a hudebníka Stanislava Penka netrvalo ani rok. Bylo to pouhých jedenáct měsíců.
Herečka Carmen Electra a wrestler a basketbalista Dennis Rodman byli manželé devět dnů. „Byla to docela jízda. Celé to bylo bouřlivé. Mám to dost v mlze,“ uvedl v minulosti Rodman.
Hudebník Daniel Hůlka a tanečnice Libuše Vojtková byli svoji dvanáct měsíců.
Modelka a herečka Pamela Andersonová si s Jonem Petersem užila dvanáctidenní manželství. „Někdy jsem udělala bláznivé věci. Žila jsem teď a tady a nepřemýšlela nad tím, co bude další den. Dnes už taková nejsem, ale musím říct, že jsem si takový život v tu chvíli užila. Nic neřešit a prostě dělat bláznivé věci,“ uvedla v dokumentu, který se věnoval právě její osobě.
Modelka Petra Faltýnová a podnikatel Šimon Štekl byli manželé pět měsíců.
Zpěvačka Britney Spears a její první manžel Jason Alexander byli, co se manželství týče, také řazeni mezi rekordmany. Svoji totiž byli jen 55 hodin.
Herečka Denisa Pfauserová je v současnosti v partnerství spokojená. Má za sebou ale jedno manželství, které se nevydařilo. S Janem Hrdinou byli manželé jen pár měsíců.
Hudebníci Gregg Allman a Cher si také manželství asi moc nepromysleli, protože svoji byli jen devět dnů.
Moderátorka a herečka Michaela Maurerová a Milan Kožíšek si řekli „ano“ po deseti letech vztahu. Manželství ale vydrželo jen něco málo přes půl roku. Dnes už je Míša v jiném vztahu a je spokojená.
Herec Chad Michael Murray a herečka a zpěvačka Sophia Bushová byli manželé pět měsíců. Každý chtěl od budoucnosti něco jiného, tak se dohodli na rozvodu.
Zpěvák Václav Noid Bárta byl v manželském svazku s Gábinou Dvořákovou necelé dva roky.
Dcera Elvise Presleyho Lisa Marie Presley byla vdaná za herce Nicolase Cage jen 108 dnů. Skřípalo jim to ovšem hned po svatbě. „Hádky, nedorozumění. Jiné očekávání od budoucnosti. Mělo nám to dojít dřív, než jsme stáli před oltářem. Ale víte, my jsme si to asi potřebovali zkusit. Bylo to tak silné,“ uvedla Presley v minulosti.
Moderátorka Michaela Ochotská a tenista Lukáš Rosol se synem Andrém v den svatby. V manželství pak byli necelé dva roky.
Herečka Zsa Zsa Gaborová a mexický advokát Felipe de Alba byli svoji pouhý den. Hned druhý den byl sňatek anulován.
Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová a Kris Humphries měli také sňatek, který by se mohl řadit mezi ty rekordní. Manželé totiž byli jen 72 dní. K rozchodu ovšem mělo dojít už dva dny po veselce, jen jim ještě pár měsíců trvalo, než se na rozvodu opravdu dohodli.
Zpěvák Matěj Ruppert a Karolína Chytilová byli svoji deset měsíců. „Byl jsem po nepěkném rozchodu… úplně bezmyšlenkovitě jsem ji požádal o ruku… Měli jsme to nechat prověřit nějakou dobu,“ uvedl v minulosti hudebník.
Herec Bradley Cooper a herečka Jennifer Esposito byli svoji čtyři měsíce. „Po několika měsících nám došlo, koho jsme si vzali. Měli jsme růžové brýle a ty jsme pak sundali,“ uvedla Esposito.
Herec Liam Hemsworth a zpěvačka a herečka Miley Cyrusová působili jako pohádkový pár. Veřejnost měla za to, že jde o velkou lásku, kterou nic nerozdělí. Obzvlášť po jejich sňatku se spíš předpokládalo, že brzy přijdou na řadu i děti. Ty si totiž Liam přál. Miley ale měla o budoucnosti zcela jiné představy. Takže se nakonec po osmi měsících od svatby rozvedli.
Herečka Renee Zellwegerová a americký zpěvák Kenny Chesney spolu po svatbě vydrželi pouhé čtyři měsíce. Problém byl především na straně zpěváka. Zatímco herečka si představovala rodinný život na venkově, on chtěl hlavně kariéru.
