Slavní, kterým manželství vydrželo jen krátkou dobu
Odhalená těla i oslnivé kostýmy. Rio de Janeiro ožilo karnevalem
Brazilské Rio de Janeiro opět hýří barvami a městem se nese hudba. Karneval přináší obnažená těla, dokonalé kostýmy a radost. Podívejte se do naší galerie na výběr masek, které na sebe letos...
Někdy láska nevydrží a pár si jde raději po svých. A ač se dva snaží sebevíc, nemá smysl ve vztahu přetrvávat. Mnohé slavné hvězdy spolu vydržely jen pár hodin, jiné týdny, další měsíce. Každopádně...
Už to zase není trapas. Vrací se úzké džíny, boho i tenisky na klínku
Rok 2026 přináší snad ještě víc módní nostalgie než ty předchozí. Celebrity, influenceři a nejmladší generace se navracejí k ikonickým kouskům z nultých a desátých let – od úzkých bokovek a culottes...
Slavní, jejichž příbuzní spáchali závažné zločiny
Příbuzné si člověk nevybírá. A ačkoli rodina by měla držet při sobě, někdy je to opravdu těžké. Obzvlášť pokud jste světová osobnost a vaši příbuzní končí v cele kvůli zločinům, které spáchali....
Narodila se bez možnosti mrkat. Drsná šikana mladou ženu navždy poznamenala
Dnes devatenáctiletá Sabrina Burlandová z Arizony se narodila bez svalu, který umožňuje zavřít víčko. Jde o genetickou poruchu známou jako vrozená ptóza, kterou má po svém otci. Kromě zdravotních...
Miluji elegantní styl a černá mě zklidňuje. Na návštěvě v šatníku Liběny Rochové
Liběna Rochová získala profesuru v oboru architektura a design, známá je ale především jako úspěšná oděvní designérka s více než čtyřicetiletou kariérou. Většinu svého šatníku, který je ztělesněním...
Oživte zimu leopardím vzorem. Tato módní stálice ve vás probudí šelmu
Oživte šedo-černou sezonu divokými zvířecími potisky, které dodají šmrnc každému outfitu. Že nemáte dost odvahy? Zkuste menší prvky či doplňky.
Doba ledová ještě nekončí. Přizpůsobte zimě i kosmetiku a pleť vyživte
Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat i na běžnou kosmetiku. Právě proto je v chladných dnech důležité sáhnout po přípravcích, které pleť spolehlivě ochrání,...
Rakovina kůže není jen podezřelé znaménko. Tyto varovné příznaky nepřehlížejte
Rakovina kůže se nemusí projevit jen změnou znaménka. Může vzniknout na plosce nohy, pod nehtem, ve vlasové pokožce i na sliznicích, kde ji lidé často přehlédnou. Právě netypické příznaky bývají...
Byl jsem půl roku v kómatu, nic si nepamatuju, tvrdil kickboxer ve Výměně
V novém dílu Výměny manželek se Eva pokoušela přesvědčit tatínka, pro kterého je sport na prvním místě, že rodina je také důležitá. Pod jejím vedením poprvé přebaloval a vozil dceru v kočárku. Andrea...
Onkolog o umírání: O léčbě prodlužující život by měl primárně rozhodovat pacient
Nežijeme věčně. Víme to. Přesto se na umírání a smrt obvykle nikdo z nás nepřipravuje. Dá se to vůbec? A jak? O hranicích medicíny, která automaticky „léčí dál“, ale i o lidské statečnosti na cestě...
Je to dárek pohodovějšího sexu, říká známá influencerka o vasektomii manžela
Influencerka Lucie Feriková hovořila otevřeně na svém účtu na Instagramu o vasektomii, kterou podstoupil její manžel. Otevřela tak téma, které je pro mnohé tabu, ale rozhodně není důvod o něm mlčet...
Půst není dieta, ale tradice. V moderní době ho lze držet i bez hladovění
Sotva jsme uklidili vánoční výzdobu, začíná celospolečensky rezonovat téma velikonočních svátků. Těm však předchází čas křesťanského půstu, tedy období skromnosti a odříkání. Jaký je jeho význam v...
Do větru i mrazu. Pleť teď potřebuje víc než jen základní krém
Někdy se to tak přihodí, že pleť potřebuje víc než jen základní péči. Ale ne zase radikální změnu! Prostě jen žádá intenzivní podporu. Umíte ji?
Mráz nebrat. Víme, jak na zimní péči, aby vám pleť poděkovala
Nešvarem té proklaté zimy je fakt, že jak se před ní snažíte chránit, souběžně si škodíte. Třeba taková čepice: bez ní to prakticky nejde, ale s ní máte rozlétané a zacuchané vlasy. A když jste pořád...