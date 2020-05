Spočítejte si své vibrační číslo a dozvíte se, co vás letos ještě čeká

Chvilka pro tebe Napětí

Dnes jsou čísla a cifry většinou spojovány s penězi, ve středověku byly však vázány spíš k mystice a hlavně k náboženství. To je totiž plné číselné symboliky, vlastně i sama Bible je hlavně knihou čísel. Už v dávných dobách byli lidé posedlí číselnou symbolikou, ta určovala, koho si vezmou nebo jak mají postavit dům, stala se zdrojem poznání vesmíru i nositelkou mystické energie. Jestli máte v oblibě nějaké číslo, byť jen proto, že je to třeba součást data narození někoho z vašich blízkých, nebo prostě jen tak, zkuste se na něj zaměřit a porozumět mu. Je víc než možné, že vám napoví, jak lépe fungovat nebo jakým směrem se dál vydat. Pokud si potřebujete nějak číselně ověřit, které číslo vás v současné době vystihuje a provází, vypočítejte si to své.

V numerologii se tomu říká vibrační číslo. Řekněme, že jste se narodili 24. 7. Budete tedy počítat 2+4+7 + aktuální rok, tedy 2+0+2+0. Vyjde vám číslo 17, což ještě rozložíte na 1+7, takže vaše aktuální nebo též vibrační číslo bude 8. Pod jeho vlivem jste od narozenin do narozenin, prozradí vám, co je v daném období vhodné dělat a co ne. No, a teď už můžete směle číst, co vás v současné době čeká.