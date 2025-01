Líná, hloupá, pažravá. Život v těžké váze je boj s ničivými předsudky

Není to tak dávno, co se na sociálních sítích začaly prosazovat plus size modelky a influencerky s mnoha kily navíc, aby ukázaly, jak může vypadat láska k vlastnímu tělu a že krása může mít mnoho podob. Stal se z toho téměř fenomén, ovšem silně kritizovaný za vynášení nezdravé obezity na piedestal. Člověk se přece v takovém těle nemůže cítit dobře! Jenže… co když to bylo potřeba?

„Miluju sport a žiju aktivně. Několikrát týdně se hýbu, denně běžně nachodím přes deset tisíc kroků, ráda vyjíždím na kolo, na lyže nebo na trekking, se známými se scházíme na volejbal. Přesto se před časem kamarád zeptal, zda fyzicky zvládnu vylézt ferratu. On štíhlý bez zkušeností, já už jsem jich pár za sebou měla. Nemyslel to zle, ale strašně to zabolelo. Každopádně od té doby už jsme spolu nikam nevyrazili,“ popisuje osmatřicetiletá Adriana. Je vysoká a osvalená, ale také váží přes sto kilo. S předsudky kvůli nadváze se už setkala i u vlastního přítele či u lékaře, který jí nechtěl věřit aktivní život.