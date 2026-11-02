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Obyčejná rozloučení v krematoriu pozůstalým už nestačí, míní obřadnice

Anna Bortlová
Tereza Chmelařová

Tereza Chmelařová | foto: Michal Fanta

Tereza Chmelařová
Tereza Chmelařová
Vzkazy a plovoucí svíčky dodávají pohřebnímu obřadu osobní a empatickou rovinu....
I takto může vypadat poslední rozloučení se zemřelým: osobní, venku v lese....
18 fotografií
Tereza Chmelařová pracuje jako nezávislá obřadnice. Pomáhá lidem, aby se s blízkým rozloučili podle vlastních představ: „Někdy sami vyrábějí i urny. Zapojí se celá rodina včetně vnoučat a výsledek je nádherný.“

Jako obřadnice provázíte lidi významnými životními událostmi, jako jsou narození dítěte, svatba nebo poslední rozloučení. Může být i poslední z přechodových rituálů svým způsobem radostný?
Určitě může, jenom kvalita radosti bude v tomto případě trochu jiná a zřejmě ji budou doprovázet i další emoce, od kterých bychom neměli utíkat. Naopak je to prostor, kde si můžeme dovolit pocity prožít. Pokud se to podaří, i o posledním rozloučení můžeme říct, že bylo krásné.

Vzpomenete si na některé pietní okamžiky, které vám zvlášť utkvěly v paměti?
Je jich hrozně moc, poslední rozloučení provázím už osm let a jejich rozmanitost je obrovská. Jednou se mi například ozvala rodina, které umíral dědeček. Ještě za jeho života se chtěli na pohřeb připravit a zjistit, jaké jsou jeho představy. Byl členem hasičského sboru a řekl nám, že by si přál, aby u jeho rakve kolegové drželi čestnou stráž. Navíc měla být umístěna na statku v jeho pokoji, protože chtěl zemřít doma. Nebo si pamatuju na rozloučení s pánem, který miloval trabanty a s kamarády v nich jezdil na výlety. Přijeli na pohřeb a troubili mu na poslední cestě.

Je pravda, že na troubení jsou lidé zvyklí spíš ze svateb?
Ano, ale všechny přechodové rituály mají stejnou podstatu, uzavírají jednu kapitolu, aby mohla začít nová. Často třeba vídám, že lidé na pohřbech zpívají. Dokonce se mi nedávno stalo, že neteř zpívala svému strýčkovi. Měli zakládat kapelu, ale nečekaně zemřel, a tak mu chtěla jeho přání splnit alespoň na pohřbu. Když se podaří vytvořit bezpečné a uvolněné prostředí, můžou se dít zázraky.

„Řekla bych, že mnohdy bývá náročnější smrt pojmenovat a přijmout pro dospělé než pro děti.“

Jak moc jsou podle vás obřady posledního rozloučení důležité?
Velmi. Jak říkala jedna moje učitelka, dobré rozloučení ušetří roky terapie. Samozřejmě je to myšleno trochu nadneseně, ale něco na tom je. Smrt je totiž v naší společnosti stále velké tabu a pozůstalí se ve svém prožívání často cítí osamělí, protože ostatní nevědí, jak k nim přistupovat. Zvlášť když jde o komplikované úmrtí, jakým je třeba ztráta miminka nebo sebevražda. Poslední rozloučení je prostor, kde se můžou všichni potkat a společně hledat cestu, jak pokračovat v životě bez blízkého člověka. Protože jeho smrtí náš vztah s ním nekončí, jenom se proměňuje.

Tereza Chmelařová

nezávislá obřadnice (35)

  • Na vyšší odborné škole vystudovala sociální práci, následně absolvovala řadu odborných kurzů souvisejících s vedením obřadů a doprovázením pozůstalých.
  • Jako nezávislá obřadnice pracuje osm let, a to u svateb i posledních rozloučení.
  • Bydlí s partnerem v Krkonoších a ve volném čase ráda tká na tkalcovském stavu a věnuje se výrobě udržitelných uren z ovčí vlny.

Poslední rozloučení je zároveň místem, kde se potvrzuje změna rolí, například z manželky se stává vdova. A díky komunitě přátel si uvědomí, že na to není sama. Smrt nám totiž bere pocit kontroly a jistoty. Poslední rozloučení může být prvním aktivizačním momentem, kdy obojí zase získáme. Dostáváme znovu pocit, že můžeme něco ovlivnit a pro svého blízkého i sami pro sebe něco udělat. Když se pohřeb podaří připravit podle vlastních představ, může být první pozitivní událostí po úmrtí. Lidé jsou často hrdí, že to zvládli.

Více než třetina pozůstalých přesto volí kremaci bez obřadu, v hlavním městě je podíl ještě větší. Čím si toto lidské jednání vysvětlujete?
Podle mě zažíváme krizi pohřebního rituálu. Lidem už nevyhovuje nabídka pohřebních služeb. Vadí jim neosobní řečníci i málo času na obřad. A tak si ho raději zorganizují po svém. Nejsou pak ovšem uvedeni ve zmiňovaných statistikách. Takže to nemusí nutně znamenat, že se se svými příbuznými nerozloučili. Část z nich to jenom udělala jinde než ve smuteční síni s černým suknem.

Barvy, papírové urny a rakev z proutí. Krize pohřebnictví láká lidi ven

První obřad, který jste organizovala, byla pro vašeho otce. Byl jeho odchod důvodem, proč jste se o celé téma začala více zajímat?
Ano, přáli jsme si, aby táta zemřel doma. Tehdy byla ještě mobilní paliativní péče poměrně nedostupná, ale věděli jsme, že to jako rodina zvládneme. Ukázalo se, že další výzvou bude pohřeb. V pohřební službě nás přivítal pán s trýznivým výrazem, který mu ale nikdo nevěřil. Zmáčkl tlačítko a s vrzavým zvukem se vyhrnula roleta. Řekl, ať si zvolíme rakev, ale dubová že je na kremaci zbytečně drahá. Podobná doporučení jsme dostali i ohledně polštářku či bot do rakve. Celá situace byla nesmírně tragikomická a my jsme pochopili, že sem nepatříme my ani táta. Začali jsme hledat jinou cestu, jak se s ním důstojně rozloučit.

V té době u nás bohužel ještě nebyli nezávislí obřadníci, a tak jsme nakonec my, nevěřící rodina, udělali obřad v místním novém kostele, kterým nás provázel vstřícný mladý farář. Sepsali jsme mu průběh obřadu, kamarádi přednášeli řeč a hráli na hudební nástroje. Já byla tehdy v roli pozůstalé. Když jsem o tom vyprávěla dalším lidem, začali se na mě obracet, jestli bych jim taky nepomohla zorganizovat poslední rozloučení. Tak to celé začalo.

„Jak říkala jedna moje učitelka, dobré rozloučení ušetří roky terapie.“

Jaké jsou v současné době v Česku možnosti, pokud si někdo nepřeje obřad v krematoriu ani uložení na klasickém hřbitově?
U obřadu záleží na tom, jestli se příbuzní loučí s tělem, nebo popelem zemřelého. S urnou totiž můžete manipulovat sami, s tělem pouze pohřební služba. A samozřejmě není možné rakev vystavit všude, musíte mít souhlas majitele pozemku a splňovat určité hygienické normy. Rozloučení se často koná na zahradách domů, kde lidé bydleli, ale už jsme jeli i do Krkonoš. Tělo je pak možné pohřbít pouze na hřbitově.

Častěji se lidé loučí s popelem zemřelého, který je možné se souhlasem majitele pozemku uložit nebo rozptýlit kdekoli. Jenom lidi upozorňuju, aby se zamýšleli i nad tím, že místo se může za několik let změnit. Na louce může dojít k zástavbě. Nebo chalupu, kam dědu uložili, prodají a nebudou mít k místu přístup.

Tereza Chmelařová

Les a louka vzpomínek

Zastavme se více u Lesa vzpomínek v pražských Ďáblicích, který jste několik let spravovala. Před třemi lety se začalo pohřbívat taky na nedaleké Louce vzpomínek. Jak se obě místa liší?
Les vzpomínek je přírodní pohřebiště, kde se ukládá popel zemřelých ke kořenům vzrostlých stromů a to buď vsypem, nebo v rozložitelných urnách. Nejsou tam náhrobky, pouze dřevěné cedulky na stromech. Les vzpomínek byl v Česku prvním projektem tohohle typu, od té doby po republice vznikla řada dalších přírodních pohřebišť. Louka vzpomínek je zatím jediná. Jde o kostrové pohřebiště, ukládají se tam těla zemřelých v rozložitelných rakvích. Na mohylách roste luční kvítí a místo opět označují jenom dřevěné cedulky.

Zaujalo mě, že v lese je povolené ukládat pouze urny z ekologického materiálu. Vy navíc lidi vybízíte, aby se podíleli na jejich vytváření...
Ano, asi nejjednodušší metoda výroby je kašírování, kdy vrstvíme kousky papíru spojené škrobovým lepidlem na balonek. Takhle jedna rodina vyráběla urnu pro babičku. Podílela se na tom i její vnoučata, která na ni obtiskla své ruce, dospělí napsali vzkazy a výsledek byl nádherný, barevně urna vypadala jako planeta Země. Častým materiálem je taky nepálená hlína. Zažila jsem ale i rodinu, která se loučila s miminkem a rozhodla se, že urnu upletou. Vnitřek vystlali vlnou, aby popel nepropadl. Vznikla měkká urna, kterou mohli spolu s miminkem naposledy obejmout. Na toto poslední rozloučení taky nikdy nezapomenu.

„Moje poslední a zároveň první přání je žít před smrtí. A přesně to mě setkávání s ní učí.“

Spolek Ke kořenům, jehož jste členkou, každoročně pořádá v Lese vzpomínek dušičkové slavnosti. Jsou určené i pro lidi, kteří tam nemají uložené své blízké?
Rozhodně, je to moc hezká akce, kdy můžete vzpomínat na své příbuzné a kamarády, ať už odpočívají kdekoli. Na začátku mívá úvodní slovo obřadnice, pak je prostor pro zapalování svíček a psaní vzkazů, bývá tam i živá hudba. Děti jsou taky vítané. Dopředu se zveřejňuje přesný program, aby lidé věděli, co si mají vzít s sebou. Podobné akce se konají i na dalších místech republiky, například v Brně. Já budu letos provázet ve Dvoře Králové, s místní pohřební službou tam organizujeme dušičkovou slavnost poprvé.

OnaDnes

V jednom rozhovoru jste řekla, že smrt zvete do svého života a rodina je už zvyklá, že kdekoli se ocitnete, tam přirozeně přicházíte s tématy spojenými s koncem života. Jak na ně okolí reaguje? Je to ve společnosti pořád tabu?
Řekla bych, že do jisté míry ano. Zároveň by ale řada lidí toto téma chtěla otevírat – a jsou rádi, že se mnou můžou. Takže už se to spíš otočilo. Lidé za mnou na různých akcích sami od sebe chodí a já už občas říkám, že si o tom ráda povídám, ale třeba jinde než na svatbě.

Tereza Chmelařová
Tereza Chmelařová
Tereza Chmelařová
Vzkazy a plovoucí svíčky dodávají pohřebnímu obřadu osobní a empatickou rovinu. Každý má čas se v klidu a po svém rozloučit
I takto může vypadat poslední rozloučení se zemřelým: osobní, venku v lese. Podzim přidal obřadu zlatavý nádech.
18 fotografií

Jakým způsobem bychom měli mluvit o smrti s dětmi?
Především upřímně, pravdivě a samozřejmě úměrně jejich věku. Pokud se nás zeptají, co je po smrti, můžeme klidně říct, že nevíme. Můžeme se jich taky zeptat, co si myslí, a vést s nimi dialog. Zároveň je hrozně důležité nezaměňovat pojmy, neříkat, že dědeček usnul či odešel, protože se můžou začít bát jít spát nebo si budou myslet, že se táta už nikdy nevrátí z práce. Řekla bych, že mnohdy bývá náročnější smrt pojmenovat a přijmout pro dospělé než pro děti.

Jaké je vaše poslední přání?
Moje poslední a zároveň první přání je žít před smrtí. A přesně to mě setkávání s ní učí. Navazovat kvalitní vztahy, prožívat smysluplné okamžiky a nebrat nic jako samozřejmost. Být vděčná a pokorná. Přeju si, abych ve chvíli, kdy se se smrtí setkám, věděla, že jsem žila.

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