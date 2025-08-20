1 Rebelové
Jednička je vždycky rebel, lídr, někdo, kdo ukazuje cestu a ničeho se nebojí. V kampani by tedy Rebelové měli využít všeho a risknout doslova všechno.
13 Nevolte Urza.cz
To nejméně chtěné číslo dostala strana Nevolte Urza.cz. S pečlivou, až rituální přípravou to lze ustát. Třináctka není prvoplánově nešťastná, jen je spojena s čarodějnictvím, magií a rituály. S překonáváním pověr a možná trochu i rebelstvím. Být první, prorazit. Půjde jim to?
Stranám vylosovali čísla pro volby. ANO dostalo 22, koalice SPOLU má 11
7 ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie
Sedmička je šťastné číslo, může být klíčem k moudrosti a dokonalosti. Ve volbách by tato strana měla vsadit především na akci a praktické kroky, nikoliv na sliby. V negativním smyslu je to číslo sebeklamu, špatné cesty a iluzí, které vnímáme jako pravdu.