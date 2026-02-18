Slavní, kterým manželství vydrželo jen krátkou dobu

Autor:
  8:19
Někdy láska nevydrží a pár si jde raději po svých. A ač se dva snaží sebevíc, nemá smysl ve vztahu přetrvávat. Mnohé slavné hvězdy spolu vydržely jen pár hodin, jiné týdny, další měsíce. Každopádně šlo ale o krátká manželství, která už jsou minulostí. Podívejte se, o jaké VIP šlo.
Slavní, kteří si řekli ANO, ale moc dlouho jim to nevydrželo. Fred Armisen a Elisabeth Mossová Libor Bouček a Marianna Ďurianová Tracey Edmondsová a Eddie Murphy Iva a její první manžel, muzikant Richard Krajčo na svatební fotografii (2006) Mario Lopez a Ali Landry Lucie Bílá a Stanislav Penk Carmen Electra a Dennis Rodman Pamela Andersonová a Jon Peters (11. února 2004) Petra Faltýnová a její manžel Simon Štekl Britney Spears a její první manžel Jason Alexander (2004) Herečka Denisa Pfauserová se rozvádí s bývalým partnerem, manželem Janem...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Odhalená těla i oslnivé kostýmy. Rio de Janeiro ožilo karnevalem

Festival v Rio de Janeiru opět ožil maskami a tancem.

Brazilské Rio de Janeiro opět hýří barvami a městem se nese hudba. Karneval přináší obnažená těla, dokonalé kostýmy a radost. Podívejte se do naší galerie na výběr masek, které na sebe letos...

Slavní, kterým manželství vydrželo jen krátkou dobu

Slavní, kteří si řekli ANO, ale moc dlouho jim to nevydrželo.

Někdy láska nevydrží a pár si jde raději po svých. A ač se dva snaží sebevíc, nemá smysl ve vztahu přetrvávat. Mnohé slavné hvězdy spolu vydržely jen pár hodin, jiné týdny, další měsíce. Každopádně...

Už to zase není trapas. Vrací se úzké džíny, boho i tenisky na klínku

Rok 2026 přináší snad ještě víc módní nostalgie než ty předchozí. Celebrity,...

Rok 2026 přináší snad ještě víc módní nostalgie než ty předchozí. Celebrity, influenceři a nejmladší generace se navracejí k ikonickým kouskům z nultých a desátých let – od úzkých bokovek a culottes...

Slavní, jejichž příbuzní spáchali závažné zločiny

Příbuzné si nevybíráme, musíme jejich chování tolerovat, ačkoli se nám nelíbí.

Příbuzné si člověk nevybírá. A ačkoli rodina by měla držet při sobě, někdy je to opravdu těžké. Obzvlášť pokud jste světová osobnost a vaši příbuzní končí v cele kvůli zločinům, které spáchali....

Narodila se bez možnosti mrkat. Drsná šikana mladou ženu navždy poznamenala

Od narození žena nemůže mrkat.

Dnes devatenáctiletá Sabrina Burlandová z Arizony se narodila bez svalu, který umožňuje zavřít víčko. Jde o genetickou poruchu známou jako vrozená ptóza, kterou má po svém otci. Kromě zdravotních...

Odhalená těla i oslnivé kostýmy. Rio de Janeiro ožilo karnevalem

Festival v Rio de Janeiru opět ožil maskami a tancem.

Brazilské Rio de Janeiro opět hýří barvami a městem se nese hudba. Karneval přináší obnažená těla, dokonalé kostýmy a radost. Podívejte se do naší galerie na výběr masek, které na sebe letos...

19. února 2026

Miluji elegantní styl a černá mě zklidňuje. Na návštěvě v šatníku Liběny Rochové

šatník Liběny Rochové

Liběna Rochová získala profesuru v oboru architektura a design, známá je ale především jako úspěšná oděvní designérka s více než čtyřicetiletou kariérou. Většinu svého šatníku, který je ztělesněním...

19. února 2026

Oživte zimu leopardím vzorem. Tato módní stálice ve vás probudí šelmu

Sladit vzor je snadné, zacházejte s ním jako s kořením a vsaďte na jednu...

Oživte šedo-černou sezonu divokými zvířecími potisky, které dodají šmrnc každému outfitu. Že nemáte dost odvahy? Zkuste menší prvky či doplňky.

19. února 2026

Doba ledová ještě nekončí. Přizpůsobte zimě i kosmetiku a pleť vyživte

Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat...

Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat i na běžnou kosmetiku. Právě proto je v chladných dnech důležité sáhnout po přípravcích, které pleť spolehlivě ochrání,...

19. února 2026

Rakovina kůže není jen podezřelé znaménko. Tyto varovné příznaky nepřehlížejte

Ilustrační fotografie

Rakovina kůže se nemusí projevit jen změnou znaménka. Může vzniknout na plosce nohy, pod nehtem, ve vlasové pokožce i na sliznicích, kde ji lidé často přehlédnou. Právě netypické příznaky bývají...

19. února 2026

Byl jsem půl roku v kómatu, nic si nepamatuju, tvrdil kickboxer ve Výměně

První rodina žije v Litvínově v bytě 3+1.

V novém dílu Výměny manželek se Eva pokoušela přesvědčit tatínka, pro kterého je sport na prvním místě, že rodina je také důležitá. Pod jejím vedením poprvé přebaloval a vozil dceru v kočárku. Andrea...

19. února 2026

Onkolog o umírání: O léčbě prodlužující život by měl primárně rozhodovat pacient

Premium
Nežijeme věčně. Víme to. Přesto nás umírání a smrt většinou zastihnou...

Nežijeme věčně. Víme to. Přesto se na umírání a smrt obvykle nikdo z nás nepřipravuje. Dá se to vůbec? A jak? O hranicích medicíny, která automaticky „léčí dál“, ale i o lidské statečnosti na cestě...

18. února 2026

Je to dárek pohodovějšího sexu, říká známá influencerka o vasektomii manžela

Lucie Feriková

Influencerka Lucie Feriková hovořila otevřeně na svém účtu na Instagramu o vasektomii, kterou podstoupil její manžel. Otevřela tak téma, které je pro mnohé tabu, ale rozhodně není důvod o něm mlčet...

18. února 2026  10:44

Slavní, kterým manželství vydrželo jen krátkou dobu

Slavní, kteří si řekli ANO, ale moc dlouho jim to nevydrželo.

Někdy láska nevydrží a pár si jde raději po svých. A ač se dva snaží sebevíc, nemá smysl ve vztahu přetrvávat. Mnohé slavné hvězdy spolu vydržely jen pár hodin, jiné týdny, další měsíce. Každopádně...

18. února 2026  8:19

Půst není dieta, ale tradice. V moderní době ho lze držet i bez hladovění

ilustrační snímek

Sotva jsme uklidili vánoční výzdobu, začíná celospolečensky rezonovat téma velikonočních svátků. Těm však předchází čas křesťanského půstu, tedy období skromnosti a odříkání. Jaký je jeho význam v...

18. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Do větru i mrazu. Pleť teď potřebuje víc než jen základní krém

Pokud bývá váš pobyt na horách spojen hlavně s návštěvami restaurací a barů,...

Někdy se to tak přihodí, že pleť potřebuje víc než jen základní péči. Ale ne zase radikální změnu! Prostě jen žádá intenzivní podporu. Umíte ji?

18. února 2026

Mráz nebrat. Víme, jak na zimní péči, aby vám pleť poděkovala

Ilustrační snímek

Nešvarem té proklaté zimy je fakt, že jak se před ní snažíte chránit, souběžně si škodíte. Třeba taková čepice: bez ní to prakticky nejde, ale s ní máte rozlétané a zacuchané vlasy. A když jste pořád...

18. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.