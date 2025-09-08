Moc mě baví váš instagramový účet, působíte tam tak sympaticky normálně. Je to strategie?
Influenceři mívají obsahový plán, na videa se připravují, líčí… Já se starám o dvě malé děti, takže mi musí stačit deset minut – jdu točit tak, jak zrovna jsem. Když delší dobu nepřispívám, je to proto, že jsem si nestihla umýt hlavu. Těší mě, že sledující tuto autenticitu oceňují. A taky to, že byť jsem nutriční terapeutka, nestojí můj instagram jen na jídle. Věnuju se i tématům, jako je zavedení vhodných návyků do každodenního života a jejich udržení, pohyb, zvýšení energie a sebevědomí či třeba křečové žíly, se kterými mám bohužel bohatou osobní zkušenost. Ostatně proto se taky moje značka jmenuje Nejen o jídle.
Zobu dupetky. A ze sladkého mi chutná čokoláda. A pak mám moc ráda polomáčené linecké rohlíčky s marmeládou.