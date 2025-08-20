Numerologie a politika. Co přinesou stranám čísla, s nimiž jdou do voleb

Renata Petříčková
  9:35
Strany, hnutí a koalice, které se zúčastní voleb do Poslanecké sněmovny, už znají svá čísla. Přinesou jim štěstí? To se dozvíme až na začátku října. Nyní se ale můžeme pro zajímavost ponořit do numerologie. Třeba naznačí vhodnou strategii vedoucí k vítězství. Kdo si tedy letos vytáhl šťastnou sedmičku nebo smolnou třináctku? Pojďme se podívat na ta nejzajímavější čísla i důležité politické hráče.
Část 1/5
Ilustrační snímek

1 Rebelové

Jednička je vždycky rebel, lídr, někdo, kdo ukazuje cestu a ničeho se nebojí. V kampani by tedy Rebelové měli využít všeho a risknout doslova všechno.

13 Nevolte Urza.cz

To nejméně chtěné číslo dostala strana Nevolte Urza.cz. S pečlivou, až rituální přípravou to lze ustát. Třináctka není prvoplánově nešťastná, jen je spojena s čarodějnictvím, magií a rituály. S překonáváním pověr a možná trochu i rebelstvím. Být první, prorazit. Půjde jim to?

Stranám vylosovali čísla pro volby. ANO dostalo 22, koalice SPOLU má 11

7 ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

Sedmička je šťastné číslo, může být klíčem k moudrosti a dokonalosti. Ve volbách by tato strana měla vsadit především na akci a praktické kroky, nikoliv na sliby. V negativním smyslu je to číslo sebeklamu, špatné cesty a iluzí, které vnímáme jako pravdu.



Hráškový krém s uzeným lososem

Hráškový krém
Recept

Střední

45 min

Jedna z nejlepších krémových polévek.

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)
